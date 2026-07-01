Thống kê trận đấu UNA Strassen 0-1 FK Partizan: B. Kostic tỏa sáng, FK Partizan giành trọn 3 điểm

FK Partizan vượt qua UNA Strassen với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.