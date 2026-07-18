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    Thống kê trận đấu Verden 04 2-6 Werder Bremen: Werder Bremen thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân18/07/2026 21:47

    Werder Bremen giành chiến thắng đậm 6-2 trước Verden 04. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng8 bàn
    17'
    J. Njinmah
    Werder Bremen
    20'
    J. Rope
    Verden 04
    25'
    J. Stage
    Werder Bremen
    31'
    J. Njinmah
    Werder Bremen
    35'
    J. Stage
    Werder Bremen
    63'
    P. Erevbenagie
    Werder Bremen
    82'
    K. Quetant
    Werder Bremen
    88'
    Verden 04
    Đồ thị diễn biến
    Verden 04HT 45'Werder Bremen

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 17: J. Njinmah lập công cho Werder Bremen
    Phút 20: J. Rope lập công cho Verden 04
    Phút 25: J. Stage lập công cho Werder Bremen
    Phút 31: J. Njinmah lập công cho Werder Bremen
    Phút 35: J. Stage lập công cho Werder Bremen
    Phút 63: P. Erevbenagie lập công cho Werder Bremen
    Phút 82: K. Quetant lập công cho Werder Bremen
    Phút 88: lập công cho Verden 04

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Verden 04 · 0 thắng0 hòaWerder Bremen · 2 thắng
    12/07/2025
    Verden 04
    0 - 6
    Werder Bremen
    WB
    14/07/2024
    Werder Bremen
    2 - 0
    Verden 04
    WB

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Verden 04
    5 trận gần nhất
    BHBTH
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 5.0)
    5
    Thủng lưới
    Werder Bremen
    5 trận gần nhất
    TBBBH
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Verden 04 2-6 Werder Bremen: Werder Bremen thắng đậm thuyết phục
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