Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng6 bàn
7'
D. Rots — kiến tạo A. Adelgaard
Twente
11'
M. Pjaca — kiến tạo W. Weghorst
Twente
48'
D. Weidmann — kiến tạo S. Orjasaeter
Twente
56'
M. Bruns — kiến tạo D. Weidmann
Twente
64'
R. Zerrouki — kiến tạo S. Orjasaeter
Twente
78'
R. Propper — kiến tạo N. Unuvar
Twente
Thẻ phạt
39'
K. Nemanic (Elbowing)
Dunajska Streda
45+2'
U. Kabic (Foul)
Dunajska Streda
52'
R. Propper (Roughing)
Twente
54'
F. Diongue (Tripping)
Dunajska Streda
Đồ thị diễn biến
TwenteHT 45'Dunajska Streda
Thống kê trận đấu
TwenteThống kêDunajska Streda
Twente kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng; Twente vượt trội về số cú sút trúng đích (11).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Daouda Weidmann
Twente
1 bàn · 1 kiến tạo
Sondre Ørjasæter
Twente
3 kiến tạo · điểm 8.3
Marko Pjaca
Twente
1 bàn
Max Bruns
Twente
1 bàn
Robin Pröpper
Twente
1 bàn
Ramiz Zerrouki
Twente
1 bàn
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Twente
8.6
Daouda WeidmannMOTM1 bàn · 1 KT
6.5
Lucas Vennegoor of Hesselink
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Twente
Sơ đồ 4-3-3 · HLV John van den Brom
Dunajska Streda
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Robert Klauss
Dự bị
Twente
4 Mathias Kjølø14 Kristian Hlynsson37 Naci Ünüvar16 Joël Drommel22 Remko Pasveer12 Guilherme Peixoto24 Krzysztof Kurowski43 Ruud Nijstad19 Younes Taha
Dunajska Streda
27 Fallou Diongue46 Matej Trusa11 Abdoulaye Gueye19 Alioune Sylla1 Leandro Filipe90 Attila Németh30 Prince Owusu48 Jakub Majer23 Žan Trontelj
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 7: D. Rots lập công cho Twente (kiến tạo: A. Adelgaard)
Phút 11: M. Pjaca lập công cho Twente (kiến tạo: W. Weghorst)
Phút 48: D. Weidmann lập công cho Twente (kiến tạo: S. Orjasaeter)
Phút 56: M. Bruns lập công cho Twente (kiến tạo: D. Weidmann)
Phút 64: R. Zerrouki lập công cho Twente (kiến tạo: S. Orjasaeter)
Phút 78: R. Propper lập công cho Twente (kiến tạo: N. Unuvar)
Phong độ & thống kê mùa giải
Dunajska Streda
5 trận gần nhất
BTTHT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)