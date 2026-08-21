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    Thống kê trận đấu Universitatea Craiova 1-1 Ararat-Armenia: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn21/08/2026 01:54

    Universitatea Craiova và Ararat-Armenia chia điểm với tỷ số 1-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    20'
    A. Malis — kiến tạo H. Oliveira
    Ararat-Armenia
    33'
    N. Bancu — kiến tạo A. Cicaldau
    Universitatea Craiova
    Thẻ phạt
    39'
    D. Matei (Roughing)
    Universitatea Craiova
    47'
    O. Romanchuk (Roughing)
    Universitatea Craiova
    69'
    A. Rus (Roughing)
    Universitatea Craiova
    77'
    M. Etim (Roughing)
    Universitatea Craiova
    Đồ thị diễn biến
    Universitatea CraiovaHT 45'Ararat-Armenia

    Thống kê trận đấu

    Universitatea CraiovaThống kêArarat-Armenia
    0%
    Kiểm soát bóng
    0%
    4
    Trúng đích
    2
    5
    Phạt góc
    3
    11
    Phạm lỗi
    3
    2
    Việt vị
    1

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Universitatea Craiova
    Sơ đồ · HLV Filipe Coelho
    Ararat-Armenia
    Sơ đồ · HLV Tulipa

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 20: A. Malis lập công cho Ararat-Armenia (kiến tạo: H. Oliveira)
    Phút 33: N. Bancu lập công cho Universitatea Craiova (kiến tạo: A. Cicaldau)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Universitatea Craiova
    5 trận gần nhất
    HHTBH
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.5)
    2
    Thủng lưới
    Ararat-Armenia
    5 trận gần nhất
    HTBTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1V. PavlidisV. PavlidisBenfica5 bàn
    2RafaRafaBenfica2 bàn
    3O. KökçüO. KökçüBeşiktaş2 bàn
    4A. ŽivkovićA. ŽivkovićPAOK1 bàn
    5A. SchjelderupSchjelderupBenfica1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1V. PavlidisV. PavlidisBenfica1 kiến tạo
    2RafaRafaBenfica1 kiến tạo
    3A. ŽivkovićA. ŽivkovićPAOK1 kiến tạo
    4A. SchjelderupSchjelderupBenfica1 kiến tạo
    5D. LukebakioD. LukebakioBenfica1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Universitatea Craiova 1-1 Ararat-Armenia: Hai đội chia điểm
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