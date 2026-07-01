Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
13'
Everton Bala — kiến tạo Serginho
Levski Sofia
16'
Aldair — kiến tạo Everton Bala
Levski Sofia
45+2'
Bancu Nicușor Silviu — kiến tạo Matei David
Universitatea Craiova
48'
Rus Adrián
Universitatea Craiova
Thẻ phạt
9'
Nikola Serafimov
Levski Sofia
33'
Baiaram Ștefan
Universitatea Craiova
88'
Rus Adrián
Universitatea Craiova
Đồ thị diễn biến
Universitatea CraiovaHT 45'Levski Sofia
Thống kê trận đấu
Universitatea CraiovaThống kêLevski Sofia
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Everton Bala
Levski Sofia
1 bàn · 1 kiến tạo
Bancu Nicușor Silviu
Universitatea Craiova
1 bàn
Aldair
Levski Sofia
1 bàn
Rus Adrián
Universitatea Craiova
1 bàn
Serginho
Levski Sofia
1 kiến tạo · điểm 6.27
Matei David
Universitatea Craiova
1 kiến tạo · điểm 6.27
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Universitatea Craiova
6.43
Nsimba Labe Aimé StevenMOTM
6.27
Bancu Nicușor Silviu1 bàn
5.89
Popescu Iulian-Laurenţiu
Levski Sofia
6.27
Everton Bala1 bàn · 1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Universitatea Craiova
Sơ đồ 3-4-3
21
Popescu Iulian-Laurenţiu
Dự bị
Universitatea Craiova
1 Maxim Alexandru4 Crețu Alexandru8 Tudor Băluță12 Etim Monday Bassey15 Badelj Juraj18 Mihnea Rădulescu19 Borges Tavares Heriberto Moreno22 Elisor Simon23 Pereira Nunes Silva Samuel Teles
Levski Sofia
1 Ognyan Vladimirov4 Christian Makoun9 Juan Perea10 Asen Mitkov12 Mustapha Sangaré18 Gasper Trdin20 Álex Centelles22 Mazire Soula27 David Kusso
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 13: Everton Bala lập công cho Levski Sofia (kiến tạo: Serginho)
Phút 16: Aldair lập công cho Levski Sofia (kiến tạo: Everton Bala)
Phút 47: Bancu Nicușor Silviu lập công cho Universitatea Craiova (kiến tạo: Matei David)
Phút 48: Rus Adrián lập công cho Universitatea Craiova
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Universitatea Craiova · 0 thắng0 hòaLevski Sofia · 1 thắng
23/07/2026
Levski Sofia
1 - 0
Universitatea Craiova
LS
Phong độ & thống kê mùa giải
Universitatea Craiova
5 trận gần nhất
HBTTH
Levski Sofia
5 trận gần nhất
HTTHT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)