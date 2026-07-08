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    Thống kê trận đấu Tre Fiori 1-4 Drita: Drita ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn07/08/2026 03:56

    Drita đã ngược dòng đánh bại Tre Fiori 4-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    56'
    M. Prandelli — kiến tạo B. Sami
    Tre Fiori
    61'
    R. Ovouka
    Drita
    63'
    A. Manaj — kiến tạo K. Abazaj
    Drita
    82'
    B. Krasniqi — kiến tạo V. Limaj
    Drita
    90+3'
    B. Krasniqi(pen)
    Drita
    Đồ thị diễn biến
    Tre FioriHT 45'Drita

    Thống kê trận đấu

    Tre FioriThống kêDrita
    33%
    Kiểm soát bóng
    67%
    2
    Trúng đích
    9
    0
    Phạt góc
    9
    18
    Phạm lỗi
    16
    0
    Việt vị
    0
    Drita kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng; Drita vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Tre Fiori
    Sơ đồ 4-5-1 · HLV Matteo Cecchetti
    Drita
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Zekirija Ramadani
    17
    Michele Nardi
    2
    Alessandro D'Addario
    6
    Tom Syku
    23
    Alex Sirri
    3
    Mattia Sancisi
    22
    Filippo Mancini
    8
    Luca Censoni
    4
    Brando Sami
    20
    Federico Benedettini
    24
    Pietro Mengucci
    9
    Matteo Prandelli
    1
    Faton Maloku
    2
    Besnik Krasniqi
    25
    Altin Bytyçi
    32
    Jorgo Pëllumbi
    26
    Raddy Ovouka
    14
    Albert Dabiqaj
    8
    Vesel Limaj
    77
    Kristal Abazaj
    19
    Blerim Krasniqi
    7
    Igball Jashari
    9
    Arb Manaj
    Dự bị
    Tre Fiori
    11 Joas van Nek33 Michele Berardi18 Massimo Francioni12 Federico Pesaresi77 Mario Ferri72 Simone Giocondi16 Federico Dolcini
    Drita
    10 Liridon Balaj22 Laurit Behluli74 Eron Isufi28 Agan Mjaki55 Hajdin Salihu3 Blerton Sheji99 Mike Arthur24 William Baeten4 Rron Broja

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 56: M. Prandelli lập công cho Tre Fiori (kiến tạo: B. Sami)
    Phút 61: R. Ovouka lập công cho Drita
    Phút 63: A. Manaj lập công cho Drita (kiến tạo: K. Abazaj)
    Phút 82: B. Krasniqi lập công cho Drita (kiến tạo: V. Limaj)
    Phút 93: B. Krasniqi ghi bàn trên chấm phạt đền cho Drita

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Tre Fiori
    5 trận gần nhất
    BBBBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Drita
    5 trận gần nhất
    TTHBH
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.5)
    2
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    2K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    3E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    4RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    5A. JagusicA. JagusicPanathinaikos2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2K. HorváthK. HorváthPaks2 kiến tạo
    3M. FischerM. FischerAustria Vienna2 kiến tạo
    4M. GodtsM. GodtsAjax2 kiến tạo
    5B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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