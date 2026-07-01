Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
59'
A. Benjaminsen
Vikingur Gota
61'
S. Vatnhamar — kiến tạo I. Jonhardsson
Vikingur Gota
Thẻ phạt
88'
I. Arngrimsson
Vikingur Gota
90+2'
A. Benjaminsen
Vikingur Gota
Đồ thị diễn biến
Vikingur GotaHT 45'Stjarnan
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Vikingur Gota
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Atli Gregersen
Stjarnan
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Jokull Elisabetarson
18
Gudmundur Baldvin Nokkvason
Dự bị
Vikingur Gota
23 Niklas Thomsen5 Jákup Vilhelmsen19 Jákup Martin Jarnskor26 Fríði Gertsson Jarnskor34 Filip Đorđević77 Kaj Leo í Bartalsstovu27 Rani Hansen
Stjarnan
29 Alex Þór Hauksson10 Daníel Finns Matthíasson1 Darri Bergmann Gylfason83 Duro Stefan Beic14 Bjarki Hauksson27 Damil Dankerlui30 Markús Andri Daníelsson Martin17 Haukur Orn Brink99 Andri Rúnar Bjarnason
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 59: A. Benjaminsen lập công cho Vikingur Gota
Phút 61: S. Vatnhamar lập công cho Vikingur Gota (kiến tạo: I. Jonhardsson)
Phút 67: B. Ingason lập công cho Stjarnan
Phút 82: G. Nokkvason lập công cho Stjarnan
Phong độ & thống kê mùa giải
Vikingur Gota
5 trận gần nhất
HBTHT
Stjarnan
5 trận gần nhất
HTHTB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)