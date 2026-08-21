Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
17'
K. Zachariassen — kiến tạo O. Nagy
Ferencvarosi TC
Thẻ phạt
29'
Dele (Roughing)
Ferencvarosi TC
43'
K. Zachariassen (Roughing)
Ferencvarosi TC
50'
P. Rommens (Holding)
Ferencvarosi TC
89'
A. Osvath (Roughing)
Ferencvarosi TC
90+1'
G. Kanichowsky (Unsportsmanlike conduct)
Ferencvarosi TC
90+6'
C. Nwaiwu (Roughing)
Trabzonspor
Đồ thị diễn biến
TrabzonsporHT 45'Ferencvarosi TC
Thống kê trận đấu
TrabzonsporThống kêFerencvarosi TC
Trabzonspor kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng, nhưng Trabzonspor lại là đội phải nhận thất bại.
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 17: K. Zachariassen lập công cho Ferencvarosi TC (kiến tạo: O. Nagy)
Phút 96: C. Nwaiwu (Trabzonspor) nhận thẻ đỏ, Trabzonspor phải chơi thiếu người
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Trabzonspor · 1 thắng0 hòaFerencvarosi TC · 1 thắng
04/11/2022
Trabzonspor
1 - 0
Ferencvarosi TC
TRA
09/09/2022
Ferencvarosi TC
3 - 2
Trabzonspor
FT
Phong độ & thống kê mùa giải
Trabzonspor
5 trận gần nhất
BHBTB
Ferencvarosi TC
5 trận gần nhất
TTHB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)