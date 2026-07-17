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    Thống kê trận đấu Vestri 0-3 Qarabag: Qarabag thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân17/07/2026 04:50

    Qarabag giành chiến thắng đậm 3-0 trước Vestri. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    5'
    J. Mouaddib — kiến tạo Z. Sawo
    Qarabag
    29'
    Pedro Bicalho — kiến tạo Z. Sawo
    Qarabag
    56'
    Z. Sawo — kiến tạo Kady Borges
    Qarabag
    Đồ thị diễn biến
    VestriHT 45'Qarabag

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Vestri
    Sơ đồ 4-1-4-1
    Qarabag
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Qurban Qurbanov
    1
    Marvin Darri Steinarsson
    22
    Elmar Atli Gardarsson
    13
    Albert Ingi Jóhannsson
    3
    Edson
    45
    Gudmundur Páll Einarsson
    7
    Jacob Stensson
    77
    Sergine Fall
    18
    Marinó Steinar Hagbarðsson
    14
    Birkir Eydal
    11
    Johannes Selven
    19
    Emmanuel Agyeman Duah
    99
    Mateusz Kochalski
    2
    Matheus Silva
    55
    Bədavi Hüseynov
    4
    Bence Várkonyi
    5
    Bruno Langa
    35
    Pedro Bicalho
    8
    Marko Janković
    7
    Jaly Mouaddib
    20
    Kady Borges
    10
    Abdellah Zoubir
    11
    Zakaria Sawo
    Dự bị
    Vestri
    33 Benedikt Jóhann Snædal12 Thibang Phete15 Guðmundur Arnar Svavarsson29 Konstantin Cheshmedjiev4 Fatai Gbadamosi6 Ibrahima Baldé10 Þórður Gunnar Hafþórsson17 Gunnar Jónas Hauksson23 Breki Thór Hermannsson
    Qarabag
    1 Shakhrudin Magomedaliyev13 Bahlul Mustafazada18 Dani Bolt21 Olexiy Kashchuk25 Cebrail Makreckis88 Samuel Lobato44 Elvin Jafarguliyev49 Ali Bashirov32 Hikmat Jabrayilzade

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 5: J. Mouaddib lập công cho Qarabag (kiến tạo: Z. Sawo)
    Phút 29: Pedro Bicalho lập công cho Qarabag (kiến tạo: Z. Sawo)
    Phút 56: Z. Sawo lập công cho Qarabag (kiến tạo: Kady Borges)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Vestri
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    3
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Vestri 0-3 Qarabag: Qarabag thắng đậm thuyết phục
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