Thống kê trận đấu Vancouver Whitecaps 1-1 Los Angeles FC: Hai đội chia điểm

Vancouver Whitecaps và Los Angeles FC chia điểm với tỷ số 1-1. Aaron Long là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.74. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.