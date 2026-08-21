Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
20'
A. Malis — kiến tạo H. Oliveira
Ararat-Armenia
33'
N. Bancu — kiến tạo A. Cicaldau
Universitatea Craiova
Thẻ phạt
39'
D. Matei (Roughing)
Universitatea Craiova
47'
O. Romanchuk (Roughing)
Universitatea Craiova
69'
A. Rus (Roughing)
Universitatea Craiova
77'
M. Etim (Roughing)
Universitatea Craiova
Đồ thị diễn biến
Universitatea CraiovaHT 45'Ararat-Armenia
Thống kê trận đấu
Universitatea CraiovaThống kêArarat-Armenia
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Universitatea Craiova
Sơ đồ · HLV Filipe Coelho
Ararat-Armenia
Sơ đồ · HLV Tulipa
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 20: A. Malis lập công cho Ararat-Armenia (kiến tạo: H. Oliveira)
Phút 33: N. Bancu lập công cho Universitatea Craiova (kiến tạo: A. Cicaldau)
Phong độ & thống kê mùa giải
Universitatea Craiova
5 trận gần nhất
HHTBH
Ararat-Armenia
5 trận gần nhất
HTBTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)