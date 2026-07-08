Thống kê trận đấu Twente 6-0 Dunajska Streda: Twente thắng đậm thuyết phục

Twente giành chiến thắng đậm 6-0 trước Dunajska Streda. Daouda Weidmann là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.