Raków Częstochowa giành chiến thắng đậm 4-0 trước Valletta FC. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Phút 60: P. Sekulovic (Valletta FC) nhận thẻ đỏ, Valletta FC phải chơi thiếu người

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)