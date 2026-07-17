Thống kê trận đấu Vestri 0-3 Qarabag: Qarabag thắng đậm thuyết phục

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
5'
J. Mouaddib — kiến tạo Z. Sawo
Qarabag
29'
Pedro Bicalho — kiến tạo Z. Sawo
Qarabag
56'
Z. Sawo — kiến tạo Kady Borges
Qarabag
Đồ thị diễn biến
VestriHT 45'Qarabag
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Qarabag
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Qurban Qurbanov
1
Marvin Darri Steinarsson
45
Gudmundur Páll Einarsson
18
Marinó Steinar Hagbarðsson
Dự bị
Vestri
33 Benedikt Jóhann Snædal12 Thibang Phete15 Guðmundur Arnar Svavarsson29 Konstantin Cheshmedjiev4 Fatai Gbadamosi6 Ibrahima Baldé10 Þórður Gunnar Hafþórsson17 Gunnar Jónas Hauksson23 Breki Thór Hermannsson
Qarabag
1 Shakhrudin Magomedaliyev13 Bahlul Mustafazada18 Dani Bolt21 Olexiy Kashchuk25 Cebrail Makreckis88 Samuel Lobato44 Elvin Jafarguliyev49 Ali Bashirov32 Hikmat Jabrayilzade
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 5: J. Mouaddib lập công cho Qarabag (kiến tạo: Z. Sawo)
Phút 29: Pedro Bicalho lập công cho Qarabag (kiến tạo: Z. Sawo)
Phút 56: Z. Sawo lập công cho Qarabag (kiến tạo: Kady Borges)
Phong độ & thống kê mùa giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)