Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
48'
E. Austbo — kiến tạo K. Askildsen
Viking
50'
T. Moi — kiến tạo H. Falchener
Viking
Thẻ phạt
27'
H. Heggheim (Tripping)
Viking
46'
S. McKenna (Foul)
Dinamo Zagreb
52'
K. Askildsen (Foul)
Viking
72'
M. Orsic (Roughing)
Dinamo Zagreb
Đồ thị diễn biến
VikingHT 45'Dinamo Zagreb
Thống kê trận đấu
VikingThống kêDinamo Zagreb
Dinamo Zagreb kiểm soát thế trận với 62% thời lượng cầm bóng; Viking vượt trội về số cú sút trúng đích (8), nhưng Dinamo Zagreb lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Zlatko Tripić
Viking
1 bàn
Tobias Moi
Viking
1 bàn
Edvin Austbø
Viking
1 bàn
Arber Hoxha
Dinamo Zagreb
1 bàn
Kristoffer Askildsen
Viking
1 kiến tạo · điểm 7.3
Henrik Sælebakke Falchener
Viking
1 kiến tạo · điểm 7
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Viking
8.7
Zlatko TripićMOTM1 bàn
7.3
Kristoffer Askildsen1 KT
7
Henrik Sælebakke Falchener1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Viking
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Bjarte Aarsheim
Dinamo Zagreb
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Mario Kovacevic
25
Henrik Sælebakke Falchener
Dự bị
Viking
18 Sondre Flem Bjørshol27 Jesper Daland12 Erlend Jacobsen30 Ľubomír Belko2 Herman Johan Haugen3 Viljar Vevatne24 Vetle Auklend15 Ola Visted16 Ruben Alte
Dinamo Zagreb
80 Lukas Kačavenda99 Mislav Oršić44 Ivan Filipović1 Danijel Zagorac3 Bruno Goda15 Niko Galešić6 Stjepan Radeljić13 Paul Bismarck Tabinas20 Robert Mudražija
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 10: A. Hoxha lập công cho Dinamo Zagreb
Phút 18: Z. Tripic ghi bàn trên chấm phạt đền cho Viking
Phút 48: E. Austbo lập công cho Viking (kiến tạo: K. Askildsen)
Phút 50: T. Moi lập công cho Viking (kiến tạo: H. Falchener)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Viking · 0 thắng1 hòaDinamo Zagreb · 0 thắng
19/08/2026
Dinamo Zagreb
2 - 2
Viking
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Viking
5 trận gần nhất
THBTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)