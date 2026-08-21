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    Thống kê trận đấu Trabzonspor 0-1 Ferencvarosi TC: K. Zachariassen tỏa sáng, Ferencvarosi TC giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn21/08/2026 01:56

    Ferencvarosi TC vượt qua Trabzonspor với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    17'
    K. Zachariassen — kiến tạo O. Nagy
    Ferencvarosi TC
    Thẻ phạt
    29'
    Dele (Roughing)
    Ferencvarosi TC
    43'
    K. Zachariassen (Roughing)
    Ferencvarosi TC
    50'
    P. Rommens (Holding)
    Ferencvarosi TC
    89'
    A. Osvath (Roughing)
    Ferencvarosi TC
    90+1'
    G. Kanichowsky (Unsportsmanlike conduct)
    Ferencvarosi TC
    90+6'
    C. Nwaiwu (Roughing)
    Trabzonspor
    Đồ thị diễn biến
    TrabzonsporHT 45'Ferencvarosi TC

    Thống kê trận đấu

    TrabzonsporThống kêFerencvarosi TC
    64%
    Kiểm soát bóng
    36%
    3
    Trúng đích
    2
    6
    Phạt góc
    4
    2
    Phạm lỗi
    21
    3
    Việt vị
    3
    Trabzonspor kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng, nhưng Trabzonspor lại là đội phải nhận thất bại.

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 17: K. Zachariassen lập công cho Ferencvarosi TC (kiến tạo: O. Nagy)
    Phút 96: C. Nwaiwu (Trabzonspor) nhận thẻ đỏ, Trabzonspor phải chơi thiếu người

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Trabzonspor · 1 thắng0 hòaFerencvarosi TC · 1 thắng
    04/11/2022
    Trabzonspor
    1 - 0
    Ferencvarosi TC
    TRA
    09/09/2022
    Ferencvarosi TC
    3 - 2
    Trabzonspor
    FT

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Trabzonspor
    5 trận gần nhất
    BHBTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Ferencvarosi TC
    5 trận gần nhất
    TTHB
    6
    Trận
    4-2-0
    T-H-B
    11
    Ghi (TB 1.8)
    5
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1V. PavlidisV. PavlidisBenfica5 bàn
    2RafaRafaBenfica2 bàn
    3O. KökçüO. KökçüBeşiktaş2 bàn
    4A. ŽivkovićA. ŽivkovićPAOK1 bàn
    5A. SchjelderupSchjelderupBenfica1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1V. PavlidisV. PavlidisBenfica1 kiến tạo
    2RafaRafaBenfica1 kiến tạo
    3A. ŽivkovićA. ŽivkovićPAOK1 kiến tạo
    4A. SchjelderupSchjelderupBenfica1 kiến tạo
    5D. LukebakioD. LukebakioBenfica1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Trabzonspor 0-1 Ferencvarosi TC: K. Zachariassen tỏa sáng, Ferencvarosi TC giành chiến thắng, đi tiếp
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