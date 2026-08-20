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    Thống kê trận đấu Vancouver Whitecaps 0-1 Houston Dynamo: F. Negri tỏa sáng, Houston Dynamo giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn20/08/2026 11:38

    Houston Dynamo vượt qua Vancouver Whitecaps với tỷ số 1-0. Mathías Laborda là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    34'
    F. Negri
    Houston Dynamo
    Thẻ phạt
    26'
    A. Cubas
    Vancouver Whitecaps
    37'
    A. Resch
    Houston Dynamo
    41'
    A. Bouzat
    Houston Dynamo
    Đồ thị diễn biến
    Vancouver WhitecapsHT 45'Houston Dynamo

    Thống kê trận đấu

    Vancouver WhitecapsThống kêHouston Dynamo
    63%
    Kiểm soát bóng
    37%
    15
    Dứt điểm
    8
    1
    Trúng đích
    4
    7
    Phạt góc
    2
    13
    Phạm lỗi
    11
    0
    Việt vị
    2
    2
    Thủ môn cứu thua
    1
    Vancouver Whitecaps kiểm soát thế trận với 63% thời lượng cầm bóng; Houston Dynamo vượt trội về số cú sút trúng đích (4), nhưng Vancouver Whitecaps lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Franco Negri
    Franco Negri
    Houston Dynamo
    1 bàn
    Mathías Laborda
    Mathías Laborda
    Vancouver Whitecaps
    Điểm 8.2
    Lucas Halter
    Lucas Halter
    Houston Dynamo
    Điểm 7.5
    Artur
    Artur
    Houston Dynamo
    Điểm 7.5
    Tristan Blackmon
    Tristan Blackmon
    Vancouver Whitecaps
    Điểm 7.3
    Ryan Gauld
    Ryan Gauld
    Vancouver Whitecaps
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Vancouver Whitecaps
    8.2
    Mathías LabordaMOTM
    7.3
    Tristan Blackmon
    7.3
    Ryan Gauld
    7.2
    Thomas Müller
    7.2
    Ralph Priso
    6.9
    Tate Johnson
    6.9
    Oliver Larraz
    6.9
    Cheick Tidiane Sabaly
    6.7
    Édier Ocampo
    6.5
    Rayan Elloumi
    6.3
    Yohei Takaoka
    6.3
    Bruno Quiñonez
    6.2
    Andrés Cubas
    6.2
    Emmanuel Sabbi
    Houston Dynamo
    7.6
    Franco Negri1 bàn
    7.5
    Lucas Halter
    7.5
    Artur
    7
    Jonathan Bond
    6.9
    Héctor Herrera
    6.9
    Jack McGlynn
    6.9
    Mateusz Bogusz
    6.9
    Marcelo Saracchi
    6.9
    Duane Holmes
    6.7
    Agustin Resch
    6.7
    Agustín Bouzat
    6.7
    Guilherme
    6.7
    Diadié Samassékou
    6.3
    Lawrence Ennali
    6.3
    Duncan McGuire

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Vancouver Whitecaps
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jesper Sorensen
    Houston Dynamo
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ben Olsen
    1
    Yohei Takaoka
    18
    Édier Ocampo
    2
    Mathías Laborda
    33
    Tristan Blackmon
    28
    Tate Johnson
    8
    Oliver Larraz
    20
    Andrés Cubas
    11
    Emmanuel Sabbi
    25
    Ryan Gauld
    7
    Cheick Tidiane Sabaly
    19
    Rayan Elloumi
    31
    Jonathan Bond
    11
    Lawrence Ennali
    34
    Agustin Resch
    5
    Lucas Halter
    21
    Franco Negri
    6
    Artur
    16
    Héctor Herrera
    8
    Jack McGlynn
    30
    Agustín Bouzat
    20
    Guilherme
    19
    Mateusz Bogusz
    Dự bị
    Vancouver Whitecaps
    13 Thomas Müller14 Bruno Quiñonez6 Ralph Priso3 Sam Adekugbe41 Nikola Djordjevic32 Isaac Boehmer29 Mihail Gherasimencov26 Jean-Claude Ngando97 Liam MacKenzie
    Houston Dynamo
    23 Duncan McGuire4 Marcelo Saracchi18 Diadié Samassékou14 Duane Holmes26 Blake Gillingham3 Antônio Carlos28 Erik Sviatchenko9 Ondrej Lingr24 Ibrahim Aliyu

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 34: F. Negri lập công cho Houston Dynamo

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Vancouver Whitecaps · 1 thắng2 hòaHouston Dynamo · 2 thắng
    17/05/2026
    Houston Dynamo
    1 - 0
    Vancouver Whitecaps
    HD
    18/08/2025
    Vancouver Whitecaps
    1 - 1
    Houston Dynamo
    Hòa
    17/07/2025
    Houston Dynamo
    0 - 3
    Vancouver Whitecaps
    VW
    19/09/2024
    Houston Dynamo
    1 - 1
    Vancouver Whitecaps
    Hòa
    21/07/2024
    Vancouver Whitecaps
    3 - 4
    Houston Dynamo
    HD

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Vancouver Whitecaps
    5 trận gần nhất
    BTHBB
    18
    Trận
    11-4-3
    T-H-B
    40
    Ghi (TB 2.2)
    17
    Thủng lưới
    Houston Dynamo
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    19
    Trận
    11-2-6
    T-H-B
    28
    Ghi (TB 1.5)
    24
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps181143+2337THHBT
    2Houston Dynamo191126+435TTTTH
    3Los Angeles FC211047+1434BBHTT

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami13 bàn
    2P. MusaP. MusaFC Dallas13 bàn
    3H. CuypersH. CuypersChicago Fire13 bàn
    4N. Fernández MercauFernández MercauNew York City FC13 bàn
    5GuilhermeGuilhermeHouston Dynamo12 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1L. MessiL. MessiInter Miami8 kiến tạo
    2EvanderEvanderFC Cincinnati8 kiến tạo
    3Son Heung-MinSon Heung-MinLos Angeles FC8 kiến tạo
    4A. DreyerA. DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5P. ZinckernagelZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Vancouver Whitecaps 0-1 Houston Dynamo: F. Negri tỏa sáng, Houston Dynamo giành trọn 3 điểm
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