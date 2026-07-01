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    Thống kê trận đấu Universitatea Craiova 2-2 Levski Sofia: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn30/07/2026 02:24

    Universitatea Craiova và Levski Sofia chia điểm với tỷ số 2-2. Reinaldo là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.43. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    13'
    Everton Bala — kiến tạo Serginho
    Levski Sofia
    16'
    Aldair — kiến tạo Everton Bala
    Levski Sofia
    45+2'
    Bancu Nicușor Silviu — kiến tạo Matei David
    Universitatea Craiova
    48'
    Rus Adrián
    Universitatea Craiova
    Thẻ phạt
    9'
    Nikola Serafimov
    Levski Sofia
    26'
    Aldair
    Levski Sofia
    33'
    Baiaram Ștefan
    Universitatea Craiova
    45+3'
    Maicon
    Levski Sofia
    55'
    Akram Bouras
    Levski Sofia
    88'
    Rus Adrián
    Universitatea Craiova
    Đồ thị diễn biến
    Universitatea CraiovaHT 45'Levski Sofia

    Thống kê trận đấu

    Universitatea CraiovaThống kêLevski Sofia
    55%
    Kiểm soát bóng
    45%
    17
    Dứt điểm
    7
    4
    Trúng đích
    4
    9
    Phạt góc
    4
    14
    Phạm lỗi
    18
    4
    Việt vị
    2
    2
    Thủ môn cứu thua
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Everton Bala
    Everton Bala
    Levski Sofia
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Bancu Nicușor Silviu
    Bancu Nicușor Silviu
    Universitatea Craiova
    1 bàn
    Aldair
    Aldair
    Levski Sofia
    1 bàn
    Rus Adrián
    Rus Adrián
    Universitatea Craiova
    1 bàn
    Serginho
    Serginho
    Levski Sofia
    1 kiến tạo · điểm 6.27
    Matei David
    Matei David
    Universitatea Craiova
    1 kiến tạo · điểm 6.27

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Universitatea Craiova
    6.43
    Nsimba Labe Aimé StevenMOTM
    6.43
    Baiaram ȘtefanMOTM
    6.27
    Mekvabishvili Anzor
    6.27
    Bancu Nicușor Silviu1 bàn
    6.27
    Mora Montoya Carlos
    6.27
    Alexandru Cicâldău
    6.27
    Matei David1 KT
    6.05
    Screciu Vladimir
    6.05
    Stevanović Nikola
    6.05
    Rus Adrián1 bàn
    5.89
    Popescu Iulian-Laurenţiu
    Levski Sofia
    6.43
    ReinaldoMOTM
    6.27
    Armstrong Oko-Flex
    6.27
    Everton Bala1 bàn · 1 KT
    6.27
    Mehdi Moubarik
    6.27
    Serginho1 KT
    6.27
    Akram Bouras
    6.26
    Aldair1 bàn
    6.26
    Nikola Serafimov
    6.05
    Maicon
    6.05
    Kristian Dimitrov
    5.89
    Svetoslav Vutsov

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Universitatea Craiova
    Sơ đồ 3-4-3
    Levski Sofia
    Sơ đồ 4-3-3
    21
    Popescu Iulian-Laurenţiu
    28
    Rus Adrián
    24
    Stevanović Nikola
    6
    Screciu Vladimir
    17
    Mora Montoya Carlos
    5
    Mekvabishvili Anzor
    20
    Alexandru Cicâldău
    11
    Bancu Nicușor Silviu
    30
    Matei David
    7
    Nsimba Labe Aimé Steven
    10
    Baiaram Ștefan
    92
    Svetoslav Vutsov
    21
    Aldair
    50
    Kristian Dimitrov
    31
    Nikola Serafimov
    3
    Maicon
    47
    Akram Bouras
    19
    Mehdi Moubarik
    35
    Serginho
    11
    Armstrong Oko-Flex
    7
    Reinaldo
    17
    Everton Bala
    Dự bị
    Universitatea Craiova
    1 Maxim Alexandru4 Crețu Alexandru8 Tudor Băluță12 Etim Monday Bassey15 Badelj Juraj18 Mihnea Rădulescu19 Borges Tavares Heriberto Moreno22 Elisor Simon23 Pereira Nunes Silva Samuel Teles
    Levski Sofia
    1 Ognyan Vladimirov4 Christian Makoun9 Juan Perea10 Asen Mitkov12 Mustapha Sangaré18 Gasper Trdin20 Álex Centelles22 Mazire Soula27 David Kusso

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 13: Everton Bala lập công cho Levski Sofia (kiến tạo: Serginho)
    Phút 16: Aldair lập công cho Levski Sofia (kiến tạo: Everton Bala)
    Phút 47: Bancu Nicușor Silviu lập công cho Universitatea Craiova (kiến tạo: Matei David)
    Phút 48: Rus Adrián lập công cho Universitatea Craiova

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Universitatea Craiova · 0 thắng0 hòaLevski Sofia · 1 thắng
    23/07/2026
    Levski Sofia
    1 - 0
    Universitatea Craiova
    LS

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Universitatea Craiova
    5 trận gần nhất
    HBTTH
    Levski Sofia
    5 trận gần nhất
    HTTHT
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Universitatea Craiova 2-2 Levski Sofia: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn
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