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    Thống kê trận đấu Việt Nam 3-1 Campuchia: Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng, Việt Nam giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn07/08/2026 21:54

    Việt Nam vượt qua Campuchia với tỷ số 3-1. Nguyễn Đình Bắc là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.05. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    18'
    Nguyễn Đình Bắc — kiến tạo Nguyễn Hoàng Đức
    Việt Nam
    71'
    Iago Bento Fernandes — kiến tạo Yudai Ogawa
    Campuchia
    84'
    Vakhim Im(phản lưới)
    Việt Nam
    89'
    Nguyễn Đình Bắc — kiến tạo Lê Phạm Thành Long
    Việt Nam
    Thẻ phạt
    74'
    Yudai Ogawa
    Campuchia
    Đồ thị diễn biến
    Việt NamHT 45'Campuchia

    Thống kê trận đấu

    Việt NamThống kêCampuchia
    75%
    Kiểm soát bóng
    25%
    16
    Dứt điểm
    6
    5
    Trúng đích
    3
    4
    Phạt góc
    1
    5
    Phạm lỗi
    12
    3
    Việt vị
    1
    2
    Thủ môn cứu thua
    3
    Việt Nam kiểm soát thế trận với 75% thời lượng cầm bóng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Nguyễn Đình Bắc
    Nguyễn Đình Bắc
    Việt Nam
    2 bàn
    Iago Bento Fernandes
    Iago Bento Fernandes
    Campuchia
    1 bàn
    Lê Phạm Thành Long
    Lê Phạm Thành Long
    Việt Nam
    1 kiến tạo · điểm 8.18
    Yudai Ogawa
    Yudai Ogawa
    Campuchia
    1 kiến tạo · điểm 7.08
    Nguyễn Hoàng Đức
    Nguyễn Hoàng Đức
    Việt Nam
    1 kiến tạo · điểm 6.9

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Việt Nam
    9.05
    Nguyễn Đình BắcMOTM2 bàn
    8.18
    Lê Phạm Thành Long1 KT
    7.12
    Nguyễn Văn Vĩ
    7.09
    Bùi Hoàng Việt Anh
    7.06
    Phạm Xuân Mạnh
    7.05
    Nguyễn Quang Hải
    6.96
    Trương Tiến Anh
    6.9
    Nguyễn Hoàng Đức1 KT
    6.87
    Nguyễn Thành Chung
    6.73
    Patrik Lê Giang
    6.65
    Nguyễn Hai Long
    6.61
    Cândido Silveira Geovane Magno
    6.49
    Khổng Minh Gia Bảo
    6.45
    Nguyễn Xuân Son
    6.32
    Nguyễn Trần Việt Cường
    Campuchia
    7.25
    Iago Bento Fernandes1 bàn
    7.08
    Yudai Ogawa1 KT
    6.59
    Samuel Bong
    6.49
    Sokha Phat
    6.47
    Makara Tum
    6.46
    Lim You
    6.46
    Mizuno Hikaru
    6.26
    Dimong Sophal
    6.23
    Ty Sa
    6.07
    Sovann Ouk
    5.89
    Vakhim Im
    5.8
    Soknet Hav

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Việt Nam
    Sơ đồ 3-4-3
    Campuchia
    Sơ đồ 4-4-2
    1
    Patrik Lê Giang
    20
    Bùi Hoàng Việt Anh
    16
    Nguyễn Thành Chung
    7
    Phạm Xuân Mạnh
    15
    Trương Tiến Anh
    8
    Lê Phạm Thành Long
    14
    Nguyễn Hoàng Đức
    18
    Nguyễn Hai Long
    19
    Nguyễn Quang Hải
    9
    Nguyễn Đình Bắc
    3
    Nguyễn Văn Vĩ
    1
    Lim You
    18
    Sovann Ouk
    5
    Mizuno Hikaru
    24
    Vakhim Im
    26
    Chea Sokmeng
    3
    Dimong Sophal
    6
    Yudai Ogawa
    8
    Samuel Bong
    15
    Makara Tum
    17
    Ty Sa
    14
    Soknet Hav
    Dự bị
    Việt Nam
    5 Đoàn Văn Hậu6 Nguyễn Nhật Minh10 Đỗ Hoàng Hên11 Khổng Minh Gia Bảo12 Nguyễn Xuân Son13 Cândido Silveira Geovane Magno17 Phạm Gia Hưng21 Trần Trung Kiên22 Nguyễn Trần Việt Cường
    Campuchia
    4 Alisher Mirzaev7 Iago Bento Fernandes11 Rado Mon12 Suhana Sos13 Nu Chenmakara16 Devid Yem19 Sokha Phat21 Lyheng Reth22 Kimhuy Hul

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 18: Nguyễn Đình Bắc lập công cho Việt Nam (kiến tạo: Nguyễn Hoàng Đức)
    Phút 71: Iago Bento Fernandes lập công cho Campuchia (kiến tạo: Yudai Ogawa)
    Phút 84: Vakhim Im phản lưới nhà, Việt Nam được hưởng bàn thắng
    Phút 89: Nguyễn Đình Bắc lập công cho Việt Nam (kiến tạo: Lê Phạm Thành Long)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Việt Nam · 5 thắng0 hòaCampuchia · 0 thắng
    19/12/2021
    Việt Nam
    4 - 0
    Campuchia
    VN
    24/11/2018
    Việt Nam
    3 - 0
    Campuchia
    VN
    10/10/2017
    Việt Nam
    5 - 0
    Campuchia
    VN
    05/09/2017
    Campuchia
    1 - 2
    Việt Nam
    VN
    26/11/2016
    Việt Nam
    2 - 1
    Campuchia
    VN

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Việt Nam
    5 trận gần nhất
    TTHTT
    4
    Trận
    3-1-0
    T-H-B
    13
    Ghi (TB 3.3)
    1
    Thủng lưới
    Campuchia
    5 trận gần nhất
    BTBB
    4
    Trận
    1-0-3
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 1.5)
    10
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Việt Nam4310+1210THTT
    2Singapore3210+37TTH
    3Indonesia3201+46TTB
    4Campuchia4103-43BBTB
    5TBC000000
    6Đông Timor4004-150BBBB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Nguyễn Đình BắcNguyễn Đình BắcViệt Nam7 bàn
    2Win Naing TunWin Naing TunMyanmar4 bàn
    3Ilhan FandiIlhan FandiSingapore3 bàn
    4Paulo JosuéPaulo JosuéMalaysia3 bàn
    5Than PaingThan PaingMyanmar3 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Nguyễn Hoàng ĐứcNguyễn Hoàng ĐứcViệt Nam5 kiến tạo
    2Maung Maung LwinMaung Maung LwinMyanmar4 kiến tạo
    3T. HayeT. HayeIndonesia3 kiến tạo
    4Pham Thanh Long LePham Thanh Long LeViệt Nam3 kiến tạo
    5Sarach YooyenSarach YooyenThái Lan2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Việt Nam 3-1 Campuchia: Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng, Việt Nam giành trọn 3 điểm
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