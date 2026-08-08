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    Thống kê trận đấu Vancouver Whitecaps 1-3 FC Juarez: FC Juarez ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn08/08/2026 11:38

    FC Juarez đã ngược dòng đánh bại Vancouver Whitecaps 3-1. Johnny Selemani là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    12'
    J. Badwal — kiến tạo E. Ocampo
    Vancouver Whitecaps
    34'
    E. Ayon — kiến tạo J. M. Torres Ramirez I.
    FC Juarez
    74'
    O. Estupinan — kiến tạo D. Garcia
    FC Juarez
    90+6'
    Ricardinho
    FC Juarez
    Thẻ phạt
    41'
    T. Johnson
    Vancouver Whitecaps
    70'
    A. Mayorga
    FC Juarez
    81'
    Guilherme Castilho
    FC Juarez
    90+8'
    Ricardinho
    FC Juarez
    Đồ thị diễn biến
    Vancouver WhitecapsHT 45'FC Juarez

    Thống kê trận đấu

    Vancouver WhitecapsThống kêFC Juarez
    71%
    Kiểm soát bóng
    29%
    27
    Dứt điểm
    6
    9
    Trúng đích
    4
    7
    Phạt góc
    1
    9
    Phạm lỗi
    9
    1
    Việt vị
    1
    1
    Thủ môn cứu thua
    8
    Vancouver Whitecaps kiểm soát thế trận với 71% thời lượng cầm bóng; Vancouver Whitecaps vượt trội về số cú sút trúng đích (9), nhưng Vancouver Whitecaps lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Jeevan Badwal
    Jeevan Badwal
    Vancouver Whitecaps
    1 bàn
    Ettson Ayón
    Ettson Ayón
    FC Juarez
    1 bàn
    Óscar Estupiñán
    Óscar Estupiñán
    FC Juarez
    1 bàn
    Ricardinho
    Ricardinho
    FC Juarez
    1 bàn
    Denzell Garcia
    Denzell Garcia
    FC Juarez
    1 kiến tạo · điểm 7.6
    Édier Ocampo
    Édier Ocampo
    Vancouver Whitecaps
    1 kiến tạo · điểm 6.6

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Vancouver Whitecaps
    8.6
    Johnny SelemaniMOTM
    8.2
    Jeevan Badwal1 bàn
    7.3
    Jean-Claude Ngando
    6.9
    Tristan Blackmon
    6.9
    Ralph Priso
    6.9
    Tate Johnson
    6.9
    Ryan Gauld
    6.9
    Cheick Tidiane Sabaly
    6.7
    Thomas Müller
    6.7
    Mathías Laborda
    6.6
    Édier Ocampo1 KT
    6.6
    Emmanuel Sabbi
    6.6
    Rayan Elloumi
    6.5
    Brian White
    6.3
    Nikola Djordjevic
    5.9
    Isaac Boehmer
    FC Juarez
    7.6
    Sebastián Jurado
    7.6
    Denzell Garcia1 KT
    7.5
    Gilberto Sepúlveda
    7.5
    Ettson Ayón1 bàn
    7.3
    Jesús Murillo
    7.3
    Guilherme Castilho
    7.3
    Óscar Estupiñán1 bàn
    7.3
    Ricardinho1 bàn
    6.7
    Alejandro Mayorga
    6.6
    Javier Aquino
    6.6
    Raymundo Fulgencio
    6.5
    Madson de Souza Silva
    6.3
    Francisco Nevarez
    6.3
    Jairo Torres1 KT
    6.3
    José Luis Rodríguez
    6.3
    Jan Carmona

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Vancouver Whitecaps
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jesper Sorensen
    FC Juarez
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pedro Caixinha
    32
    Isaac Boehmer
    18
    Édier Ocampo
    33
    Tristan Blackmon
    6
    Ralph Priso
    28
    Tate Johnson
    59
    Jeevan Badwal
    26
    Jean-Claude Ngando
    63
    Johnny Selemani
    13
    Thomas Müller
    11
    Emmanuel Sabbi
    24
    Brian White
    1
    Sebastián Jurado
    33
    Francisco Nevarez
    3
    Jesús Murillo
    2
    Gilberto Sepúlveda
    20
    Javier Aquino
    8
    Guilherme Castilho
    5
    Denzell Garcia
    9
    Madson de Souza Silva
    10
    Jairo Torres
    11
    José Luis Rodríguez
    29
    Ettson Ayón
    Dự bị
    Vancouver Whitecaps
    19 Rayan Elloumi2 Mathías Laborda25 Ryan Gauld1 Yohei Takaoka30 Adrian Zendejas3 Sam Adekugbe41 Nikola Djordjevic48 Micaah Garnette43 Trevor Wright
    FC Juarez
    19 Óscar Estupiñán181 Beltrán Hernández24 Benny Díaz23 Haret Ortega4 Alejandro Mayorga198 Ricardo Juárez201 Jan Carmona6 Monchu7 Raymundo Fulgencio

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 12: J. Badwal lập công cho Vancouver Whitecaps (kiến tạo: E. Ocampo)
    Phút 34: E. Ayon lập công cho FC Juarez (kiến tạo: J. M. Torres Ramirez I.)
    Phút 74: O. Estupinan lập công cho FC Juarez (kiến tạo: D. Garcia)
    Phút 96: Ricardinho lập công cho FC Juarez

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Vancouver Whitecaps
    5 trận gần nhất
    BBHHB
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    1
    Thủng lưới
    FC Juarez
    5 trận gần nhất
    TTBBB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    2A. LassiterA. LassiterPortland Timbers2 bàn
    3C. BassettC. BassettPortland Timbers2 bàn
    4Ó. EstupiñánÓ. EstupiñánFC Juarez2 bàn
    5B. RodríguezB. RodríguezClub America1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 kiến tạo
    3David Pereira da CostaDavid Pereira da CostaPortland Timbers2 kiến tạo
    4T. HabrouneT. HabrouneColumbus Crew2 kiến tạo
    5J. TorresJ. TorresFC Juarez2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Vancouver Whitecaps 1-3 FC Juarez: FC Juarez ngược dòng ngoạn mục
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