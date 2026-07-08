Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
56'
M. Prandelli — kiến tạo B. Sami
Tre Fiori
63'
A. Manaj — kiến tạo K. Abazaj
Drita
82'
B. Krasniqi — kiến tạo V. Limaj
Drita
Đồ thị diễn biến
Tre FioriHT 45'Drita
Thống kê trận đấu
Drita kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng; Drita vượt trội về số cú sút trúng đích (9).
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Tre Fiori
Sơ đồ 4-5-1 · HLV Matteo Cecchetti
Drita
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Zekirija Ramadani
Dự bị
Tre Fiori
11 Joas van Nek33 Michele Berardi18 Massimo Francioni12 Federico Pesaresi77 Mario Ferri72 Simone Giocondi16 Federico Dolcini
Drita
10 Liridon Balaj22 Laurit Behluli74 Eron Isufi28 Agan Mjaki55 Hajdin Salihu3 Blerton Sheji99 Mike Arthur24 William Baeten4 Rron Broja
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 56: M. Prandelli lập công cho Tre Fiori (kiến tạo: B. Sami)
Phút 61: R. Ovouka lập công cho Drita
Phút 63: A. Manaj lập công cho Drita (kiến tạo: K. Abazaj)
Phút 82: B. Krasniqi lập công cho Drita (kiến tạo: V. Limaj)
Phút 93: B. Krasniqi ghi bàn trên chấm phạt đền cho Drita
Phong độ & thống kê mùa giải
Tre Fiori
5 trận gần nhất
BBBBB
Drita
5 trận gần nhất
TTHBH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)