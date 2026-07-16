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    Thống kê trận đấu Universitatea Craiova 1-0 ML Vitebsk: N. Bancu tỏa sáng, Universitatea Craiova giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân16/07/2026 02:23

    Universitatea Craiova vượt qua ML Vitebsk với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    90+2'
    N. Bancu — kiến tạo A. Mekvabishvili
    Universitatea Craiova
    Thẻ phạt
    39'
    A. Al Hamlawi (Roughing)
    Universitatea Craiova
    42'
    M. Etim (Roughing)
    Universitatea Craiova
    86'
    A. Rus (Holding)
    Universitatea Craiova
    Đồ thị diễn biến
    Universitatea CraiovaHT 45'ML Vitebsk

    Thống kê trận đấu

    Universitatea CraiovaThống kêML Vitebsk
    49%
    Kiểm soát bóng
    51%
    4
    Dứt điểm
    1
    1
    Trúng đích
    1
    2
    Phạt góc
    1

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Universitatea Craiova
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Filipe Coelho
    ML Vitebsk
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Mikhail Martinovich
    21
    Laurenţiu Popescu
    3
    Oleksandr Romanchuk
    28
    Adrian Rus
    15
    Juraj Badelj
    17
    Carlos Mora
    20
    Alexandru Cicâldău
    8
    Tudor Băluță
    23
    Samuel Teles
    12
    Monday Etim
    9
    Assad Al-Hamlawi
    10
    Ștefan Baiaram
    1
    Pavel Pavlyuchenko
    23
    Sergey Balanovich
    20
    Zakhar Volkov
    6
    Kirill Gomanov
    22
    Yan Skibskiy
    15
    Valeriy Bocherov
    10
    Denilho Cleonise
    55
    Valeriy Gromyko
    27
    Aleksandar Mesarović
    12
    Radivoj Bosić
    80
    Artem Kontsevoy
    Dự bị
    Universitatea Craiova
    1 Alexandru Maxim90 Răzvan Sava6 Vladimir Screciu24 Nikola Stevanović4 Alexandru Crețu5 Anzor Mekvabishvili11 Nicușor Bancu29 Luca Băsceanu30 David Matei
    ML Vitebsk
    30 Pavel Shcherbachenya3 Nikita Baranok45 Ilya Moskalenchik8 Silas Gnaka18 Vladislav Zhuk7 Timur Ivanov11 Shamar Nicholson

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 92: N. Bancu lập công cho Universitatea Craiova (kiến tạo: A. Mekvabishvili)
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Universitatea Craiova 1-0 ML Vitebsk: N. Bancu tỏa sáng, Universitatea Craiova giành trọn 3 điểm
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