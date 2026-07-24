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    Thống kê trận đấu Universitatea Cluj 2-2 Brann: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Tuệ Nhân24/07/2026 01:52

    Universitatea Cluj và Brann chia điểm với tỷ số 2-2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    40'
    N. Castro
    Brann
    53'
    F. Myhre — kiến tạo U. Mathisen
    Brann
    85'
    J. Lukic — kiến tạo M. Stefanescu
    Universitatea Cluj
    88'
    P. Pinho
    Universitatea Cluj
    Thẻ phạt
    46'
    M. Stefanescu
    Universitatea Cluj
    75'
    A. Friday
    Universitatea Cluj
    86'
    F. Knudsen
    Brann
    87'
    J. Soltvedt
    Brann
    87'
    A. Chipciu
    Universitatea Cluj
    Đồ thị diễn biến
    Universitatea ClujHT 45'Brann

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Universitatea Cluj
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Cristiano Bergodi
    Brann
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Eirik Horneland
    46
    Neofytos Michail
    24
    Dino Mikanović
    6
    Iulian Cristea
    8
    Dorin Codrea
    27
    Alexandru Chipciu
    10
    Dan Nistor
    94
    Ovidiu Bic
    7
    Mouhamadou Drammeh
    33
    Jug Stanojev
    25
    Alibek Aliev
    14
    Marius Ștefănescu
    1
    Mathias Dyngeland
    21
    Denzel De Roeve
    3
    Fredrik Pallesen Knudsen
    23
    Thore Pedersen
    17
    Joachim Soltvedt
    10
    Kristall Máni Ingason
    25
    Niklas Jensen Wassberg
    8
    Felix Horn Myhre
    14
    Ulrik Mathisen
    29
    Noah Jean Holm
    9
    Niklas Castro
    Dự bị
    Universitatea Cluj
    12 Adams Friday18 Pedro Pinho17 Jovo Lukić19 Issouf Macalou12 Denis Moldovan99 Tudor Coșa2 Alin Chinteș22 Florent Poulolo59 Alin Techereș
    Brann
    19 Eggert Aron Guðmundsson15 Jonas Torsvik22 Sævar Atli Magnússon24 Mathias Engevik Klausen36 Håkon Melås Hellesøy6 Cheick Mbacke Diop20 Vetle Dragsnes32 Markus Haaland43 Brage Berg Haugen

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 40: N. Castro lập công cho Brann
    Phút 53: F. Myhre lập công cho Brann (kiến tạo: U. Mathisen)
    Phút 85: J. Lukic lập công cho Universitatea Cluj (kiến tạo: M. Stefanescu)
    Phút 88: P. Pinho lập công cho Universitatea Cluj

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Universitatea Cluj
    5 trận gần nhất
    HTHHH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Brann
    5 trận gần nhất
    HTTBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC1 bàn
    3K. BánátiK. BánátiGyori ETO FC1 bàn
    4C. BumbaC. BumbaGyori ETO FC1 bàn
    5E. BayramE. BayramBaşakşehir1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
    3D. ŠtefuljD. ŠtefuljGyori ETO FC1 kiến tạo
    4Y. SarıY. SarıBaşakşehir1 kiến tạo
    5L. CorreiaL. CorreiaAtert Bissen1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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