Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
47'
Weslley Patati — kiến tạo K. Smit
AZ Alkmaar
49'
M. Meerdink — kiến tạo M. Chavez Garcia
AZ Alkmaar
62'
A. Stepanov — kiến tạo Y. Cathline
Utrecht
84'
A. Oufkir — kiến tạo M. Chavez Garcia
AZ Alkmaar
Thẻ phạt
23'
A. Stepanov (Tripping)
Utrecht
54'
G. Offerhaus (Foul)
Utrecht
56'
Weslley Patati (Holding)
AZ Alkmaar
69'
A. Zagre (Roughing)
Utrecht
89'
M. Chavez Garcia (Tripping)
AZ Alkmaar
Đồ thị diễn biến
UtrechtHT 45'AZ Alkmaar
Thống kê trận đấu
UtrechtThống kêAZ Alkmaar
AZ Alkmaar vượt trội về số cú sút trúng đích (9).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Peer Koopmeiners
AZ Alkmaar
1 bàn
Weslley Patati
AZ Alkmaar
1 bàn
Artem Stepanov
Utrecht
1 bàn
Ayoub Oufkir
AZ Alkmaar
1 bàn
Mexx Meerdink
AZ Alkmaar
1 bàn
Mateo Chávez
AZ Alkmaar
2 kiến tạo · điểm 7.6
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
AZ Alkmaar
8.5
Peer KoopmeinersMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Utrecht
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Anthony Correia
AZ Alkmaar
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Leeroy Echteld
Dự bị
Utrecht
25 Michael Brouwer33 Kevin Gadellaa32 Per Kloosterboer21 Neville Nwankwo3 Matisse Didden8 Joris van Overeem30 Kevin Paredes34 Davy van den Berg14 Zidane Iqbal
AZ Alkmaar
12 Hobie Verhulst1 Rome Jayden Owusu-Oduro18 Rion Ichihara23 Billy van Duijl2 Seiya Maikuma34 Mees De Wit75 Hessel de Wit24 Ayoub Oufkir33 Matěj Šín
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 46: P. Koopmeiners lập công cho AZ Alkmaar
Phút 47: Weslley Patati lập công cho AZ Alkmaar (kiến tạo: K. Smit)
Phút 49: M. Meerdink lập công cho AZ Alkmaar (kiến tạo: M. Chavez Garcia)
Phút 62: A. Stepanov lập công cho Utrecht (kiến tạo: Y. Cathline)
Phút 84: A. Oufkir lập công cho AZ Alkmaar (kiến tạo: M. Chavez Garcia)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Utrecht · 2 thắng2 hòaAZ Alkmaar · 1 thắng
01/03/2026
Utrecht
2 - 0
AZ Alkmaar
UTR
26/10/2025
AZ Alkmaar
4 - 1
Utrecht
AA
19/01/2025
Utrecht
0 - 0
AZ Alkmaar
Hòa
30/09/2024
AZ Alkmaar
1 - 2
Utrecht
UTR
19/05/2024
AZ Alkmaar
3 - 3
Utrecht
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Utrecht
5 trận gần nhất
BBBBT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Excelsior
|1
|1
|0
|0
|+4
|3
|T
|2
|GO Ahead Eagles
|1
|1
|0
|0
|+3
|3
|T
|3
|Ajax
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|4
|AZ Alkmaar
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|5
|Groningen
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|…
|12
|PSV Eindhoven
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|13
|Utrecht
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|14
|Twente
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)