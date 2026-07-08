Tin mới

    Thống kê trận đấu Twente 6-0 Dunajska Streda: Twente thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn07/08/2026 02:54

    Twente giành chiến thắng đậm 6-0 trước Dunajska Streda. Daouda Weidmann là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng6 bàn
    7'
    D. Rots — kiến tạo A. Adelgaard
    Twente
    11'
    M. Pjaca — kiến tạo W. Weghorst
    Twente
    48'
    D. Weidmann — kiến tạo S. Orjasaeter
    Twente
    56'
    M. Bruns — kiến tạo D. Weidmann
    Twente
    64'
    R. Zerrouki — kiến tạo S. Orjasaeter
    Twente
    78'
    R. Propper — kiến tạo N. Unuvar
    Twente
    Thẻ phạt
    39'
    K. Nemanic (Elbowing)
    Dunajska Streda
    45+2'
    U. Kabic (Foul)
    Dunajska Streda
    52'
    R. Propper (Roughing)
    Twente
    54'
    F. Diongue (Tripping)
    Dunajska Streda
    Đồ thị diễn biến
    TwenteHT 45'Dunajska Streda

    Thống kê trận đấu

    TwenteThống kêDunajska Streda
    64%
    Kiểm soát bóng
    36%
    20
    Dứt điểm
    10
    11
    Trúng đích
    4
    7
    Phạt góc
    5
    11
    Phạm lỗi
    11
    1
    Việt vị
    2
    4
    Thủ môn cứu thua
    5
    Twente kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng; Twente vượt trội về số cú sút trúng đích (11).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Daouda Weidmann
    Daouda Weidmann
    Twente
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Sondre Ørjasæter
    Sondre Ørjasæter
    Twente
    3 kiến tạo · điểm 8.3
    Marko Pjaca
    Marko Pjaca
    Twente
    1 bàn
    Max Bruns
    Max Bruns
    Twente
    1 bàn
    Robin Pröpper
    Robin Pröpper
    Twente
    1 bàn
    Ramiz Zerrouki
    Ramiz Zerrouki
    Twente
    1 bàn

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Twente
    8.6
    Daouda WeidmannMOTM1 bàn · 1 KT
    8.3
    Marko Pjaca1 bàn
    8.3
    Sondre Ørjasæter3 KT
    7.9
    Bart van Rooij
    7.9
    Max Bruns1 bàn
    7.9
    Robin Pröpper1 bàn
    7.9
    Aske Adelgaard
    7.9
    Ramiz Zerrouki1 bàn
    7.2
    Daan Rots1 bàn
    7
    Lars Unnerstall
    7
    Wout Weghorst1 KT
    6.9
    Mathias Kjølø
    6.9
    Naci Ünüvar1 KT
    6.7
    Thomas Van den Belt
    6.5
    Kristian Hlynsson
    6.5
    Lucas Vennegoor of Hesselink
    Dunajska Streda
    6.9
    Giorgi Gagua
    6.5
    Filip Blažek
    6.5
    Julien Eymard Bationo
    6.5
    Matej Trusa
    6.5
    Alioune Sylla
    6.3
    Uroš Kabić
    6.3
    Abdoulaye Gueye
    6.2
    Samsondin Ouro
    6.2
    Fallou Diongue
    6
    Ammar Ramadan
    5.6
    Aljaž Ivačič
    5.6
    Taras Kacharaba
    5.5
    Tsotne Kapanadze
    5.3
    Klemen Nemanič
    5.3
    Simen Juklerød

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Twente
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV John van den Brom
    Dunajska Streda
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Robert Klauss
    1
    Lars Unnerstall
    28
    Bart van Rooij
    38
    Max Bruns
    3
    Robin Pröpper
    29
    Aske Adelgaard
    11
    Daan Rots
    6
    Ramiz Zerrouki
    42
    Daouda Weidmann
    7
    Marko Pjaca
    9
    Wout Weghorst
    27
    Sondre Ørjasæter
    31
    Aljaž Ivačič
    22
    Tsotne Kapanadze
    33
    Taras Kacharaba
    81
    Klemen Nemanič
    18
    Simen Juklerød
    26
    Filip Blažek
    7
    Uroš Kabić
    44
    Samsondin Ouro
    17
    Julien Eymard Bationo
    10
    Ammar Ramadan
    29
    Giorgi Gagua
    Dự bị
    Twente
    4 Mathias Kjølø14 Kristian Hlynsson37 Naci Ünüvar16 Joël Drommel22 Remko Pasveer12 Guilherme Peixoto24 Krzysztof Kurowski43 Ruud Nijstad19 Younes Taha
    Dunajska Streda
    27 Fallou Diongue46 Matej Trusa11 Abdoulaye Gueye19 Alioune Sylla1 Leandro Filipe90 Attila Németh30 Prince Owusu48 Jakub Majer23 Žan Trontelj

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 7: D. Rots lập công cho Twente (kiến tạo: A. Adelgaard)
    Phút 11: M. Pjaca lập công cho Twente (kiến tạo: W. Weghorst)
    Phút 48: D. Weidmann lập công cho Twente (kiến tạo: S. Orjasaeter)
    Phút 56: M. Bruns lập công cho Twente (kiến tạo: D. Weidmann)
    Phút 64: R. Zerrouki lập công cho Twente (kiến tạo: S. Orjasaeter)
    Phút 78: R. Propper lập công cho Twente (kiến tạo: N. Unuvar)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Twente
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Dunajska Streda
    5 trận gần nhất
    BTTHT

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    2K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    3E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    4RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    5A. JagusicA. JagusicPanathinaikos2 bàn
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Twente 6-0 Dunajska Streda: Twente thắng đậm thuyết phục
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO