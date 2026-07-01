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    Thống kê trận đấu Velež 0-3 Dunajska Streda: Dunajska Streda thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn31/07/2026 01:53

    Dunajska Streda giành chiến thắng đậm 3-0 trước Velež. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    22'
    A. Ramadan — kiến tạo U. Kabic
    Dunajska Streda
    38'
    A. Ramadan — kiến tạo S. Juklerod
    Dunajska Streda
    90+2'
    A. Gueye — kiến tạo M. Trusa
    Dunajska Streda
    Thẻ phạt
    37'
    A. Babic
    Velež
    50'
    S. Juklerod
    Dunajska Streda
    87'
    K. Djuliman
    Velež
    90'
    A. Sylla
    Dunajska Streda
    Đồ thị diễn biến
    VeležHT 45'Dunajska Streda

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Velež
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Ibro Rahimic
    Dunajska Streda
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Robert Klaus
    1
    Faris Ribić
    8
    Ante Hrkać
    13
    Anes Omerović
    18
    Said Duranović
    7
    Ajdin Nukić
    29
    Andro Babić
    10
    Đani Salčin
    6
    Rafidine Abdullah
    11
    Aldin Mešić
    80
    Nino Stojanović
    9
    Armin Spahic
    31
    Aljaž Ivačič
    22
    Tsotne Kapanadze
    26
    Filip Blažek
    81
    Klemen Nemanič
    18
    Simen Juklerød
    7
    Uroš Kabić
    44
    Samsondin Ouro
    17
    Julien Eymard Bationo
    10
    Ammar Ramadan
    11
    Abdoulaye Gueye
    29
    Giorgi Gagua
    Dự bị
    Velež
    55 Adin Bajrić17 Ayham Shhade83 Mahir Bešić22 Elmin Mataradžić45 Kenan Ðuliman38 Dženan Puce21 Alan Pajević
    Dunajska Streda
    36 Nathan Udvaros27 Fallou Diongue19 Alioune Sylla46 Matej Trusa90 Attila Németh1 Leandro Filipe33 Taras Kacharaba48 Jakub Majer38 Martin Jenčuš

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 22: A. Ramadan lập công cho Dunajska Streda (kiến tạo: U. Kabic)
    Phút 38: A. Ramadan lập công cho Dunajska Streda (kiến tạo: S. Juklerod)
    Phút 92: A. Gueye lập công cho Dunajska Streda (kiến tạo: M. Trusa)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Velež · 0 thắng0 hòaDunajska Streda · 1 thắng
    23/07/2026
    Dunajska Streda
    1 - 0
    Velež
    DS

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Velež
    5 trận gần nhất
    BBTHB
    3
    Trận
    1-1-1
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 0.7)
    2
    Thủng lưới
    Dunajska Streda
    5 trận gần nhất
    THTTB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    2E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    4N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    5M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
    3Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    4K. BehrensK. BehrensFC Lugano1 kiến tạo
    5E. KaraE. KaraRapid Vienna1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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