Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
48'
B. Kostic — kiến tạo S. Petrovic
FK Partizan
Đồ thị diễn biến
UNA StrassenHT 45'FK Partizan
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
UNA Strassen
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Jeremy Deichelbohrer
FK Partizan
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Sasa Ilic
Dự bị
UNA Strassen
17 João Teixeira7 Matheus22 Diogo Garrido99 Ivan Marques14 Alexandre Sacras20 Alen Agovic8 Jimmy Goncalves18 David Dadashev
FK Partizan
1 Marko Milošević30 Milan Roganović44 Stefan Milić66 Vojin Marinković17 Milan Aleksić32 Nemanja Trifunović36 Ognjen Ugrešić39 Ibrahim Zubairu88 Dušan Makević
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 48: B. Kostic lập công cho FK Partizan (kiến tạo: S. Petrovic)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
UNA Strassen · 0 thắng0 hòaFK Partizan · 1 thắng
24/07/2026
FK Partizan
4 - 0
UNA Strassen
FP
Phong độ & thống kê mùa giải
UNA Strassen
5 trận gần nhất
BBTTT
FK Partizan
5 trận gần nhất
TTTHT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)