Phút 93: W. Jarunongkran phản lưới nhà, Việt Nam được hưởng bàn thắng

Phút 52: C. Bootprom phản lưới nhà, Việt Nam được hưởng bàn thắng

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)