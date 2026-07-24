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    Thống kê trận đấu Tromsø 0-1 Hradec Králové: Mick van Buren tỏa sáng, Hradec Králové giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân24/07/2026 17:04

    Hradec Králové vượt qua Tromsø với tỷ số 1-0. Mick van Buren là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.86. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    85'
    Mick van Buren — kiến tạo Samuel Dancak
    Hradec Králové
    Thẻ phạt
    46'
    Frantisek Cech
    Hradec Králové
    52'
    Adam Zadrazil
    Hradec Králové
    90+2'
    David Edvardsson
    Tromsø
    Đồ thị diễn biến
    TromsøHT 45'Hradec Králové

    Thống kê trận đấu

    TromsøThống kêHradec Králové
    66%
    Kiểm soát bóng
    34%
    16
    Dứt điểm
    5
    6
    Trúng đích
    1
    4
    Phạt góc
    1
    8
    Phạm lỗi
    8
    3
    Việt vị
    1
    Tromsø kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng; Tromsø vượt trội về số cú sút trúng đích (6), nhưng Tromsø lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Mick van Buren
    Mick van Buren
    Hradec Králové
    1 bàn
    Samuel Dancak
    Samuel Dancak
    Hradec Králové
    1 kiến tạo · điểm 6.61

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Tromsø
    6.5
    Leo Cornic
    6.5
    Ruben Yttergård Jenssen
    6.5
    Heine Åsen Larsen
    6.46
    Lars Olden Larsen
    6.46
    Ieltsin Camões
    6.37
    Troy Nyhammer
    6.37
    Sander Håvik Innvær
    6.33
    David Edvardsson
    6.26
    Vetle Skjærvik
    6.26
    Tobias Guddal
    6.26
    Alexander Warneryd
    6.26
    Isak Vådebu
    6.16
    Jens Hjertø-Dahl
    6.12
    Jakob Haugaard
    Hradec Králové
    6.86
    Mick van BurenMOTM1 bàn
    6.61
    Samuel Dancak1 KT
    6.5
    Filip Cihak
    6.5
    Jakub Uhrincat
    6.5
    Adam Zadrazil
    6.5
    Vladimír Darida
    6.5
    Ondrej Mihalik
    6.5
    Tom Sloncik
    6.5
    Tomáš Wiesner
    6.5
    Daniel Horak
    6.5
    Daniel Trubac
    6.5
    Jakub Kucera
    6.5
    Adam Vlkanova
    6.49
    Frantisek Cech

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Tromsø
    Sơ đồ 5-3-2
    Hradec Králové
    Sơ đồ 3-4-2-1
    1
    Jakob Haugaard
    2
    Leo Cornic
    21
    Tobias Guddal
    30
    Isak Vådebu
    4
    Vetle Skjærvik
    29
    Alexander Warneryd
    5
    David Edvardsson
    11
    Ruben Yttergård Jenssen
    6
    Jens Hjertø-Dahl
    10
    Troy Nyhammer
    22
    Heine Åsen Larsen
    12
    Adam Zadrazil
    7
    Jakub Uhrincat
    5
    Filip Cihak
    25
    Frantisek Cech
    21
    Tomáš Wiesner
    16
    Vladimír Darida
    27
    Daniel Trubac
    26
    Daniel Horak
    58
    Adam Vlkanova
    19
    Tom Sloncik
    17
    Ondrej Mihalik
    Dự bị
    Tromsø
    3 Mathias Tønnessen7 Lars Olden Larsen8 Jesper Grundt9 Daniel Braut12 Ole Kristian Lauvli16 Benjamin Myrvold17 Isak Dahlqvist19 Aleksander Lilletun Elvebu20 Ieltsin Camões
    Hradec Králové
    1 Patrik Vizek2 David Ludvicek6 Elione Fernandes Neto10 Mick van Buren11 Samuel Dancak14 Jakub Hodek18 Marko Regza20 Matyas Vagner22 Štěpán Ponikelský

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 53: Jens Hjertø-Dahl (Tromsø) sút hỏng phạt đền
    Phút 85: Mick van Buren lập công cho Hradec Králové (kiến tạo: Samuel Dancak)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Tromsø
    5 trận gần nhất
    BTTHH
    Hradec Králové
    5 trận gần nhất
    THHTT
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Tromsø 0-1 Hradec Králové: Mick van Buren tỏa sáng, Hradec Králové giành trọn 3 điểm
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