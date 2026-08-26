Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
83'
P. Garcia — kiến tạo F. Garcia
Real Betis
Thẻ phạt
42'
J. Firpo (Foul)
Real Betis
89'
M. Diakhaby (Unsportsmanlike conduct)
Valencia
Đồ thị diễn biến
ValenciaHT 45'Real Betis
Thống kê trận đấu
ValenciaThống kêReal Betis
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Pablo García
Real Betis
1 bàn
Fran García
Real Betis
1 kiến tạo · điểm 7
Álvaro Valles
Real Betis
Điểm 8.2
Javier Guerra
Valencia
Điểm 7.3
César Tárrega
Valencia
Điểm 7.2
Angel Ortiz
Real Betis
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Valencia
Sơ đồ 5-4-1 · HLV Carlos Corberan
Real Betis
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Manuel Pellegrini
Dự bị
Valencia
23 Filip Ugrinić11 Luis Rioja6 Umar Sadiq25 Kayne van Oevelen14 José Luis Gayà36 Iker Cordoba29 Alejandro Panach Olmo38 Jaume Durá15 Aliou Dieng
Real Betis
11 Fran García22 Isco40 Álvaro de Pablo31 Manu González4 Natan2 Héctor Bellerín5 Marc Bartra21 Marc Roca33 Pablo García
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 83: P. Garcia lập công cho Real Betis (kiến tạo: F. Garcia)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Valencia · 1 thắng2 hòaReal Betis · 2 thắng
01/02/2026
Real Betis
2 - 1
Valencia
RB
10/11/2025
Valencia
1 - 1
Real Betis
Hòa
24/05/2025
Real Betis
1 - 1
Valencia
Hòa
23/11/2024
Valencia
4 - 2
Real Betis
VAL
20/04/2024
Valencia
1 - 2
Real Betis
RB
Phong độ & thống kê mùa giải
Valencia
5 trận gần nhất
BHBBH
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Sevilla
|2
|2
|0
|0
|+3
|6
|TT
|2
|Alaves
|2
|1
|1
|0
|+3
|4
|HT
|3
|Atletico Madrid
|2
|1
|1
|0
|+2
|4
|HT
|…
|6
|Real Madrid
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|7
|Real Betis
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|8
|Getafe
|2
|1
|0
|1
|-2
|3
|TB
|…
|10
|Deportivo La Coruna
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|HH
|11
|Valencia
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|12
|Osasuna
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)