Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
4'
C. Whitaker — kiến tạo T. Conlon
Tranmere
60'
J. Davies — kiến tạo J. Turnbull
Tranmere
85'
Z. Silcott-Duberry — kiến tạo B. Bilongo
Rochdale
Đồ thị diễn biến
TranmereHT 45'Rochdale
Thống kê trận đấu
Rochdale kiểm soát thế trận với 72% thời lượng cầm bóng; Tranmere vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Jordan Davies
Tranmere
1 bàn
Charlie Whitaker
Tranmere
1 bàn
Ryan East
Rochdale
1 bàn
Zain Silcott-Duberry
Rochdale
1 bàn
Jordan Turnbull
Tranmere
1 kiến tạo · điểm 7.7
Tom Conlon
Tranmere
1 kiến tạo · điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Tranmere
6.3
Courtney Baker-Richardson
Rochdale
7.2
Zain Silcott-Duberry1 bàn
6.9
Bryant Akono Bilongo1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Tranmere
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pete Wild
Rochdale
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jim McNulty
Dự bị
Tranmere
10 Tom Ince17 Zane Okoro25 Lewis Warrington19 Courtney Baker-Richardson14 Oliver Scott16 Bobby Faulkner23 Patrick Brough20 Charlie Veevers27 Samuel Mann
Rochdale
22 Daniel Moss11 Zain Silcott-Duberry10 Devante Rodney16 Casey Pettit20 Sam Waller12 Jake Spaven54 Thomas Bradley
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 4: C. Whitaker lập công cho Tranmere (kiến tạo: T. Conlon)
Phút 11: R. East lập công cho Rochdale
Phút 60: J. Davies lập công cho Tranmere (kiến tạo: J. Turnbull)
Phút 85: Z. Silcott-Duberry lập công cho Rochdale (kiến tạo: B. Bilongo)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Tranmere · 1 thắng2 hòaRochdale · 2 thắng
18/07/2023
Tranmere
0 - 2
Rochdale
ROC
19/04/2023
Rochdale
2 - 2
Tranmere
Hòa
26/10/2022
Tranmere
1 - 1
Rochdale
Hòa
15/01/2022
Tranmere
2 - 0
Rochdale
TRA
11/09/2021
Rochdale
1 - 0
Tranmere
ROC
Phong độ & thống kê mùa giải
Tranmere
5 trận gần nhất
HTHBT
Rochdale
5 trận gần nhất
HBHHB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)