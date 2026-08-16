Thống kê trận đấu Utrecht 1-4 AZ Alkmaar: AZ Alkmaar thắng đậm thuyết phục

AZ Alkmaar giành chiến thắng đậm 4-1 trước Utrecht. Peer Koopmeiners là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.