Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
30'
V. Berthelsen — kiến tạo I. Adel
FC Nordsjaelland
77'
N. Rojkjaer(pen)
FC Nordsjaelland
Thẻ phạt
83'
T. Haraldsson
Valur Reykjavik
Đồ thị diễn biến
Valur ReykjavikHT 45'FC Nordsjaelland
Thống kê trận đấu
Valur ReykjavikThống kêFC Nordsjaelland
FC Nordsjaelland kiểm soát thế trận với 65% thời lượng cầm bóng; FC Nordsjaelland vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Villum Berthelsen
FC Nordsjaelland
1 bàn
Nicklas Røjkjær
FC Nordsjaelland
1 bàn
Ibrahim Adel
FC Nordsjaelland
1 kiến tạo · điểm 6.9
Justin Janssen
FC Nordsjaelland
Điểm 8.2
Peter Ankersen
FC Nordsjaelland
Điểm 7.6
Markus Nakkim
Valur Reykjavik
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Valur Reykjavik
7.3
Samúel Kári Friðjónsson
6.9
Tryggvi Hrafn Haraldsson
6.6
Kristófer Dagur Arnarsson
6.6
Bjarni Antonsson Duffield
6.3
Hörður Ingi Gunnarsson
6.2
Ingimar Torbjornsson Stole
FC Nordsjaelland
7.2
Villum Berthelsen1 bàn
6.2
Runar Robinsonn Norheim
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Valur Reykjavik
Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Christopher Brazell
FC Nordsjaelland
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Jens Olsen
28
Samúel Kári Friðjónsson
12
Tryggvi Hrafn Haraldsson
23
Runar Robinsonn Norheim
Dự bị
Valur Reykjavik
25 Stefan Thor Agustsson95 Tomas Blöndal-Petersson3 Hörður Ingi Gunnarsson11 Ingimar Torbjornsson Stole21 Jakob Franz Pálsson5 Kristófer Dagur Arnarsson6 Bjarni Antonsson Duffield26 Emil Nonnu Sigurbjornsson29 Shkelzen Veseli
FC Nordsjaelland
31 Andreas Søndenbroe48 Carl Kristoffersen28 Markus Walker32 Victor Gustafsen45 Noah Markmann6 Mark Brink8 Nicklas Røjkjær10 Prince Amoako Junior17 Levy Nene
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 30: V. Berthelsen lập công cho FC Nordsjaelland (kiến tạo: I. Adel)
Phút 77: N. Rojkjaer ghi bàn trên chấm phạt đền cho FC Nordsjaelland
Phong độ & thống kê mùa giải
Valur Reykjavik
5 trận gần nhất
BBHTB
FC Nordsjaelland
5 trận gần nhất
TTTHB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)