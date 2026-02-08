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    Thống kê trận đấu Vancouver Whitecaps 1-1 Los Angeles FC: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn02/08/2026 08:35

    Vancouver Whitecaps và Los Angeles FC chia điểm với tỷ số 1-1. Aaron Long là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.74. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    37'
    Heung-min Son — kiến tạo Denis Bouanga
    Los Angeles FC
    76'
    Thomas Müller(pen)
    Vancouver Whitecaps
    Thẻ phạt
    48'
    Ryan Hollingshead
    Los Angeles FC
    56'
    Ryan Gauld
    Vancouver Whitecaps
    Đồ thị diễn biến
    Vancouver WhitecapsHT 45'Los Angeles FC

    Thống kê trận đấu

    Vancouver WhitecapsThống kêLos Angeles FC
    62%
    Kiểm soát bóng
    38%
    20
    Dứt điểm
    3
    5
    Trúng đích
    1
    11
    Phạt góc
    1
    14
    Phạm lỗi
    10
    2
    Việt vị
    3
    0
    Thủ môn cứu thua
    4
    Vancouver Whitecaps kiểm soát thế trận với 62% thời lượng cầm bóng; Vancouver Whitecaps vượt trội về số cú sút trúng đích (5).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Thomas Müller
    Thomas Müller
    Vancouver Whitecaps
    1 bàn
    Heung-min Son
    Heung-min Son
    Los Angeles FC
    1 bàn
    Denis Bouanga
    Denis Bouanga
    Los Angeles FC
    1 kiến tạo · điểm 6.58
    Aaron Long
    Aaron Long
    Los Angeles FC
    Điểm 7.74
    Édier Ocampo
    Édier Ocampo
    Vancouver Whitecaps
    Điểm 7.48
    Andrés Cubas
    Andrés Cubas
    Vancouver Whitecaps
    Điểm 7.32

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Vancouver Whitecaps
    7.49
    Thomas Müller1 bàn
    7.48
    Édier Ocampo
    7.32
    Andrés Cubas
    7.29
    Oliver Larraz
    7.23
    Brian White
    7.17
    Mathías Laborda
    6.89
    Tate Johnson
    6.65
    Emmanuel Sabbi
    6.62
    Jeevan Badwal
    6.6
    Ryan Gauld
    6.52
    Cheikh Sabaly
    6.51
    Ralph Priso
    6.5
    Yohei Takaoka
    6.04
    Tristan Blackmon
    Los Angeles FC
    7.74
    Aaron LongMOTM
    7.12
    Heung-min Son1 bàn
    7.04
    Eddie Segura
    6.87
    Ryan Hollingshead
    6.79
    Ryan Porteous
    6.77
    Mathieu Choinière
    6.68
    Hugo Lloris
    6.6
    Jacob Shaffelburg
    6.58
    Denis Bouanga1 KT
    6.57
    Timothy Tillman
    6.46
    Mark Delgado
    6.46
    David Martínez
    6.32
    Yevgen Cheberko

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Vancouver Whitecaps
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Los Angeles FC
    Sơ đồ 4-3-3
    1
    Yohei Takaoka
    18
    Édier Ocampo
    33
    Tristan Blackmon
    2
    Mathías Laborda
    28
    Tate Johnson
    8
    Oliver Larraz
    20
    Andrés Cubas
    59
    Jeevan Badwal
    13
    Thomas Müller
    25
    Ryan Gauld
    24
    Brian White
    1
    Hugo Lloris
    24
    Ryan Hollingshead
    5
    Ryan Porteous
    33
    Aaron Long
    23
    Yevgen Cheberko
    66
    Mathieu Choinière
    4
    Eddie Segura
    11
    Timothy Tillman
    18
    Jacob Shaffelburg
    7
    Heung-min Son
    99
    Denis Bouanga
    Dự bị
    Vancouver Whitecaps
    3 Sam Adekugbe6 Ralph Priso7 Cheikh Sabaly11 Emmanuel Sabbi19 Rayan Elloumi26 J.C. Ngando32 Isaac Boehmer41 Nikola Djordjevic43 Trevor Wright
    Los Angeles FC
    8 Mark Delgado12 Thomas Hasal17 Jeremy Ebobisse19 Tyler Boyd21 Ryan Raposo22 Jude Terry30 David Martínez45 Kenny Nielsen91 Nkosi Tafari

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 37: Heung-min Son lập công cho Los Angeles FC (kiến tạo: Denis Bouanga)
    Phút 76: Thomas Müller ghi bàn trên chấm phạt đền cho Vancouver Whitecaps

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Vancouver Whitecaps · 2 thắng2 hòaLos Angeles FC · 1 thắng
    23/11/2025
    Vancouver Whitecaps
    2 - 2
    Los Angeles FC
    Hòa
    30/06/2025
    Los Angeles FC
    0 - 1
    Vancouver Whitecaps
    VW
    12/05/2025
    Vancouver Whitecaps
    2 - 2
    Los Angeles FC
    Hòa
    09/11/2024
    Los Angeles FC
    1 - 0
    Vancouver Whitecaps
    LAF
    04/11/2024
    Vancouver Whitecaps
    3 - 0
    Los Angeles FC
    VW

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Vancouver Whitecaps
    5 trận gần nhất
    HHBTB
    17
    Trận
    10-4-3
    T-H-B
    38
    Ghi (TB 2.2)
    17
    Thủng lưới
    Los Angeles FC
    5 trận gần nhất
    HTTTT
    19
    Trận
    10-4-5
    T-H-B
    35
    Ghi (TB 1.8)
    19
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps171043+2134BTBHH
    2Los Angeles FC191045+1634TTTTH
    3SJ Earthquakes171034+1533BBTBH

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Nicolás Fernández MercauNicolás Fernández MercauNew York City13 bàn
    2Petar MusaPetar MusaDallas13 bàn
    3Hugo CuypersHugo CuypersChicago Fire13 bàn
    4Lionel Messi Lionel MessiInter Miami12 bàn
    5Preston JuddPreston JuddSJ Earthquakes11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Lionel Messi Lionel MessiInter Miami8 kiến tạo
    2Heung-min SonHeung-min SonLos Angeles FC8 kiến tạo
    3EvanderEvanderCincinnati8 kiến tạo
    4Anders DreyerAnders DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5Philip ZinckernagelPhilip ZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Vancouver Whitecaps 1-1 Los Angeles FC: Hai đội chia điểm
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