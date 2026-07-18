Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng8 bàn
63'
P. Erevbenagie
Werder Bremen
Đồ thị diễn biến
Verden 04HT 45'Werder Bremen
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 17: J. Njinmah lập công cho Werder Bremen
Phút 20: J. Rope lập công cho Verden 04
Phút 25: J. Stage lập công cho Werder Bremen
Phút 31: J. Njinmah lập công cho Werder Bremen
Phút 35: J. Stage lập công cho Werder Bremen
Phút 63: P. Erevbenagie lập công cho Werder Bremen
Phút 82: K. Quetant lập công cho Werder Bremen
Phút 88: lập công cho Verden 04
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Verden 04 · 0 thắng0 hòaWerder Bremen · 2 thắng
12/07/2025
Verden 04
0 - 6
Werder Bremen
WB
14/07/2024
Werder Bremen
2 - 0
Verden 04
WB
Phong độ & thống kê mùa giải
Verden 04
5 trận gần nhất
BHBTH
Werder Bremen
5 trận gần nhất
TBBBH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)