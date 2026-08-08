Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
12'
J. Badwal — kiến tạo E. Ocampo
Vancouver Whitecaps
34'
E. Ayon — kiến tạo J. M. Torres Ramirez I.
FC Juarez
74'
O. Estupinan — kiến tạo D. Garcia
FC Juarez
Thẻ phạt
41'
T. Johnson
Vancouver Whitecaps
81'
Guilherme Castilho
FC Juarez
Đồ thị diễn biến
Vancouver WhitecapsHT 45'FC Juarez
Thống kê trận đấu
Vancouver WhitecapsThống kêFC Juarez
Vancouver Whitecaps kiểm soát thế trận với 71% thời lượng cầm bóng; Vancouver Whitecaps vượt trội về số cú sút trúng đích (9), nhưng Vancouver Whitecaps lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Jeevan Badwal
Vancouver Whitecaps
1 bàn
Ettson Ayón
FC Juarez
1 bàn
Óscar Estupiñán
FC Juarez
1 bàn
Ricardinho
FC Juarez
1 bàn
Denzell Garcia
FC Juarez
1 kiến tạo · điểm 7.6
Édier Ocampo
Vancouver Whitecaps
1 kiến tạo · điểm 6.6
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Vancouver Whitecaps
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jesper Sorensen
FC Juarez
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pedro Caixinha
Dự bị
Vancouver Whitecaps
19 Rayan Elloumi2 Mathías Laborda25 Ryan Gauld1 Yohei Takaoka30 Adrian Zendejas3 Sam Adekugbe41 Nikola Djordjevic48 Micaah Garnette43 Trevor Wright
FC Juarez
19 Óscar Estupiñán181 Beltrán Hernández24 Benny Díaz23 Haret Ortega4 Alejandro Mayorga198 Ricardo Juárez201 Jan Carmona6 Monchu7 Raymundo Fulgencio
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 12: J. Badwal lập công cho Vancouver Whitecaps (kiến tạo: E. Ocampo)
Phút 34: E. Ayon lập công cho FC Juarez (kiến tạo: J. M. Torres Ramirez I.)
Phút 74: O. Estupinan lập công cho FC Juarez (kiến tạo: D. Garcia)
Phút 96: Ricardinho lập công cho FC Juarez
Phong độ & thống kê mùa giải
Vancouver Whitecaps
5 trận gần nhất
BBHHB
FC Juarez
5 trận gần nhất
TTBBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)