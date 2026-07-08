Tin mới

    Thống kê trận đấu Valur Reykjavik 0-2 FC Nordsjaelland: N. Rojkjaer tỏa sáng, FC Nordsjaelland giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn07/08/2026 03:31

    FC Nordsjaelland vượt qua Valur Reykjavik với tỷ số 2-0. Justin Janssen là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    30'
    V. Berthelsen — kiến tạo I. Adel
    FC Nordsjaelland
    77'
    N. Rojkjaer(pen)
    FC Nordsjaelland
    Thẻ phạt
    83'
    T. Haraldsson
    Valur Reykjavik
    Đồ thị diễn biến
    Valur ReykjavikHT 45'FC Nordsjaelland

    Thống kê trận đấu

    Valur ReykjavikThống kêFC Nordsjaelland
    35%
    Kiểm soát bóng
    65%
    6
    Dứt điểm
    22
    2
    Trúng đích
    6
    3
    Phạt góc
    9
    6
    Phạm lỗi
    14
    0
    Việt vị
    1
    4
    Thủ môn cứu thua
    2
    FC Nordsjaelland kiểm soát thế trận với 65% thời lượng cầm bóng; FC Nordsjaelland vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Villum Berthelsen
    Villum Berthelsen
    FC Nordsjaelland
    1 bàn
    Nicklas Røjkjær
    Nicklas Røjkjær
    FC Nordsjaelland
    1 bàn
    Ibrahim Adel
    Ibrahim Adel
    FC Nordsjaelland
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Justin Janssen
    Justin Janssen
    FC Nordsjaelland
    Điểm 8.2
    Peter Ankersen
    Peter Ankersen
    FC Nordsjaelland
    Điểm 7.6
    Markus Nakkim
    Markus Nakkim
    Valur Reykjavik
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Valur Reykjavik
    7.3
    Markus Nakkim
    7.3
    Samúel Kári Friðjónsson
    7.2
    Frederik Schram
    6.9
    Jónatan Ingi Jónsson
    6.9
    Tryggvi Hrafn Haraldsson
    6.7
    Birkir Heimisson
    6.7
    Dagur Orri Gardarson
    6.6
    Hólmar Örn Eyjólfsson
    6.6
    Kristófer Dagur Arnarsson
    6.6
    Bjarni Antonsson Duffield
    6.5
    Myles Veldman
    6.5
    Albin Skoglund
    6.3
    Lúkas Logi Heimisson
    6.3
    Hörður Ingi Gunnarsson
    6.3
    Patrick Pedersen
    6.2
    Ingimar Torbjornsson Stole
    FC Nordsjaelland
    8.2
    Justin JanssenMOTM
    7.6
    Peter Ankersen
    7.3
    Andreas Hansen
    7.3
    Prince Amoako Junior
    7.2
    Tobias Salquist
    7.2
    Stephen Acquah
    7.2
    Villum Berthelsen1 bàn
    6.9
    Ibrahim Adel1 KT
    6.9
    Nicklas Røjkjær1 bàn
    6.7
    Mark Brink
    6.5
    Hjalte Boe Rasmussen
    6.5
    Noah Markmann
    6.3
    Malte Heyde
    6.3
    Juho Lähteenmäki
    6.2
    Runar Robinsonn Norheim

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Valur Reykjavik
    Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Christopher Brazell
    FC Nordsjaelland
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Jens Olsen
    18
    Frederik Schram
    22
    Birkir Heimisson
    4
    Markus Nakkim
    15
    Hólmar Örn Eyjólfsson
    24
    Myles Veldman
    8
    Jónatan Ingi Jónsson
    14
    Albin Skoglund
    28
    Samúel Kári Friðjónsson
    12
    Tryggvi Hrafn Haraldsson
    17
    Lúkas Logi Heimisson
    19
    Dagur Orri Gardarson
    13
    Andreas Hansen
    2
    Peter Ankersen
    3
    Tobias Salquist
    15
    Stephen Acquah
    23
    Runar Robinsonn Norheim
    18
    Justin Janssen
    47
    Malte Heyde
    25
    Juho Lähteenmäki
    40
    Hjalte Boe Rasmussen
    29
    Villum Berthelsen
    14
    Ibrahim Adel
    Dự bị
    Valur Reykjavik
    25 Stefan Thor Agustsson95 Tomas Blöndal-Petersson3 Hörður Ingi Gunnarsson11 Ingimar Torbjornsson Stole21 Jakob Franz Pálsson5 Kristófer Dagur Arnarsson6 Bjarni Antonsson Duffield26 Emil Nonnu Sigurbjornsson29 Shkelzen Veseli
    FC Nordsjaelland
    31 Andreas Søndenbroe48 Carl Kristoffersen28 Markus Walker32 Victor Gustafsen45 Noah Markmann6 Mark Brink8 Nicklas Røjkjær10 Prince Amoako Junior17 Levy Nene

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 30: V. Berthelsen lập công cho FC Nordsjaelland (kiến tạo: I. Adel)
    Phút 77: N. Rojkjaer ghi bàn trên chấm phạt đền cho FC Nordsjaelland

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Valur Reykjavik
    5 trận gần nhất
    BBHTB
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.5)
    2
    Thủng lưới
    FC Nordsjaelland
    5 trận gần nhất
    TTTHB
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 3.0)
    1
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    2K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    3E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    4RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    5A. JagusicA. JagusicPanathinaikos2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2K. HorváthK. HorváthPaks2 kiến tạo
    3M. FischerM. FischerAustria Vienna2 kiến tạo
    4M. GodtsM. GodtsAjax2 kiến tạo
    5B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Valur Reykjavik 0-2 FC Nordsjaelland: N. Rojkjaer tỏa sáng, FC Nordsjaelland giành trọn 3 điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO