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    Thống kê trận đấu Tranmere 2-2 (pen 1-2) Rochdale: Rochdale thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu

    Đại Ngàn01/08/2026 23:12

    Tranmere và Rochdale hòa 2-2 sau 120 phút, Rochdale giành chiến thắng 1-2 ở loạt luân lưu. Jordan Davies là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    4'
    C. Whitaker — kiến tạo T. Conlon
    Tranmere
    11'
    R. East
    Rochdale
    60'
    J. Davies — kiến tạo J. Turnbull
    Tranmere
    85'
    Z. Silcott-Duberry — kiến tạo B. Bilongo
    Rochdale
    Thẻ phạt
    42'
    J. Senior
    Tranmere
    54'
    J. Davies
    Tranmere
    87'
    C. Whitaker
    Tranmere
    Đồ thị diễn biến
    TranmereHT 45'Rochdale

    Thống kê trận đấu

    TranmereThống kêRochdale
    28%
    Kiểm soát bóng
    72%
    15
    Dứt điểm
    10
    6
    Trúng đích
    2
    4
    Phạt góc
    3
    18
    Phạm lỗi
    11
    3
    Việt vị
    1
    0
    Thủ môn cứu thua
    4
    Rochdale kiểm soát thế trận với 72% thời lượng cầm bóng; Tranmere vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Jordan Davies
    Jordan Davies
    Tranmere
    1 bàn
    Charlie Whitaker
    Charlie Whitaker
    Tranmere
    1 bàn
    Ryan East
    Ryan East
    Rochdale
    1 bàn
    Zain Silcott-Duberry
    Zain Silcott-Duberry
    Rochdale
    1 bàn
    Jordan Turnbull
    Jordan Turnbull
    Tranmere
    1 kiến tạo · điểm 7.7
    Tom Conlon
    Tom Conlon
    Tranmere
    1 kiến tạo · điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Tranmere
    8
    Jordan DaviesMOTM1 bàn
    7.7
    Jordan Turnbull1 KT
    7.3
    Tom Conlon1 KT
    7.3
    Charlie Whitaker1 bàn
    7
    Zane Okoro
    6.7
    Joel Senior
    6.7
    Sam Finley
    6.5
    Lewis Warrington
    6.3
    Lee O'Connor
    6.3
    Tom Ince
    6.3
    Courtney Baker-Richardson
    6.3
    Bobby Faulkner
    6.2
    Harrison Male
    6.2
    Joe Ironside
    5.9
    Nathan James Smith
    5.9
    Jacob Slater
    Rochdale
    7.7
    Ethan Ebanks-Landell
    7.3
    Luke Hanannt
    7.2
    Ryan East1 bàn
    7.2
    Zain Silcott-Duberry1 bàn
    6.9
    Nils Ramming
    6.9
    Bryant Akono Bilongo1 KT
    6.6
    Tobi Adebayo-Rowling
    6.6
    Edward Francis
    6.6
    Emmanuel Dieseruvwe
    6.5
    Casey Pettit
    6.5
    Thomas Bradley
    6.3
    Cian Hayes
    6.3
    Devante Rodney
    6.2
    Daniel Moss
    5.9
    Sam Sherring
    5.9
    Harvey Gilmour

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Tranmere
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pete Wild
    Rochdale
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jim McNulty
    12
    Harrison Male
    2
    Joel Senior
    5
    Nathan James Smith
    4
    Jordan Turnbull
    3
    Jacob Slater
    8
    Sam Finley
    22
    Lee O'Connor
    15
    Jordan Davies
    11
    Tom Conlon
    7
    Charlie Whitaker
    9
    Joe Ironside
    1
    Nils Ramming
    13
    Tobi Adebayo-Rowling
    6
    Ethan Ebanks-Landell
    26
    Sam Sherring
    27
    Bryant Akono Bilongo
    14
    Edward Francis
    4
    Ryan East
    7
    Cian Hayes
    8
    Harvey Gilmour
    19
    Luke Hanannt
    9
    Emmanuel Dieseruvwe
    Dự bị
    Tranmere
    10 Tom Ince17 Zane Okoro25 Lewis Warrington19 Courtney Baker-Richardson14 Oliver Scott16 Bobby Faulkner23 Patrick Brough20 Charlie Veevers27 Samuel Mann
    Rochdale
    22 Daniel Moss11 Zain Silcott-Duberry10 Devante Rodney16 Casey Pettit20 Sam Waller12 Jake Spaven54 Thomas Bradley

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 4: C. Whitaker lập công cho Tranmere (kiến tạo: T. Conlon)
    Phút 11: R. East lập công cho Rochdale
    Phút 60: J. Davies lập công cho Tranmere (kiến tạo: J. Turnbull)
    Phút 85: Z. Silcott-Duberry lập công cho Rochdale (kiến tạo: B. Bilongo)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Tranmere · 1 thắng2 hòaRochdale · 2 thắng
    18/07/2023
    Tranmere
    0 - 2
    Rochdale
    ROC
    19/04/2023
    Rochdale
    2 - 2
    Tranmere
    Hòa
    26/10/2022
    Tranmere
    1 - 1
    Rochdale
    Hòa
    15/01/2022
    Tranmere
    2 - 0
    Rochdale
    TRA
    11/09/2021
    Rochdale
    1 - 0
    Tranmere
    ROC

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Tranmere
    5 trận gần nhất
    HTHBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Rochdale
    5 trận gần nhất
    HBHHB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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