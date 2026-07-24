Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
65'
T. Haraldsson — kiến tạo J. Jonsson
Valur Reykjavik
Thẻ phạt
79'
J. Palsson
Valur Reykjavik
Đồ thị diễn biến
Valur ReykjavikHT 45'Zrinjski
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Valur Reykjavik
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Hermann Hreidarsson
Zrinjski
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Simon Rozman
28
Samúel Kári Friðjónsson
12
Tryggvi Hrafn Haraldsson
Dự bị
Valur Reykjavik
25 Stefan Thor Agustsson95 Tomas Blöndal-Petersson4 Markus Nakkim11 Ingimar Torbjornsson Stole21 Jakob Franz Pálsson5 Kristófer Dagur Arnarsson6 Bjarni Antonsson Duffield13 Kristján Oddur Kristjánsson26 Emil Nonnu Sigurbjornsson
Zrinjski
8 Ivica Vidović1 Matej Bogdan44 Antonio Đaković12 Petar Mamić21 Viktor Grbić27 Slobodan Jakovljević5 Dan Lagumdzija14 Matej Šakota42 Marijan Ćavar
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 65: T. Haraldsson lập công cho Valur Reykjavik (kiến tạo: J. Jonsson)
Phong độ & thống kê mùa giải
Valur Reykjavik
5 trận gần nhất
TBBBT
Zrinjski
5 trận gần nhất
BTTTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)