Tin mới

    Thống kê trận đấu Utrecht 1-4 AZ Alkmaar: AZ Alkmaar thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn16/08/2026 01:42

    AZ Alkmaar giành chiến thắng đậm 4-1 trước Utrecht. Peer Koopmeiners là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    45+1'
    P. Koopmeiners
    AZ Alkmaar
    47'
    Weslley Patati — kiến tạo K. Smit
    AZ Alkmaar
    49'
    M. Meerdink — kiến tạo M. Chavez Garcia
    AZ Alkmaar
    62'
    A. Stepanov — kiến tạo Y. Cathline
    Utrecht
    84'
    A. Oufkir — kiến tạo M. Chavez Garcia
    AZ Alkmaar
    Thẻ phạt
    23'
    A. Stepanov (Tripping)
    Utrecht
    46'
    F. Pohl (Holding)
    Utrecht
    54'
    G. Offerhaus (Foul)
    Utrecht
    56'
    Weslley Patati (Holding)
    AZ Alkmaar
    60'
    L. Echteld
    AZ Alkmaar
    69'
    A. Zagre (Roughing)
    Utrecht
    89'
    M. Chavez Garcia (Tripping)
    AZ Alkmaar
    Đồ thị diễn biến
    UtrechtHT 45'AZ Alkmaar

    Thống kê trận đấu

    UtrechtThống kêAZ Alkmaar
    48%
    Kiểm soát bóng
    52%
    8
    Dứt điểm
    23
    2
    Trúng đích
    9
    3
    Phạt góc
    9
    23
    Phạm lỗi
    14
    1
    Việt vị
    0
    5
    Thủ môn cứu thua
    1
    AZ Alkmaar vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Peer Koopmeiners
    Peer Koopmeiners
    AZ Alkmaar
    1 bàn
    Weslley Patati
    Weslley Patati
    AZ Alkmaar
    1 bàn
    Artem Stepanov
    Artem Stepanov
    Utrecht
    1 bàn
    Ayoub Oufkir
    Ayoub Oufkir
    AZ Alkmaar
    1 bàn
    Mexx Meerdink
    Mexx Meerdink
    AZ Alkmaar
    1 bàn
    Mateo Chávez
    Mateo Chávez
    AZ Alkmaar
    2 kiến tạo · điểm 7.6

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Utrecht
    7.5
    Artem Stepanov1 bàn
    7.2
    Kevin Paredes
    7
    Ángel Alarcón
    6.7
    Yoann Cathline1 KT
    6.6
    Siebe Horemans
    6.6
    Davy van den Berg
    6.5
    Mike Eerdhuijzen
    6.3
    Ferdinand Pohl
    6.3
    Adrian Blake
    6.3
    Neville Nwankwo
    6.2
    Dani De Wit
    6
    Guus Offerhaus
    6
    Matisse Didden
    5.9
    Niklas Vesterlund
    5.3
    Arthur Zagre
    4.6
    Vasilis Barkas
    AZ Alkmaar
    8.5
    Peer KoopmeinersMOTM1 bàn
    7.6
    Mateo Chávez2 KT
    7.6
    Weslley Patati1 bàn
    7.3
    Ro-Zangelo Daal
    7.3
    Ayoub Oufkir1 bàn
    7.2
    Jari De Busser
    7.2
    Dave Kwakman
    7.2
    Mexx Meerdink1 bàn
    6.9
    Wouter Goes
    6.9
    Kees Smit1 KT
    6.7
    Elijah Dijkstra
    6.7
    Rion Ichihara
    6.5
    Lewis Schouten
    6.2
    Calvin Stengs

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Utrecht
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Anthony Correia
    AZ Alkmaar
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Leeroy Echteld
    1
    Vasilis Barkas
    23
    Niklas Vesterlund
    2
    Siebe Horemans
    44
    Mike Eerdhuijzen
    92
    Arthur Zagre
    53
    Ferdinand Pohl
    6
    Guus Offerhaus
    11
    Ángel Alarcón
    20
    Dani De Wit
    10
    Yoann Cathline
    18
    Artem Stepanov
    28
    Jari De Busser
    22
    Elijah Dijkstra
    3
    Wouter Goes
    16
    Lewis Schouten
    5
    Mateo Chávez
    21
    Dave Kwakman
    6
    Peer Koopmeiners
    7
    Weslley Patati
    10
    Kees Smit
    11
    Ro-Zangelo Daal
    35
    Mexx Meerdink
    Dự bị
    Utrecht
    25 Michael Brouwer33 Kevin Gadellaa32 Per Kloosterboer21 Neville Nwankwo3 Matisse Didden8 Joris van Overeem30 Kevin Paredes34 Davy van den Berg14 Zidane Iqbal
    AZ Alkmaar
    12 Hobie Verhulst1 Rome Jayden Owusu-Oduro18 Rion Ichihara23 Billy van Duijl2 Seiya Maikuma34 Mees De Wit75 Hessel de Wit24 Ayoub Oufkir33 Matěj Šín

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 46: P. Koopmeiners lập công cho AZ Alkmaar
    Phút 47: Weslley Patati lập công cho AZ Alkmaar (kiến tạo: K. Smit)
    Phút 49: M. Meerdink lập công cho AZ Alkmaar (kiến tạo: M. Chavez Garcia)
    Phút 62: A. Stepanov lập công cho Utrecht (kiến tạo: Y. Cathline)
    Phút 84: A. Oufkir lập công cho AZ Alkmaar (kiến tạo: M. Chavez Garcia)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Utrecht · 2 thắng2 hòaAZ Alkmaar · 1 thắng
    01/03/2026
    Utrecht
    2 - 0
    AZ Alkmaar
    UTR
    26/10/2025
    AZ Alkmaar
    4 - 1
    Utrecht
    AA
    19/01/2025
    Utrecht
    0 - 0
    AZ Alkmaar
    Hòa
    30/09/2024
    AZ Alkmaar
    1 - 2
    Utrecht
    UTR
    19/05/2024
    AZ Alkmaar
    3 - 3
    Utrecht
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Utrecht
    5 trận gần nhất
    BBBBT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    2
    Thủng lưới
    AZ Alkmaar
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Excelsior1100+43T
    2GO Ahead Eagles1100+33T
    3Ajax1100+23T
    4AZ Alkmaar1100+23T
    5Groningen1100+13T
    12PSV Eindhoven101001H
    13Utrecht1001-10B
    14Twente1001-10B

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NaujoksN. NaujoksExcelsior2 bàn
    2N. ÞórissonN. ÞórissonSparta Rotterdam1 bàn
    3P. BrouwerP. BrouwerTelstar1 bàn
    4A. SoualhiaA. SoualhiaTelstar1 bàn
    5I. YegoianI. YegoianExcelsior1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1S. JanssenS. JanssenExcelsior2 kiến tạo
    2M. SurayM. SurayGO Ahead Eagles2 kiến tạo
    3K. SmitK. SmitAZ Alkmaar2 kiến tạo
    4N. ÞórissonN. ÞórissonSparta Rotterdam1 kiến tạo
    5P. BrouwerP. BrouwerTelstar1 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Utrecht 1-4 AZ Alkmaar: AZ Alkmaar thắng đậm thuyết phục
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO