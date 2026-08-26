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    Thống kê trận đấu Việt Nam 2-2 Thái Lan: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn26/08/2026 21:53

    Việt Nam vô địch Đông Nam Á

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    12'
    Y. Burapha — kiến tạo S. Ratree
    Thái Lan
    52'
    C. Bootprom(phản lưới)
    Việt Nam
    85'
    W. Jarunongkran
    Thái Lan
    90+3'
    W. Jarunongkran(phản lưới)
    Việt Nam
    Thẻ phạt
    86'
    W. Choolthong (Foul)
    Thái Lan
    Đồ thị diễn biến
    Việt NamHT 45'Thái Lan

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 12: Y. Burapha lập công cho Thái Lan (kiến tạo: S. Ratree)
    Phút 48: K. Khamyok (Thái Lan) sút hỏng phạt đền
    Phút 52: C. Bootprom phản lưới nhà, Việt Nam được hưởng bàn thắng
    Phút 85: W. Jarunongkran lập công cho Thái Lan
    Phút 93: W. Jarunongkran phản lưới nhà, Việt Nam được hưởng bàn thắng

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Việt Nam · 3 thắng0 hòaThái Lan · 2 thắng
    22/08/2026
    Chung kết
    Thái Lan
    0 - 2
    Việt Nam
    VN
    05/01/2025
    Chung kết
    Thái Lan
    2 - 3
    Việt Nam
    VN
    02/01/2025
    Chung kết
    Việt Nam
    2 - 1
    Thái Lan
    VN
    10/09/2024
    Việt Nam
    1 - 2
    Thái Lan
    TL
    16/01/2023
    Chung kết
    Thái Lan
    1 - 0
    Việt Nam
    TL

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Việt Nam
    5 trận gần nhất
    HTTTT
    7
    Trận
    6-1-0
    T-H-B
    19
    Ghi (TB 2.7)
    1
    Thủng lưới
    Thái Lan
    5 trận gần nhất
    HBBTT
    7
    Trận
    5-0-2
    T-H-B
    14
    Ghi (TB 2.0)
    5
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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