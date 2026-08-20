Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thẻ phạt
26'
A. Cubas
Vancouver Whitecaps
Đồ thị diễn biến
Vancouver WhitecapsHT 45'Houston Dynamo
Thống kê trận đấu
Vancouver WhitecapsThống kêHouston Dynamo
Vancouver Whitecaps kiểm soát thế trận với 63% thời lượng cầm bóng; Houston Dynamo vượt trội về số cú sút trúng đích (4), nhưng Vancouver Whitecaps lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Franco Negri
Houston Dynamo
1 bàn
Mathías Laborda
Vancouver Whitecaps
Điểm 8.2
Lucas Halter
Houston Dynamo
Điểm 7.5
Artur
Houston Dynamo
Điểm 7.5
Tristan Blackmon
Vancouver Whitecaps
Điểm 7.3
Ryan Gauld
Vancouver Whitecaps
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Vancouver Whitecaps
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jesper Sorensen
Houston Dynamo
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ben Olsen
Dự bị
Vancouver Whitecaps
13 Thomas Müller14 Bruno Quiñonez6 Ralph Priso3 Sam Adekugbe41 Nikola Djordjevic32 Isaac Boehmer29 Mihail Gherasimencov26 Jean-Claude Ngando97 Liam MacKenzie
Houston Dynamo
23 Duncan McGuire4 Marcelo Saracchi18 Diadié Samassékou14 Duane Holmes26 Blake Gillingham3 Antônio Carlos28 Erik Sviatchenko9 Ondrej Lingr24 Ibrahim Aliyu
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 34: F. Negri lập công cho Houston Dynamo
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Vancouver Whitecaps · 1 thắng2 hòaHouston Dynamo · 2 thắng
17/05/2026
Houston Dynamo
1 - 0
Vancouver Whitecaps
HD
18/08/2025
Vancouver Whitecaps
1 - 1
Houston Dynamo
Hòa
17/07/2025
Houston Dynamo
0 - 3
Vancouver Whitecaps
VW
19/09/2024
Houston Dynamo
1 - 1
Vancouver Whitecaps
Hòa
21/07/2024
Vancouver Whitecaps
3 - 4
Houston Dynamo
HD
Phong độ & thống kê mùa giải
Vancouver Whitecaps
5 trận gần nhất
BTHBB
Houston Dynamo
5 trận gần nhất
TTTTT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Vancouver Whitecaps
|18
|11
|4
|3
|+23
|37
|THHBT
|2
|Houston Dynamo
|19
|11
|2
|6
|+4
|35
|TTTTH
|3
|Los Angeles FC
|21
|10
|4
|7
|+14
|34
|BBHTT
|…
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)