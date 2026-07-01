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    Thống kê trận đấu UNA Strassen 0-1 FK Partizan: B. Kostic tỏa sáng, FK Partizan giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn31/07/2026 03:07

    FK Partizan vượt qua UNA Strassen với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    48'
    B. Kostic — kiến tạo S. Petrovic
    FK Partizan
    Thẻ phạt
    54'
    E. Rastoder
    UNA Strassen
    79'
    D. Dadashev
    UNA Strassen
    Đồ thị diễn biến
    UNA StrassenHT 45'FK Partizan

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    UNA Strassen
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Jeremy Deichelbohrer
    FK Partizan
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Sasa Ilic
    67
    Koray Ozcan
    5
    Galaye Gueye
    27
    Mohamed Touré
    34
    Tim Hall
    3
    Kino Delorge
    11
    Omar Natami
    6
    Eldin Rastoder
    28
    Valentin Steinmetz
    94
    Daryl Myre
    90
    Nicolas Perez
    9
    Amine Zenadji
    31
    Miloš Krunić
    24
    Vukašin Đurđević
    40
    Nikola Simic
    23
    Stefan Mitrović
    33
    Stefan Petrović
    8
    Aleks Zeković
    20
    Samson Nwulu
    99
    Bogdan Kostić
    19
    Demba Seck
    9
    Erik Kojzek
    7
    Chaka Traorè
    Dự bị
    UNA Strassen
    17 João Teixeira7 Matheus22 Diogo Garrido99 Ivan Marques14 Alexandre Sacras20 Alen Agovic8 Jimmy Goncalves18 David Dadashev
    FK Partizan
    1 Marko Milošević30 Milan Roganović44 Stefan Milić66 Vojin Marinković17 Milan Aleksić32 Nemanja Trifunović36 Ognjen Ugrešić39 Ibrahim Zubairu88 Dušan Makević

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 48: B. Kostic lập công cho FK Partizan (kiến tạo: S. Petrovic)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    UNA Strassen · 0 thắng0 hòaFK Partizan · 1 thắng
    24/07/2026
    FK Partizan
    4 - 0
    UNA Strassen
    FP

    Phong độ & thống kê mùa giải

    UNA Strassen
    5 trận gần nhất
    BBTTT
    3
    Trận
    2-0-1
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.0)
    4
    Thủng lưới
    FK Partizan
    5 trận gần nhất
    TTTHT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 4.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    2E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    4N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    5M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
    3Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    4K. BehrensK. BehrensFC Lugano1 kiến tạo
    5E. KaraE. KaraRapid Vienna1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu UNA Strassen 0-1 FK Partizan: B. Kostic tỏa sáng, FK Partizan giành trọn 3 điểm
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