Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
22'
A. Ramadan — kiến tạo U. Kabic
Dunajska Streda
38'
A. Ramadan — kiến tạo S. Juklerod
Dunajska Streda
90+2'
A. Gueye — kiến tạo M. Trusa
Dunajska Streda
Thẻ phạt
50'
S. Juklerod
Dunajska Streda
Đồ thị diễn biến
VeležHT 45'Dunajska Streda
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Velež
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Ibro Rahimic
Dunajska Streda
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Robert Klaus
Dự bị
Velež
55 Adin Bajrić17 Ayham Shhade83 Mahir Bešić22 Elmin Mataradžić45 Kenan Ðuliman38 Dženan Puce21 Alan Pajević
Dunajska Streda
36 Nathan Udvaros27 Fallou Diongue19 Alioune Sylla46 Matej Trusa90 Attila Németh1 Leandro Filipe33 Taras Kacharaba48 Jakub Majer38 Martin Jenčuš
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 22: A. Ramadan lập công cho Dunajska Streda (kiến tạo: U. Kabic)
Phút 38: A. Ramadan lập công cho Dunajska Streda (kiến tạo: S. Juklerod)
Phút 92: A. Gueye lập công cho Dunajska Streda (kiến tạo: M. Trusa)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Velež · 0 thắng0 hòaDunajska Streda · 1 thắng
23/07/2026
Dunajska Streda
1 - 0
Velež
DS
Phong độ & thống kê mùa giải
Velež
5 trận gần nhất
BBTHB
Dunajska Streda
5 trận gần nhất
THTTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)