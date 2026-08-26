Thống kê trận đấu Valencia 0-1 Real Betis: P. Garcia tỏa sáng, Real Betis giành trọn 3 điểm

Real Betis vượt qua Valencia với tỷ số 1-0. Álvaro Valles là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.