Tin mới

    Thống kê trận đấu Valur Reykjavik 1-0 Zrinjski: T. Haraldsson tỏa sáng, Valur Reykjavik giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân24/07/2026 04:07

    Valur Reykjavik vượt qua Zrinjski với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    65'
    T. Haraldsson — kiến tạo J. Jonsson
    Valur Reykjavik
    Thẻ phạt
    32'
    S. Veseli
    Valur Reykjavik
    79'
    J. Palsson
    Valur Reykjavik
    Đồ thị diễn biến
    Valur ReykjavikHT 45'Zrinjski

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Valur Reykjavik
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Hermann Hreidarsson
    Zrinjski
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Simon Rozman
    1
    Frederik Schram
    22
    Birkir Heimisson
    15
    Hólmar Örn Eyjólfsson
    28
    Samúel Kári Friðjónsson
    24
    Myles Veldman
    17
    Lúkas Logi Heimisson
    14
    Albin Skoglund
    8
    Jónatan Ingi Jónsson
    29
    Shkelzen Veseli
    12
    Tryggvi Hrafn Haraldsson
    19
    Dagur Orri Gardarson
    31
    Zvonimir Šubarić
    19
    Marko Vranjković
    4
    Hrvoje Barišić
    37
    Darick Kobie Morris
    15
    Karlo Stapić
    20
    Antonio Ivančić
    10
    Mario Čuić
    17
    Antonio Ilić
    22
    Adi Nalić
    25
    Mario Ćuže
    99
    Nemanja Bilbija
    Dự bị
    Valur Reykjavik
    25 Stefan Thor Agustsson95 Tomas Blöndal-Petersson4 Markus Nakkim11 Ingimar Torbjornsson Stole21 Jakob Franz Pálsson5 Kristófer Dagur Arnarsson6 Bjarni Antonsson Duffield13 Kristján Oddur Kristjánsson26 Emil Nonnu Sigurbjornsson
    Zrinjski
    8 Ivica Vidović1 Matej Bogdan44 Antonio Đaković12 Petar Mamić21 Viktor Grbić27 Slobodan Jakovljević5 Dan Lagumdzija14 Matej Šakota42 Marijan Ćavar

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 65: T. Haraldsson lập công cho Valur Reykjavik (kiến tạo: J. Jonsson)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Valur Reykjavik
    5 trận gần nhất
    TBBBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Zrinjski
    5 trận gần nhất
    BTTTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC1 bàn
    3K. BánátiK. BánátiGyori ETO FC1 bàn
    4C. BumbaC. BumbaGyori ETO FC1 bàn
    5E. BayramE. BayramBaşakşehir1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
    3D. ŠtefuljD. ŠtefuljGyori ETO FC1 kiến tạo
    4Y. SarıY. SarıBaşakşehir1 kiến tạo
    5L. CorreiaL. CorreiaAtert Bissen1 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Valur Reykjavik 1-0 Zrinjski: T. Haraldsson tỏa sáng, Valur Reykjavik giành trọn 3 điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO