Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
90+2'
N. Bancu — kiến tạo A. Mekvabishvili
Universitatea Craiova
Thẻ phạt
39'
A. Al Hamlawi (Roughing)
Universitatea Craiova
42'
M. Etim (Roughing)
Universitatea Craiova
86'
A. Rus (Holding)
Universitatea Craiova
Đồ thị diễn biến
Universitatea CraiovaHT 45'ML Vitebsk
Thống kê trận đấu
Universitatea CraiovaThống kêML Vitebsk
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Universitatea Craiova
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Filipe Coelho
ML Vitebsk
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Mikhail Martinovich
Dự bị
Universitatea Craiova
1 Alexandru Maxim90 Răzvan Sava6 Vladimir Screciu24 Nikola Stevanović4 Alexandru Crețu5 Anzor Mekvabishvili11 Nicușor Bancu29 Luca Băsceanu30 David Matei
ML Vitebsk
30 Pavel Shcherbachenya3 Nikita Baranok45 Ilya Moskalenchik8 Silas Gnaka18 Vladislav Zhuk7 Timur Ivanov11 Shamar Nicholson
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 92: N. Bancu lập công cho Universitatea Craiova (kiến tạo: A. Mekvabishvili)
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)