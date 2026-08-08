Thống kê trận đấu Vancouver Whitecaps 1-3 FC Juarez: FC Juarez ngược dòng ngoạn mục FC Juarez đã ngược dòng đánh bại Vancouver Whitecaps 3-1. Johnny Selemani là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Diễn biến bàn thắng 4 bàn 12' J. Badwal — kiến tạo E. Ocampo Vancouver Whitecaps 34' E. Ayon — kiến tạo J. M. Torres Ramirez I. FC Juarez 74' O. Estupinan — kiến tạo D. Garcia FC Juarez 90+6' Ricardinho FC Juarez

Thẻ phạt 41' T. Johnson Vancouver Whitecaps 70' A. Mayorga FC Juarez 81' Guilherme Castilho FC Juarez 90+8' Ricardinho FC Juarez

Đồ thị diễn biến Vancouver Whitecaps HT 45' FC Juarez

Thống kê trận đấu

Vancouver Whitecaps Thống kê FC Juarez 71% Kiểm soát bóng 29% 27 Dứt điểm 6 9 Trúng đích 4 7 Phạt góc 1 9 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 8

Vancouver Whitecaps kiểm soát thế trận với 71% thời lượng cầm bóng; Vancouver Whitecaps vượt trội về số cú sút trúng đích (9), nhưng Vancouver Whitecaps lại là đội phải nhận thất bại.

Cầu thủ nổi bật

Cầu thủ nổi bật Jeevan Badwal Vancouver Whitecaps 1 bàn Ettson Ayón FC Juarez 1 bàn Óscar Estupiñán FC Juarez 1 bàn Ricardinho FC Juarez 1 bàn Denzell Garcia FC Juarez 1 kiến tạo · điểm 7.6 Édier Ocampo Vancouver Whitecaps 1 kiến tạo · điểm 6.6

Chấm điểm cầu thủ

Chấm điểm cầu thủ Vancouver Whitecaps 8.6 Johnny Selemani MOTM 8.2 Jeevan Badwal 1 bàn 7.3 Jean-Claude Ngando 6.9 Tristan Blackmon 6.9 Ralph Priso 6.9 Tate Johnson 6.9 Ryan Gauld 6.9 Cheick Tidiane Sabaly 6.7 Thomas Müller 6.7 Mathías Laborda 6.6 Édier Ocampo 1 KT 6.6 Emmanuel Sabbi 6.6 Rayan Elloumi 6.5 Brian White 6.3 Nikola Djordjevic 5.9 Isaac Boehmer FC Juarez 7.6 Sebastián Jurado 7.6 Denzell Garcia 1 KT 7.5 Gilberto Sepúlveda 7.5 Ettson Ayón 1 bàn 7.3 Jesús Murillo 7.3 Guilherme Castilho 7.3 Óscar Estupiñán 1 bàn 7.3 Ricardinho 1 bàn 6.7 Alejandro Mayorga 6.6 Javier Aquino 6.6 Raymundo Fulgencio 6.5 Madson de Souza Silva 6.3 Francisco Nevarez 6.3 Jairo Torres 1 KT 6.3 José Luis Rodríguez 6.3 Jan Carmona

Đội hình ra sân

Đội hình ra sân Vancouver Whitecaps Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jesper Sorensen FC Juarez Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pedro Caixinha 32 Isaac Boehmer 18 Édier Ocampo 33 Tristan Blackmon 6 Ralph Priso 28 Tate Johnson 59 Jeevan Badwal 26 Jean-Claude Ngando 63 Johnny Selemani 13 Thomas Müller 11 Emmanuel Sabbi 24 Brian White 1 Sebastián Jurado 33 Francisco Nevarez 3 Jesús Murillo 2 Gilberto Sepúlveda 20 Javier Aquino 8 Guilherme Castilho 5 Denzell Garcia 9 Madson de Souza Silva 10 Jairo Torres 11 José Luis Rodríguez 29 Ettson Ayón Dự bị Vancouver Whitecaps 19 Rayan Elloumi 2 Mathías Laborda 25 Ryan Gauld 1 Yohei Takaoka 30 Adrian Zendejas 3 Sam Adekugbe 41 Nikola Djordjevic 48 Micaah Garnette 43 Trevor Wright FC Juarez 19 Óscar Estupiñán 181 Beltrán Hernández 24 Benny Díaz 23 Haret Ortega 4 Alejandro Mayorga 198 Ricardo Juárez 201 Jan Carmona 6 Monchu 7 Raymundo Fulgencio

Những khoảnh khắc quyết định

Những khoảnh khắc quyết định Phút 12: J. Badwal lập công cho Vancouver Whitecaps (kiến tạo: E. Ocampo) Phút 34: E. Ayon lập công cho FC Juarez (kiến tạo: J. M. Torres Ramirez I.) Phút 74: O. Estupinan lập công cho FC Juarez (kiến tạo: D. Garcia) Phút 96: Ricardinho lập công cho FC Juarez

Phong độ & thống kê mùa giải

Vancouver Whitecaps 5 trận gần nhất B B H H B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới FC Juarez 5 trận gần nhất T T B B B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

Vua phá lưới 1 L. Messi Inter Miami 2 bàn 2 A. Lassiter Portland Timbers 2 bàn 3 C. Bassett Portland Timbers 2 bàn 4 Ó. Estupiñán FC Juarez 2 bàn 5 B. Rodríguez Club America 1 bàn Kiến tạo hàng đầu 1 N. Allen Inter Miami 3 kiến tạo 2 B. Rodríguez Club America 2 kiến tạo 3 David Pereira da Costa Portland Timbers 2 kiến tạo 4 T. Habroune Columbus Crew 2 kiến tạo 5 J. Torres FC Juarez 2 kiến tạo