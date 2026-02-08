Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
37'
Heung-min Son — kiến tạo Denis Bouanga
Los Angeles FC
76'
Thomas Müller(pen)
Vancouver Whitecaps
Thẻ phạt
48'
Ryan Hollingshead
Los Angeles FC
56'
Ryan Gauld
Vancouver Whitecaps
Đồ thị diễn biến
Vancouver WhitecapsHT 45'Los Angeles FC
Thống kê trận đấu
Vancouver WhitecapsThống kêLos Angeles FC
Vancouver Whitecaps kiểm soát thế trận với 62% thời lượng cầm bóng; Vancouver Whitecaps vượt trội về số cú sút trúng đích (5).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Thomas Müller
Vancouver Whitecaps
1 bàn
Heung-min Son
Los Angeles FC
1 bàn
Denis Bouanga
Los Angeles FC
1 kiến tạo · điểm 6.58
Aaron Long
Los Angeles FC
Điểm 7.74
Édier Ocampo
Vancouver Whitecaps
Điểm 7.48
Andrés Cubas
Vancouver Whitecaps
Điểm 7.32
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Vancouver Whitecaps
Sơ đồ 4-2-3-1
Los Angeles FC
Sơ đồ 4-3-3
Dự bị
Vancouver Whitecaps
3 Sam Adekugbe6 Ralph Priso7 Cheikh Sabaly11 Emmanuel Sabbi19 Rayan Elloumi26 J.C. Ngando32 Isaac Boehmer41 Nikola Djordjevic43 Trevor Wright
Los Angeles FC
8 Mark Delgado12 Thomas Hasal17 Jeremy Ebobisse19 Tyler Boyd21 Ryan Raposo22 Jude Terry30 David Martínez45 Kenny Nielsen91 Nkosi Tafari
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 37: Heung-min Son lập công cho Los Angeles FC (kiến tạo: Denis Bouanga)
Phút 76: Thomas Müller ghi bàn trên chấm phạt đền cho Vancouver Whitecaps
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Vancouver Whitecaps · 2 thắng2 hòaLos Angeles FC · 1 thắng
23/11/2025
Vancouver Whitecaps
2 - 2
Los Angeles FC
Hòa
30/06/2025
Los Angeles FC
0 - 1
Vancouver Whitecaps
VW
12/05/2025
Vancouver Whitecaps
2 - 2
Los Angeles FC
Hòa
09/11/2024
Los Angeles FC
1 - 0
Vancouver Whitecaps
LAF
04/11/2024
Vancouver Whitecaps
3 - 0
Los Angeles FC
VW
Phong độ & thống kê mùa giải
Vancouver Whitecaps
5 trận gần nhất
HHBTB
Los Angeles FC
5 trận gần nhất
HTTTT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Vancouver Whitecaps
|17
|10
|4
|3
|+21
|34
|BTBHH
|2
|Los Angeles FC
|19
|10
|4
|5
|+16
|34
|TTTTH
|3
|SJ Earthquakes
|17
|10
|3
|4
|+15
|33
|BBTBH
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)