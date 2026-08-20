Thống kê trận đấu Vancouver Whitecaps 0-1 Houston Dynamo: F. Negri tỏa sáng, Houston Dynamo giành trọn 3 điểm Houston Dynamo vượt qua Vancouver Whitecaps với tỷ số 1-0. Mathías Laborda là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Diễn biến bàn thắng 1 bàn 34' F. Negri Houston Dynamo

Thẻ phạt 26' A. Cubas Vancouver Whitecaps 37' A. Resch Houston Dynamo 41' A. Bouzat Houston Dynamo

Đồ thị diễn biến Vancouver Whitecaps HT 45' Houston Dynamo

Thống kê trận đấu

Vancouver Whitecaps Thống kê Houston Dynamo 63% Kiểm soát bóng 37% 15 Dứt điểm 8 1 Trúng đích 4 7 Phạt góc 2 13 Phạm lỗi 11 0 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 1

Vancouver Whitecaps kiểm soát thế trận với 63% thời lượng cầm bóng; Houston Dynamo vượt trội về số cú sút trúng đích (4), nhưng Vancouver Whitecaps lại là đội phải nhận thất bại.

Cầu thủ nổi bật

Cầu thủ nổi bật Franco Negri Houston Dynamo 1 bàn Mathías Laborda Vancouver Whitecaps Điểm 8.2 Lucas Halter Houston Dynamo Điểm 7.5 Artur Houston Dynamo Điểm 7.5 Tristan Blackmon Vancouver Whitecaps Điểm 7.3 Ryan Gauld Vancouver Whitecaps Điểm 7.3

Chấm điểm cầu thủ

Chấm điểm cầu thủ Vancouver Whitecaps 8.2 Mathías Laborda MOTM 7.3 Tristan Blackmon 7.3 Ryan Gauld 7.2 Thomas Müller 7.2 Ralph Priso 6.9 Tate Johnson 6.9 Oliver Larraz 6.9 Cheick Tidiane Sabaly 6.7 Édier Ocampo 6.5 Rayan Elloumi 6.3 Yohei Takaoka 6.3 Bruno Quiñonez 6.2 Andrés Cubas 6.2 Emmanuel Sabbi Houston Dynamo 7.6 Franco Negri 1 bàn 7.5 Lucas Halter 7.5 Artur 7 Jonathan Bond 6.9 Héctor Herrera 6.9 Jack McGlynn 6.9 Mateusz Bogusz 6.9 Marcelo Saracchi 6.9 Duane Holmes 6.7 Agustin Resch 6.7 Agustín Bouzat 6.7 Guilherme 6.7 Diadié Samassékou 6.3 Lawrence Ennali 6.3 Duncan McGuire

Đội hình ra sân

Đội hình ra sân Vancouver Whitecaps Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jesper Sorensen Houston Dynamo Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ben Olsen 1 Yohei Takaoka 18 Édier Ocampo 2 Mathías Laborda 33 Tristan Blackmon 28 Tate Johnson 8 Oliver Larraz 20 Andrés Cubas 11 Emmanuel Sabbi 25 Ryan Gauld 7 Cheick Tidiane Sabaly 19 Rayan Elloumi 31 Jonathan Bond 11 Lawrence Ennali 34 Agustin Resch 5 Lucas Halter 21 Franco Negri 6 Artur 16 Héctor Herrera 8 Jack McGlynn 30 Agustín Bouzat 20 Guilherme 19 Mateusz Bogusz Dự bị Vancouver Whitecaps 13 Thomas Müller 14 Bruno Quiñonez 6 Ralph Priso 3 Sam Adekugbe 41 Nikola Djordjevic 32 Isaac Boehmer 29 Mihail Gherasimencov 26 Jean-Claude Ngando 97 Liam MacKenzie Houston Dynamo 23 Duncan McGuire 4 Marcelo Saracchi 18 Diadié Samassékou 14 Duane Holmes 26 Blake Gillingham 3 Antônio Carlos 28 Erik Sviatchenko 9 Ondrej Lingr 24 Ibrahim Aliyu

Những khoảnh khắc quyết định

Những khoảnh khắc quyết định Phút 34: F. Negri lập công cho Houston Dynamo

Lịch sử đối đầu

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Vancouver Whitecaps · 1 thắng 2 hòa Houston Dynamo · 2 thắng Houston Dynamo 1 - 0 Vancouver Whitecaps HD Vancouver Whitecaps 1 - 1 Houston Dynamo Hòa Houston Dynamo 0 - 3 Vancouver Whitecaps VW Houston Dynamo 1 - 1 Vancouver Whitecaps Hòa Vancouver Whitecaps 3 - 4 Houston Dynamo HD

Phong độ & thống kê mùa giải

Vancouver Whitecaps 5 trận gần nhất B T H B B 18 Trận 11-4-3 T-H-B 40 Ghi (TB 2.2) 17 Thủng lưới Houston Dynamo 5 trận gần nhất T T T T T 19 Trận 11-2-6 T-H-B 28 Ghi (TB 1.5) 24 Thủng lưới

Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 18 11 4 3 +23 37 T H H B T 2 Houston Dynamo 19 11 2 6 +4 35 T T T T H 3 Los Angeles FC 21 10 4 7 +14 34 B B H T T …

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

Vua phá lưới 1 L. Messi Inter Miami 13 bàn 2 P. Musa FC Dallas 13 bàn 3 H. Cuypers Chicago Fire 13 bàn 4 Fernández Mercau New York City FC 13 bàn 5 Guilherme Houston Dynamo 12 bàn Kiến tạo hàng đầu 1 L. Messi Inter Miami 8 kiến tạo 2 Evander FC Cincinnati 8 kiến tạo 3 Son Heung-Min Los Angeles FC 8 kiến tạo 4 A. Dreyer San Diego 7 kiến tạo 5 Zinckernagel Chicago Fire 7 kiến tạo