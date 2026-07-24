Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
85'
Mick van Buren — kiến tạo Samuel Dancak
Hradec Králové
Thẻ phạt
46'
Frantisek Cech
Hradec Králové
52'
Adam Zadrazil
Hradec Králové
Đồ thị diễn biến
TromsøHT 45'Hradec Králové
Thống kê trận đấu
TromsøThống kêHradec Králové
Tromsø kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng; Tromsø vượt trội về số cú sút trúng đích (6), nhưng Tromsø lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Mick van Buren
Hradec Králové
1 bàn
Samuel Dancak
Hradec Králové
1 kiến tạo · điểm 6.61
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Tromsø
6.5
Ruben Yttergård Jenssen
Hradec Králové
6.86
Mick van BurenMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Hradec Králové
Sơ đồ 3-4-2-1
11
Ruben Yttergård Jenssen
Dự bị
Tromsø
3 Mathias Tønnessen7 Lars Olden Larsen8 Jesper Grundt9 Daniel Braut12 Ole Kristian Lauvli16 Benjamin Myrvold17 Isak Dahlqvist19 Aleksander Lilletun Elvebu20 Ieltsin Camões
Hradec Králové
1 Patrik Vizek2 David Ludvicek6 Elione Fernandes Neto10 Mick van Buren11 Samuel Dancak14 Jakub Hodek18 Marko Regza20 Matyas Vagner22 Štěpán Ponikelský
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 53: Jens Hjertø-Dahl (Tromsø) sút hỏng phạt đền
Phút 85: Mick van Buren lập công cho Hradec Králové (kiến tạo: Samuel Dancak)
Phong độ & thống kê mùa giải
Tromsø
5 trận gần nhất
BTTHH
Hradec Králové
5 trận gần nhất
THHTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)