Tin mới

    Thống kê trận đấu Viking 3-1 Dinamo Zagreb: Viking ngược dòng ngoạn mục, giành vé đi tiếp

    Đại Ngàn27/08/2026 03:53

    Viking đã ngược dòng đánh bại Dinamo Zagreb 3-1. Zlatko Tripić là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    10'
    A. Hoxha
    Dinamo Zagreb
    18'
    Z. Tripic(pen)
    Viking
    48'
    E. Austbo — kiến tạo K. Askildsen
    Viking
    50'
    T. Moi — kiến tạo H. Falchener
    Viking
    Thẻ phạt
    27'
    H. Heggheim (Tripping)
    Viking
    46'
    S. McKenna (Foul)
    Dinamo Zagreb
    52'
    K. Askildsen (Foul)
    Viking
    57'
    Z. Tripic (Foul)
    Viking
    66'
    J. Bell (Holding)
    Viking
    72'
    M. Orsic (Roughing)
    Dinamo Zagreb
    Đồ thị diễn biến
    VikingHT 45'Dinamo Zagreb

    Thống kê trận đấu

    VikingThống kêDinamo Zagreb
    38%
    Kiểm soát bóng
    62%
    13
    Dứt điểm
    19
    8
    Trúng đích
    4
    3
    Phạt góc
    5
    16
    Phạm lỗi
    12
    4
    Việt vị
    2
    3
    Thủ môn cứu thua
    5
    Dinamo Zagreb kiểm soát thế trận với 62% thời lượng cầm bóng; Viking vượt trội về số cú sút trúng đích (8), nhưng Dinamo Zagreb lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Zlatko Tripić
    Zlatko Tripić
    Viking
    1 bàn
    Tobias Moi
    Tobias Moi
    Viking
    1 bàn
    Edvin Austbø
    Edvin Austbø
    Viking
    1 bàn
    Arber Hoxha
    Arber Hoxha
    Dinamo Zagreb
    1 bàn
    Kristoffer Askildsen
    Kristoffer Askildsen
    Viking
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Henrik Sælebakke Falchener
    Henrik Sælebakke Falchener
    Viking
    1 kiến tạo · điểm 7

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Viking
    8.7
    Zlatko TripićMOTM1 bàn
    7.5
    Tobias Moi1 bàn
    7.3
    Kristoffer Askildsen1 KT
    7.3
    Edvin Austbø1 bàn
    7
    Henrik Sælebakke Falchener1 KT
    6.7
    Arild Østbø
    6.7
    Kristoffer Haugen
    6.6
    Joe Bell
    6.6
    Sondre Flem Bjørshol
    6.5
    Gianni Stensness
    6.3
    Peter Christiansen
    6.3
    Jesper Daland
    6.3
    Herman Johan Haugen
    6.2
    Henrik Heggheim
    6.2
    Simen Kvia-Egeskog
    Dinamo Zagreb
    7
    Matteo Pérez Vinlöf
    7
    Josip Mišić
    6.9
    Moris Valinčić
    6.9
    Arber Hoxha1 bàn
    6.7
    Dion Drena Beljo
    6.6
    Luka Stojković
    6.6
    Fran Topić
    6.5
    Ivan Nevistić
    6.5
    Scott McKenna
    6.5
    Lukas Kačavenda
    6.5
    Mislav Oršić
    6.3
    Sergi Domínguez
    6.3
    Miha Zajc
    6.3
    Niko Galešić
    6.3
    Robert Mudražija
    6
    Mateo Lisica

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Viking
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Bjarte Aarsheim
    Dinamo Zagreb
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Mario Kovacevic
    1
    Arild Østbø
    5
    Henrik Heggheim
    6
    Gianni Stensness
    25
    Henrik Sælebakke Falchener
    28
    Kristoffer Haugen
    29
    Tobias Moi
    8
    Joe Bell
    7
    Kristoffer Askildsen
    10
    Zlatko Tripić
    20
    Peter Christiansen
    17
    Edvin Austbø
    33
    Ivan Nevistić
    25
    Moris Valinčić
    36
    Sergi Domínguez
    26
    Scott McKenna
    22
    Matteo Pérez Vinlöf
    27
    Josip Mišić
    21
    Mateo Lisica
    7
    Luka Stojković
    8
    Miha Zajc
    11
    Arber Hoxha
    9
    Dion Drena Beljo
    Dự bị
    Viking
    18 Sondre Flem Bjørshol27 Jesper Daland12 Erlend Jacobsen30 Ľubomír Belko2 Herman Johan Haugen3 Viljar Vevatne24 Vetle Auklend15 Ola Visted16 Ruben Alte
    Dinamo Zagreb
    80 Lukas Kačavenda99 Mislav Oršić44 Ivan Filipović1 Danijel Zagorac3 Bruno Goda15 Niko Galešić6 Stjepan Radeljić13 Paul Bismarck Tabinas20 Robert Mudražija

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 10: A. Hoxha lập công cho Dinamo Zagreb
    Phút 18: Z. Tripic ghi bàn trên chấm phạt đền cho Viking
    Phút 48: E. Austbo lập công cho Viking (kiến tạo: K. Askildsen)
    Phút 50: T. Moi lập công cho Viking (kiến tạo: H. Falchener)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Viking · 0 thắng1 hòaDinamo Zagreb · 0 thắng
    19/08/2026
    Dinamo Zagreb
    2 - 2
    Viking
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Viking
    5 trận gần nhất
    THBTT
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    2
    Thủng lưới
    Dinamo Zagreb
    5
    Trận
    3-2-0
    T-H-B
    13
    Ghi (TB 2.6)
    6
    Thủng lưới
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Viking 3-1 Dinamo Zagreb: Viking ngược dòng ngoạn mục, giành vé đi tiếp
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO