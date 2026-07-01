Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
22'
M. Ameyaw — kiến tạo A. Molnar
Raków Częstochowa
31'
T. Pienko
Raków Częstochowa
54'
A. Molnar
Raków Częstochowa
78'
P. Makuch — kiến tạo O. Kwiatkowski
Raków Częstochowa
Thẻ phạt
87'
F. Tudor
Raków Częstochowa
Đồ thị diễn biến
Valletta FCHT 45'Raków Częstochowa
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Valletta FC
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Thane Micallef
Raków Częstochowa
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Dawid Kroczek
Dự bị
Valletta FC
1 Julani Archibald13 Liam Frendo3 Matthias Ellul44 Neil Anthony Micallef11 Jake Azzopardi80 Keyon Ewurum31 Zaiden Formosa5 Sky Chetcuti8 Andrea Zammit
Raków Częstochowa
71 Tarik Karić29 Wiktor Żołneczko25 Bogdan Racovițan5 Marko Bulat15 Oliwier Kwiatkowski17 Jakub Jendryka22 Abraham Emmanuel Ojo26 Erick Otieno11 Mahir Emreli
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 22: M. Ameyaw lập công cho Raków Częstochowa (kiến tạo: A. Molnar)
Phút 31: T. Pienko lập công cho Raków Częstochowa
Phút 54: A. Molnar lập công cho Raków Częstochowa
Phút 60: P. Sekulovic (Valletta FC) nhận thẻ đỏ, Valletta FC phải chơi thiếu người
Phút 78: P. Makuch lập công cho Raków Częstochowa (kiến tạo: O. Kwiatkowski)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Valletta FC · 0 thắng0 hòaRaków Częstochowa · 1 thắng
23/07/2026
Raków Częstochowa
3 - 1
Valletta FC
RC
Phong độ & thống kê mùa giải
Valletta FC
5 trận gần nhất
BBTTB
Raków Częstochowa
5 trận gần nhất
TBTHB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)