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    Thống kê trận đấu Twente 3-1 PEC Zwolle: Twente ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn16/08/2026 21:25

    Twente đã ngược dòng đánh bại PEC Zwolle 3-1. Daouda Weidmann là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    21'
    E. Sorensen — kiến tạo T. Oosting
    PEC Zwolle
    38'
    D. Weidmann — kiến tạo S. Orjasaeter
    Twente
    59'
    D. Mbayo(phản lưới)
    Twente
    69'
    D. Rots — kiến tạo R. Zerrouki
    Twente
    Đồ thị diễn biến
    TwenteHT 45'PEC Zwolle

    Thống kê trận đấu

    TwenteThống kêPEC Zwolle
    69%
    Kiểm soát bóng
    31%
    25
    Dứt điểm
    7
    9
    Trúng đích
    2
    6
    Phạt góc
    3
    11
    Phạm lỗi
    6
    1
    Việt vị
    0
    1
    Thủ môn cứu thua
    7
    Twente kiểm soát thế trận với 69% thời lượng cầm bóng; Twente vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Daouda Weidmann
    Daouda Weidmann
    Twente
    1 bàn
    Daan Rots
    Daan Rots
    Twente
    1 bàn
    Elias Sørensen
    Elias Sørensen
    PEC Zwolle
    1 bàn
    Ramiz Zerrouki
    Ramiz Zerrouki
    Twente
    1 kiến tạo · điểm 7.7
    Sondre Ørjasæter
    Sondre Ørjasæter
    Twente
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Thijs Oosting
    Thijs Oosting
    PEC Zwolle
    1 kiến tạo · điểm 6.6

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Twente
    8.2
    Daouda WeidmannMOTM1 bàn
    8.2
    Daan RotsMOTM1 bàn
    7.9
    Bart van Rooij
    7.7
    Ruud Nijstad
    7.7
    Ramiz Zerrouki1 KT
    7.3
    Sondre Ørjasæter1 KT
    7
    Marko Pjaca
    6.9
    Robin Pröpper
    6.9
    Guilherme Peixoto
    6.7
    Thomas Van den Belt
    6.7
    Sam Lammers
    6.6
    Lars Unnerstall
    6.5
    Kristian Hlynsson
    6.5
    Filip Thorvaldsen
    6.3
    Aske Adelgaard
    6.2
    Wout Weghorst
    PEC Zwolle
    7.3
    Ryan Thomas
    7.2
    Elias Sørensen1 bàn
    7
    Jasper Schendelaar
    6.6
    Tobias Sommer
    6.6
    Thijs Oosting1 KT
    6.5
    Dylan Mbayo
    6.3
    Ibrahim Cissoko
    6.3
    Nick Fichtinger
    6.2
    Gabriel Reiziger
    6
    Nick Viergever
    6
    Koen Kostons
    6
    Odysseus Velanas
    5.9
    Olivier Aertssen
    5.9
    Damian van der Haar
    5.6
    Simon Graves

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Twente
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV John van den Brom
    PEC Zwolle
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Henry Van Der Vegt
    1
    Lars Unnerstall
    28
    Bart van Rooij
    3
    Robin Pröpper
    43
    Ruud Nijstad
    29
    Aske Adelgaard
    6
    Ramiz Zerrouki
    42
    Daouda Weidmann
    7
    Marko Pjaca
    11
    Daan Rots
    27
    Sondre Ørjasæter
    9
    Wout Weghorst
    1
    Jasper Schendelaar
    3
    Olivier Aertssen
    28
    Simon Graves
    24
    Nick Viergever
    33
    Damian van der Haar
    30
    Ryan Thomas
    8
    Tobias Sommer
    11
    Dylan Mbayo
    25
    Thijs Oosting
    9
    Elias Sørensen
    10
    Koen Kostons
    Dự bị
    Twente
    22 Remko Pasveer16 Joël Drommel12 Guilherme Peixoto24 Krzysztof Kurowski20 Thomas Van den Belt4 Mathias Kjølø14 Kristian Hlynsson19 Younes Taha17 Filip Thorvaldsen
    PEC Zwolle
    41 Duke Verduin16 Tom de Graaff4 Tijs Velthuis6 Jan Bürger42 Dylan Ruward22 Ibrahim Cissoko18 Odysseus Velanas34 Nick Fichtinger38 Givaro Rahajaän

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 21: E. Sorensen lập công cho PEC Zwolle (kiến tạo: T. Oosting)
    Phút 38: D. Weidmann lập công cho Twente (kiến tạo: S. Orjasaeter)
    Phút 59: D. Mbayo phản lưới nhà, Twente được hưởng bàn thắng
    Phút 69: D. Rots lập công cho Twente (kiến tạo: R. Zerrouki)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Twente · 1 thắng3 hòaPEC Zwolle · 1 thắng
    11/01/2026
    Twente
    1 - 1
    PEC Zwolle
    Hòa
    10/08/2025
    PEC Zwolle
    1 - 0
    Twente
    PZ
    13/04/2025
    PEC Zwolle
    1 - 1
    Twente
    Hòa
    14/09/2024
    Twente
    1 - 1
    PEC Zwolle
    Hòa
    19/05/2024
    PEC Zwolle
    1 - 2
    Twente
    TWE

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Twente
    5 trận gần nhất
    THBTB
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    1
    Thủng lưới
    PEC Zwolle
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    2
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1AZ Alkmaar2200+56TT
    2Groningen2200+46TT
    3Fortuna Sittard2110+24TH
    12Telstar2101-13BT
    13Twente1001-10B
    14PEC Zwolle1001-20B
    15Utrecht2002-40BB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. SierhuisK. SierhuisNEC Nijmegen2 bàn
    2N. NaujoksN. NaujoksExcelsior2 bàn
    3I. YegoianI. YegoianExcelsior1 bàn
    4N. ÞórissonN. ÞórissonSparta Rotterdam1 bàn
    5T. CheryT. CheryNEC Nijmegen1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1I. YegoianI. YegoianExcelsior2 kiến tạo
    2K. SmitK. SmitAZ Alkmaar2 kiến tạo
    3S. JanssenS. JanssenExcelsior2 kiến tạo
    4M. ChávezM. ChávezAZ Alkmaar2 kiến tạo
    5M. SurayM. SurayGO Ahead Eagles2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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