Thống kê trận đấu Tranmere 2-2 (pen 1-2) Rochdale: Rochdale thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu

Tranmere và Rochdale hòa 2-2 sau 120 phút, Rochdale giành chiến thắng 1-2 ở loạt luân lưu. Jordan Davies là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.