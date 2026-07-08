Thống kê trận đấu Tre Fiori 1-4 Drita: Drita ngược dòng ngoạn mục Drita đã ngược dòng đánh bại Tre Fiori 4-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Diễn biến bàn thắng 5 bàn 56' M. Prandelli — kiến tạo B. Sami Tre Fiori 61' R. Ovouka Drita 63' A. Manaj — kiến tạo K. Abazaj Drita 82' B. Krasniqi — kiến tạo V. Limaj Drita 90+3' B. Krasniqi (pen) Drita

Đồ thị diễn biến Tre Fiori HT 45' Drita

Thống kê trận đấu

Tre Fiori Thống kê Drita 33% Kiểm soát bóng 67% 2 Trúng đích 9 0 Phạt góc 9 18 Phạm lỗi 16 0 Việt vị 0

Drita kiểm soát thế trận với 67% thời lượng cầm bóng; Drita vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

Đội hình ra sân

Đội hình ra sân Tre Fiori Sơ đồ 4-5-1 · HLV Matteo Cecchetti Drita Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Zekirija Ramadani 17 Michele Nardi 2 Alessandro D'Addario 6 Tom Syku 23 Alex Sirri 3 Mattia Sancisi 22 Filippo Mancini 8 Luca Censoni 4 Brando Sami 20 Federico Benedettini 24 Pietro Mengucci 9 Matteo Prandelli 1 Faton Maloku 2 Besnik Krasniqi 25 Altin Bytyçi 32 Jorgo Pëllumbi 26 Raddy Ovouka 14 Albert Dabiqaj 8 Vesel Limaj 77 Kristal Abazaj 19 Blerim Krasniqi 7 Igball Jashari 9 Arb Manaj Dự bị Tre Fiori 11 Joas van Nek 33 Michele Berardi 18 Massimo Francioni 12 Federico Pesaresi 77 Mario Ferri 72 Simone Giocondi 16 Federico Dolcini Drita 10 Liridon Balaj 22 Laurit Behluli 74 Eron Isufi 28 Agan Mjaki 55 Hajdin Salihu 3 Blerton Sheji 99 Mike Arthur 24 William Baeten 4 Rron Broja

Những khoảnh khắc quyết định

Những khoảnh khắc quyết định Phút 56: M. Prandelli lập công cho Tre Fiori (kiến tạo: B. Sami) Phút 61: R. Ovouka lập công cho Drita Phút 63: A. Manaj lập công cho Drita (kiến tạo: K. Abazaj) Phút 82: B. Krasniqi lập công cho Drita (kiến tạo: V. Limaj) Phút 93: B. Krasniqi ghi bàn trên chấm phạt đền cho Drita

Phong độ & thống kê mùa giải

Tre Fiori 5 trận gần nhất B B B B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Drita 5 trận gần nhất T T H B H 2 Trận 1-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 2 Thủng lưới

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

Vua phá lưới 1 O. Gloukh Ajax 4 bàn 2 K. Behrens FC Lugano 3 bàn 3 E. Kara Rapid Vienna 3 bàn 4 Robert FC Copenhagen 3 bàn 5 A. Jagusic Panathinaikos 2 bàn Kiến tạo hàng đầu 1 Emil Madsen FC Copenhagen 2 kiến tạo 2 K. Horváth Paks 2 kiến tạo 3 M. Fischer Austria Vienna 2 kiến tạo 4 M. Godts Ajax 2 kiến tạo 5 B. Bolla Rapid Vienna 2 kiến tạo