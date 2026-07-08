Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
18'
Nguyễn Đình Bắc — kiến tạo Nguyễn Hoàng Đức
Việt Nam
71'
Iago Bento Fernandes — kiến tạo Yudai Ogawa
Campuchia
84'
Vakhim Im(phản lưới)
Việt Nam
89'
Nguyễn Đình Bắc — kiến tạo Lê Phạm Thành Long
Việt Nam
Đồ thị diễn biến
Việt NamHT 45'Campuchia
Thống kê trận đấu
Việt NamThống kêCampuchia
Việt Nam kiểm soát thế trận với 75% thời lượng cầm bóng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Nguyễn Đình Bắc
Việt Nam
2 bàn
Iago Bento Fernandes
Campuchia
1 bàn
Lê Phạm Thành Long
Việt Nam
1 kiến tạo · điểm 8.18
Yudai Ogawa
Campuchia
1 kiến tạo · điểm 7.08
Nguyễn Hoàng Đức
Việt Nam
1 kiến tạo · điểm 6.9
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Việt Nam
9.05
Nguyễn Đình BắcMOTM2 bàn
8.18
Lê Phạm Thành Long1 KT
6.61
Cândido Silveira Geovane Magno
6.32
Nguyễn Trần Việt Cường
Campuchia
7.25
Iago Bento Fernandes1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Việt Nam
5 Đoàn Văn Hậu6 Nguyễn Nhật Minh10 Đỗ Hoàng Hên11 Khổng Minh Gia Bảo12 Nguyễn Xuân Son13 Cândido Silveira Geovane Magno17 Phạm Gia Hưng21 Trần Trung Kiên22 Nguyễn Trần Việt Cường
Campuchia
4 Alisher Mirzaev7 Iago Bento Fernandes11 Rado Mon12 Suhana Sos13 Nu Chenmakara16 Devid Yem19 Sokha Phat21 Lyheng Reth22 Kimhuy Hul
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 18: Nguyễn Đình Bắc lập công cho Việt Nam (kiến tạo: Nguyễn Hoàng Đức)
Phút 71: Iago Bento Fernandes lập công cho Campuchia (kiến tạo: Yudai Ogawa)
Phút 84: Vakhim Im phản lưới nhà, Việt Nam được hưởng bàn thắng
Phút 89: Nguyễn Đình Bắc lập công cho Việt Nam (kiến tạo: Lê Phạm Thành Long)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Việt Nam · 5 thắng0 hòaCampuchia · 0 thắng
19/12/2021
Việt Nam
4 - 0
Campuchia
VN
24/11/2018
Việt Nam
3 - 0
Campuchia
VN
10/10/2017
Việt Nam
5 - 0
Campuchia
VN
05/09/2017
Campuchia
1 - 2
Việt Nam
VN
26/11/2016
Việt Nam
2 - 1
Campuchia
VN
Phong độ & thống kê mùa giải
Việt Nam
5 trận gần nhất
TTHTT
Campuchia
5 trận gần nhất
BTBB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Việt Nam
|4
|3
|1
|0
|+12
|10
|THTT
|2
|Singapore
|3
|2
|1
|0
|+3
|7
|TTH
|3
|Indonesia
|3
|2
|0
|1
|+4
|6
|TTB
|4
|Campuchia
|4
|1
|0
|3
|-4
|3
|BBTB
|5
|TBC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Đông Timor
|4
|0
|0
|4
|-15
|0
|BBBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)