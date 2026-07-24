Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
53'
F. Myhre — kiến tạo U. Mathisen
Brann
85'
J. Lukic — kiến tạo M. Stefanescu
Universitatea Cluj
88'
P. Pinho
Universitatea Cluj
Thẻ phạt
46'
M. Stefanescu
Universitatea Cluj
75'
A. Friday
Universitatea Cluj
87'
A. Chipciu
Universitatea Cluj
Đồ thị diễn biến
Universitatea ClujHT 45'Brann
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Universitatea Cluj
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Cristiano Bergodi
Brann
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Eirik Horneland
3
Fredrik Pallesen Knudsen
Dự bị
Universitatea Cluj
12 Adams Friday18 Pedro Pinho17 Jovo Lukić19 Issouf Macalou12 Denis Moldovan99 Tudor Coșa2 Alin Chinteș22 Florent Poulolo59 Alin Techereș
Brann
19 Eggert Aron Guðmundsson15 Jonas Torsvik22 Sævar Atli Magnússon24 Mathias Engevik Klausen36 Håkon Melås Hellesøy6 Cheick Mbacke Diop20 Vetle Dragsnes32 Markus Haaland43 Brage Berg Haugen
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 40: N. Castro lập công cho Brann
Phút 53: F. Myhre lập công cho Brann (kiến tạo: U. Mathisen)
Phút 85: J. Lukic lập công cho Universitatea Cluj (kiến tạo: M. Stefanescu)
Phút 88: P. Pinho lập công cho Universitatea Cluj
Phong độ & thống kê mùa giải
Universitatea Cluj
5 trận gần nhất
HTHHH
Brann
5 trận gần nhất
HTTBT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)