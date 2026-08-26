Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
12'
Y. Burapha — kiến tạo S. Ratree
Thái Lan
52'
C. Bootprom(phản lưới)
Việt Nam
90+3'
W. Jarunongkran(phản lưới)
Việt Nam
Thẻ phạt
86'
W. Choolthong (Foul)
Thái Lan
Đồ thị diễn biến
Việt NamHT 45'Thái Lan
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 12: Y. Burapha lập công cho Thái Lan (kiến tạo: S. Ratree)
Phút 48: K. Khamyok (Thái Lan) sút hỏng phạt đền
Phút 52: C. Bootprom phản lưới nhà, Việt Nam được hưởng bàn thắng
Phút 85: W. Jarunongkran lập công cho Thái Lan
Phút 93: W. Jarunongkran phản lưới nhà, Việt Nam được hưởng bàn thắng
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Việt Nam · 3 thắng0 hòaThái Lan · 2 thắng
22/08/2026
Chung kết
Thái Lan
0 - 2
Việt Nam
VN
05/01/2025
Chung kết
Thái Lan
2 - 3
Việt Nam
VN
02/01/2025
Chung kết
Việt Nam
2 - 1
Thái Lan
VN
10/09/2024
Việt Nam
1 - 2
Thái Lan
TL
16/01/2023
Chung kết
Thái Lan
1 - 0
Việt Nam
TL
Phong độ & thống kê mùa giải
Việt Nam
5 trận gần nhất
HTTTT
Thái Lan
5 trận gần nhất
HBBTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)