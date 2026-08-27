Thống kê trận đấu Viking 3-1 Dinamo Zagreb: Viking ngược dòng ngoạn mục, giành vé đi tiếp Viking đã ngược dòng đánh bại Dinamo Zagreb 3-1. Zlatko Tripić là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Diễn biến bàn thắng 4 bàn 10' A. Hoxha Dinamo Zagreb 18' Z. Tripic (pen) Viking 48' E. Austbo — kiến tạo K. Askildsen Viking 50' T. Moi — kiến tạo H. Falchener Viking

Thẻ phạt 27' H. Heggheim (Tripping) Viking 46' S. McKenna (Foul) Dinamo Zagreb 52' K. Askildsen (Foul) Viking 57' Z. Tripic (Foul) Viking 66' J. Bell (Holding) Viking 72' M. Orsic (Roughing) Dinamo Zagreb

Đồ thị diễn biến VikingHT 45'Dinamo Zagreb

Thống kê trận đấu

Viking Thống kê Dinamo Zagreb 38% Kiểm soát bóng 62% 13 Dứt điểm 19 8 Trúng đích 4 3 Phạt góc 5 16 Phạm lỗi 12 4 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 5

Dinamo Zagreb kiểm soát thế trận với 62% thời lượng cầm bóng; Viking vượt trội về số cú sút trúng đích (8), nhưng Dinamo Zagreb lại là đội phải nhận thất bại.

Cầu thủ nổi bật

Cầu thủ nổi bật Zlatko Tripić Viking 1 bàn Tobias Moi Viking 1 bàn Edvin Austbø Viking 1 bàn Arber Hoxha Dinamo Zagreb 1 bàn Kristoffer Askildsen Viking 1 kiến tạo · điểm 7.3 Henrik Sælebakke Falchener Viking 1 kiến tạo · điểm 7

Chấm điểm cầu thủ

Chấm điểm cầu thủ Viking 8.7 Zlatko Tripić MOTM 1 bàn 7.5 Tobias Moi 1 bàn 7.3 Kristoffer Askildsen 1 KT 7.3 Edvin Austbø 1 bàn 7 Henrik Sælebakke Falchener 1 KT 6.7 Arild Østbø 6.7 Kristoffer Haugen 6.6 Joe Bell 6.6 Sondre Flem Bjørshol 6.5 Gianni Stensness 6.3 Peter Christiansen 6.3 Jesper Daland 6.3 Herman Johan Haugen 6.2 Henrik Heggheim 6.2 Simen Kvia-Egeskog Dinamo Zagreb 7 Matteo Pérez Vinlöf 7 Josip Mišić 6.9 Moris Valinčić 6.9 Arber Hoxha 1 bàn 6.7 Dion Drena Beljo 6.6 Luka Stojković 6.6 Fran Topić 6.5 Ivan Nevistić 6.5 Scott McKenna 6.5 Lukas Kačavenda 6.5 Mislav Oršić 6.3 Sergi Domínguez 6.3 Miha Zajc 6.3 Niko Galešić 6.3 Robert Mudražija 6 Mateo Lisica

Đội hình ra sân

Đội hình ra sân Viking Sơ đồ 4-3-3 · HLV Bjarte Aarsheim Dinamo Zagreb Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Mario Kovacevic 1 Arild Østbø 5 Henrik Heggheim 6 Gianni Stensness 25 Henrik Sælebakke Falchener 28 Kristoffer Haugen 29 Tobias Moi 8 Joe Bell 7 Kristoffer Askildsen 10 Zlatko Tripić 20 Peter Christiansen 17 Edvin Austbø 33 Ivan Nevistić 25 Moris Valinčić 36 Sergi Domínguez 26 Scott McKenna 22 Matteo Pérez Vinlöf 27 Josip Mišić 21 Mateo Lisica 7 Luka Stojković 8 Miha Zajc 11 Arber Hoxha 9 Dion Drena Beljo Dự bị Viking 18 Sondre Flem Bjørshol 27 Jesper Daland 12 Erlend Jacobsen 30 Ľubomír Belko 2 Herman Johan Haugen 3 Viljar Vevatne 24 Vetle Auklend 15 Ola Visted 16 Ruben Alte Dinamo Zagreb 80 Lukas Kačavenda 99 Mislav Oršić 44 Ivan Filipović 1 Danijel Zagorac 3 Bruno Goda 15 Niko Galešić 6 Stjepan Radeljić 13 Paul Bismarck Tabinas 20 Robert Mudražija

Những khoảnh khắc quyết định

Những khoảnh khắc quyết định Phút 10: A. Hoxha lập công cho Dinamo Zagreb Phút 18: Z. Tripic ghi bàn trên chấm phạt đền cho Viking Phút 48: E. Austbo lập công cho Viking (kiến tạo: K. Askildsen) Phút 50: T. Moi lập công cho Viking (kiến tạo: H. Falchener)

Lịch sử đối đầu

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Viking · 0 thắng 1 hòa Dinamo Zagreb · 0 thắng Dinamo Zagreb 2 - 2 Viking Hòa

Phong độ & thống kê mùa giải

Viking 5 trận gần nhất T H B T T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới Dinamo Zagreb 5 Trận 3-2-0 T-H-B 13 Ghi (TB 2.6) 6 Thủng lưới