Thống kê trận đấu Việt Nam 3-1 Campuchia: Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng, Việt Nam giành trọn 3 điểm

Việt Nam vượt qua Campuchia với tỷ số 3-1. Nguyễn Đình Bắc là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.05. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.