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    Thống kê trận đấu Valletta FC 0-4 Raków Częstochowa: Raków Częstochowa thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn31/07/2026 02:21

    Raków Częstochowa giành chiến thắng đậm 4-0 trước Valletta FC. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    22'
    M. Ameyaw — kiến tạo A. Molnar
    Raków Częstochowa
    31'
    T. Pienko
    Raków Częstochowa
    54'
    A. Molnar
    Raków Częstochowa
    78'
    P. Makuch — kiến tạo O. Kwiatkowski
    Raków Częstochowa
    Thẻ phạt
    39'
    Thaylor
    Valletta FC
    45+1'
    S. Radic
    Valletta FC
    53'
    P. Sekulovic
    Valletta FC
    60'
    P. Sekulovic
    Valletta FC
    60'
    P. Sekulovic
    Valletta FC
    87'
    F. Tudor
    Raków Częstochowa
    Đồ thị diễn biến
    Valletta FCHT 45'Raków Częstochowa

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Valletta FC
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Thane Micallef
    Raków Częstochowa
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Dawid Kroczek
    90
    Adilson Maringá
    55
    Sava Radić
    33
    Emmanuel Mbende
    4
    Ermin Bičakčić
    94
    Manuel Morello
    23
    Petar Sekulović
    10
    Brandon Paiber
    21
    Roko Prša
    19
    Diogo Tavares
    77
    Thaylor
    32
    Alex de Aguiar Gomes
    1
    Kacper Trelowski
    7
    Fran Tudor
    77
    Didí Gaucho
    2
    Jerzy Napieraj
    20
    Jean Carlos Silva
    10
    Wladyslaw Kocherhin
    6
    Oskar Repka
    19
    Michael Ameyaw
    88
    Ádin Molnár
    9
    Patryk Makuch
    21
    Tomasz Pieńko
    Dự bị
    Valletta FC
    1 Julani Archibald13 Liam Frendo3 Matthias Ellul44 Neil Anthony Micallef11 Jake Azzopardi80 Keyon Ewurum31 Zaiden Formosa5 Sky Chetcuti8 Andrea Zammit
    Raków Częstochowa
    71 Tarik Karić29 Wiktor Żołneczko25 Bogdan Racovițan5 Marko Bulat15 Oliwier Kwiatkowski17 Jakub Jendryka22 Abraham Emmanuel Ojo26 Erick Otieno11 Mahir Emreli

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 22: M. Ameyaw lập công cho Raków Częstochowa (kiến tạo: A. Molnar)
    Phút 31: T. Pienko lập công cho Raków Częstochowa
    Phút 54: A. Molnar lập công cho Raków Częstochowa
    Phút 60: P. Sekulovic (Valletta FC) nhận thẻ đỏ, Valletta FC phải chơi thiếu người
    Phút 78: P. Makuch lập công cho Raków Częstochowa (kiến tạo: O. Kwiatkowski)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Valletta FC · 0 thắng0 hòaRaków Częstochowa · 1 thắng
    23/07/2026
    Raków Częstochowa
    3 - 1
    Valletta FC
    RC

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Valletta FC
    5 trận gần nhất
    BBTTB
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    3
    Thủng lưới
    Raków Częstochowa
    5 trận gần nhất
    TBTHB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    1
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    2E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    4N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    5M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
    3Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    4K. BehrensK. BehrensFC Lugano1 kiến tạo
    5E. KaraE. KaraRapid Vienna1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Valletta FC 0-4 Raków Częstochowa: Raków Częstochowa thắng đậm thuyết phục
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