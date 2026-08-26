Tin mới

    Thống kê trận đấu Valencia 0-1 Real Betis: P. Garcia tỏa sáng, Real Betis giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn26/08/2026 03:59

    Real Betis vượt qua Valencia với tỷ số 1-0. Álvaro Valles là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    83'
    P. Garcia — kiến tạo F. Garcia
    Real Betis
    Thẻ phạt
    26'
    R. Sato (Foul)
    Valencia
    42'
    J. Firpo (Foul)
    Real Betis
    89'
    M. Diakhaby (Unsportsmanlike conduct)
    Valencia
    Đồ thị diễn biến
    ValenciaHT 45'Real Betis

    Thống kê trận đấu

    ValenciaThống kêReal Betis
    41%
    Kiểm soát bóng
    59%
    15
    Dứt điểm
    15
    3
    Trúng đích
    3
    7
    Phạt góc
    2
    9
    Phạm lỗi
    11
    1
    Việt vị
    1
    2
    Thủ môn cứu thua
    3

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Pablo García
    Pablo García
    Real Betis
    1 bàn
    Fran García
    Fran García
    Real Betis
    1 kiến tạo · điểm 7
    Álvaro Valles
    Álvaro Valles
    Real Betis
    Điểm 8.2
    Javier Guerra
    Javier Guerra
    Valencia
    Điểm 7.3
    César Tárrega
    César Tárrega
    Valencia
    Điểm 7.2
    Angel Ortiz
    Angel Ortiz
    Real Betis
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Valencia
    7.3
    Javier Guerra
    7.2
    César Tárrega
    6.9
    Pablo Maffeo
    6.9
    Guido Rodríguez
    6.9
    Luis Rioja
    6.6
    Umar Sadiq
    6.5
    Pepelu
    6.5
    Filip Ugrinić
    6.3
    Jesús Vázquez
    6.3
    Ryunosuke Sato
    6.3
    Arnaut Danjuma
    6.3
    Hugo Duro
    6.2
    Stole Dimitrievski
    6.2
    Mouctar Diakhaby
    Real Betis
    8.2
    Álvaro VallesMOTM
    7.5
    Pablo García1 bàn
    7.2
    Angel Ortiz
    7.2
    Diego Llorente
    7.2
    Valentín Gómez
    7
    Facundo Bernal
    7
    Antony
    7
    Fran García1 KT
    6.9
    Junior Firpo
    6.9
    Nelson Deossa
    6.7
    Rodrigo Riquelme
    6.7
    Héctor Bellerín
    6.6
    Troy Parrott
    6.5
    Pablo Fornals
    6.3
    Isco
    6.2
    Cucho Hernández

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Valencia
    Sơ đồ 5-4-1 · HLV Carlos Corberan
    Real Betis
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Manuel Pellegrini
    1
    Stole Dimitrievski
    24
    Pablo Maffeo
    5
    César Tárrega
    18
    Pepelu
    4
    Mouctar Diakhaby
    21
    Jesús Vázquez
    39
    Ryunosuke Sato
    2
    Guido Rodríguez
    8
    Javier Guerra
    7
    Arnaut Danjuma
    9
    Hugo Duro
    1
    Álvaro Valles
    12
    Angel Ortiz
    3
    Diego Llorente
    16
    Valentín Gómez
    23
    Junior Firpo
    6
    Facundo Bernal
    8
    Pablo Fornals
    7
    Antony
    18
    Nelson Deossa
    17
    Rodrigo Riquelme
    9
    Cucho Hernández
    Dự bị
    Valencia
    23 Filip Ugrinić11 Luis Rioja6 Umar Sadiq25 Kayne van Oevelen14 José Luis Gayà36 Iker Cordoba29 Alejandro Panach Olmo38 Jaume Durá15 Aliou Dieng
    Real Betis
    11 Fran García22 Isco40 Álvaro de Pablo31 Manu González4 Natan2 Héctor Bellerín5 Marc Bartra21 Marc Roca33 Pablo García

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 83: P. Garcia lập công cho Real Betis (kiến tạo: F. Garcia)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Valencia · 1 thắng2 hòaReal Betis · 2 thắng
    01/02/2026
    Real Betis
    2 - 1
    Valencia
    RB
    10/11/2025
    Valencia
    1 - 1
    Real Betis
    Hòa
    24/05/2025
    Real Betis
    1 - 1
    Valencia
    Hòa
    23/11/2024
    Valencia
    4 - 2
    Real Betis
    VAL
    20/04/2024
    Valencia
    1 - 2
    Real Betis
    RB

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Valencia
    5 trận gần nhất
    BHBBH
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Sevilla2200+36TT
    2Alaves2110+34HT
    3Atletico Madrid2110+24HT
    6Real Madrid1100+13T
    7Real Betis1100+13T
    8Getafe2101-23TB
    10Deportivo La Coruna202002HH
    11Valencia101001H
    12Osasuna101001H

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1M. DíazM. DíazAlaves2 bàn
    2P. AubameyangP. AubameyangDeportivo La Coruna2 bàn
    3Roberto FernándezRoberto FernándezEspanyol2 bàn
    4FermínFermínBarcelona2 bàn
    5RaphinhaRaphinhaBarcelona2 bàn
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Valencia 0-1 Real Betis: P. Garcia tỏa sáng, Real Betis giành trọn 3 điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO