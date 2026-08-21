Thống kê trận đấu Trabzonspor 0-1 Ferencvarosi TC: K. Zachariassen tỏa sáng, Ferencvarosi TC giành chiến thắng, đi tiếp Ferencvarosi TC vượt qua Trabzonspor với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Diễn biến bàn thắng 1 bàn 17' K. Zachariassen — kiến tạo O. Nagy Ferencvarosi TC

Thẻ phạt 29' Dele (Roughing) Ferencvarosi TC 43' K. Zachariassen (Roughing) Ferencvarosi TC 50' P. Rommens (Holding) Ferencvarosi TC 89' A. Osvath (Roughing) Ferencvarosi TC 90+1' G. Kanichowsky (Unsportsmanlike conduct) Ferencvarosi TC 90+6' C. Nwaiwu (Roughing) Trabzonspor

Đồ thị diễn biến Trabzonspor HT 45' Ferencvarosi TC

Thống kê trận đấu

Trabzonspor Thống kê Ferencvarosi TC 64% Kiểm soát bóng 36% 3 Trúng đích 2 6 Phạt góc 4 2 Phạm lỗi 21 3 Việt vị 3

Trabzonspor kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng, nhưng Trabzonspor lại là đội phải nhận thất bại.

Những khoảnh khắc quyết định

Những khoảnh khắc quyết định Phút 17: K. Zachariassen lập công cho Ferencvarosi TC (kiến tạo: O. Nagy) Phút 96: C. Nwaiwu (Trabzonspor) nhận thẻ đỏ, Trabzonspor phải chơi thiếu người

Lịch sử đối đầu

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Trabzonspor · 1 thắng 0 hòa Ferencvarosi TC · 1 thắng Trabzonspor 1 - 0 Ferencvarosi TC TRA Ferencvarosi TC 3 - 2 Trabzonspor FT

Phong độ & thống kê mùa giải

Trabzonspor 5 trận gần nhất B H B T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Ferencvarosi TC 5 trận gần nhất T T H B 6 Trận 4-2-0 T-H-B 11 Ghi (TB 1.8) 5 Thủng lưới

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

Vua phá lưới 1 V. Pavlidis Benfica 5 bàn 2 Rafa Benfica 2 bàn 3 O. Kökçü Beşiktaş 2 bàn 4 A. Živković PAOK 1 bàn 5 Schjelderup Benfica 1 bàn Kiến tạo hàng đầu 1 V. Pavlidis Benfica 1 kiến tạo 2 Rafa Benfica 1 kiến tạo 3 A. Živković PAOK 1 kiến tạo 4 Schjelderup Benfica 1 kiến tạo 5 D. Lukebakio Benfica 1 kiến tạo