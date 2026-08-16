Thống kê trận đấu Twente 3-1 PEC Zwolle: Twente ngược dòng ngoạn mục

Twente đã ngược dòng đánh bại PEC Zwolle 3-1. Daouda Weidmann là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.