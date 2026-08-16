Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
21'
E. Sorensen — kiến tạo T. Oosting
PEC Zwolle
38'
D. Weidmann — kiến tạo S. Orjasaeter
Twente
59'
D. Mbayo(phản lưới)
Twente
69'
D. Rots — kiến tạo R. Zerrouki
Twente
Đồ thị diễn biến
TwenteHT 45'PEC Zwolle
Thống kê trận đấu
Twente kiểm soát thế trận với 69% thời lượng cầm bóng; Twente vượt trội về số cú sút trúng đích (9).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Daouda Weidmann
Twente
1 bàn
Daan Rots
Twente
1 bàn
Elias Sørensen
PEC Zwolle
1 bàn
Ramiz Zerrouki
Twente
1 kiến tạo · điểm 7.7
Sondre Ørjasæter
Twente
1 kiến tạo · điểm 7.3
Thijs Oosting
PEC Zwolle
1 kiến tạo · điểm 6.6
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Twente
8.2
Daouda WeidmannMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Twente
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV John van den Brom
PEC Zwolle
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Henry Van Der Vegt
Dự bị
Twente
22 Remko Pasveer16 Joël Drommel12 Guilherme Peixoto24 Krzysztof Kurowski20 Thomas Van den Belt4 Mathias Kjølø14 Kristian Hlynsson19 Younes Taha17 Filip Thorvaldsen
PEC Zwolle
41 Duke Verduin16 Tom de Graaff4 Tijs Velthuis6 Jan Bürger42 Dylan Ruward22 Ibrahim Cissoko18 Odysseus Velanas34 Nick Fichtinger38 Givaro Rahajaän
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 21: E. Sorensen lập công cho PEC Zwolle (kiến tạo: T. Oosting)
Phút 38: D. Weidmann lập công cho Twente (kiến tạo: S. Orjasaeter)
Phút 59: D. Mbayo phản lưới nhà, Twente được hưởng bàn thắng
Phút 69: D. Rots lập công cho Twente (kiến tạo: R. Zerrouki)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Twente · 1 thắng3 hòaPEC Zwolle · 1 thắng
11/01/2026
Twente
1 - 1
PEC Zwolle
Hòa
10/08/2025
PEC Zwolle
1 - 0
Twente
PZ
13/04/2025
PEC Zwolle
1 - 1
Twente
Hòa
14/09/2024
Twente
1 - 1
PEC Zwolle
Hòa
19/05/2024
PEC Zwolle
1 - 2
Twente
TWE
Phong độ & thống kê mùa giải
Twente
5 trận gần nhất
THBTB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|AZ Alkmaar
|2
|2
|0
|0
|+5
|6
|TT
|2
|Groningen
|2
|2
|0
|0
|+4
|6
|TT
|3
|Fortuna Sittard
|2
|1
|1
|0
|+2
|4
|TH
|…
|12
|Telstar
|2
|1
|0
|1
|-1
|3
|BT
|13
|Twente
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|14
|PEC Zwolle
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|B
|15
|Utrecht
|2
|0
|0
|2
|-4
|0
|BB
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)