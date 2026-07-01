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    Thống kê trận đấu Vikingur Gota 2-2 Stjarnan: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Tuệ Nhân17/07/2026 01:55

    Vikingur Gota và Stjarnan chia điểm với tỷ số 2-2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    59'
    A. Benjaminsen
    Vikingur Gota
    61'
    S. Vatnhamar — kiến tạo I. Jonhardsson
    Vikingur Gota
    67'
    B. Ingason
    Stjarnan
    82'
    G. Nokkvason
    Stjarnan
    Thẻ phạt
    40'
    G. Kjeldsen
    Stjarnan
    70'
    T. Thorisson
    Stjarnan
    87'
    O. Orvarsson
    Stjarnan
    88'
    I. Arngrimsson
    Vikingur Gota
    90+2'
    A. Benjaminsen
    Vikingur Gota
    Đồ thị diễn biến
    Vikingur GotaHT 45'Stjarnan

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Vikingur Gota
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Atli Gregersen
    Stjarnan
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Jokull Elisabetarson
    1
    Bárður Á Reynatrøð
    24
    Jósef Ólavsson
    18
    Arnbjørn Svensson
    29
    Ingi Arngrímsson
    14
    Ingi Jonhardsson
    8
    Aron Ellingsgaard
    6
    Arnór Brandsson
    17
    Aron Benjaminsen
    10
    Sølvi Vatnhamar
    9
    Jørgen Nielsen
    7
    Jákup Johansen
    12
    Árni Snær Ólafsson
    32
    Örvar Logi Örvarsson
    5
    Guðmundur Kristjánsson
    3
    Gustav Kjeldsen
    4
    Þorri Mar Þórisson
    7
    Örvar Eggertsson
    18
    Gudmundur Baldvin Nokkvason
    8
    Jóhann Árni Gunnarsson
    23
    Benedikt Warén
    22
    Emil Atlason
    11
    Birnir Snaer Ingason
    Dự bị
    Vikingur Gota
    23 Niklas Thomsen5 Jákup Vilhelmsen19 Jákup Martin Jarnskor26 Fríði Gertsson Jarnskor34 Filip Đorđević77 Kaj Leo í Bartalsstovu27 Rani Hansen
    Stjarnan
    29 Alex Þór Hauksson10 Daníel Finns Matthíasson1 Darri Bergmann Gylfason83 Duro Stefan Beic14 Bjarki Hauksson27 Damil Dankerlui30 Markús Andri Daníelsson Martin17 Haukur Orn Brink99 Andri Rúnar Bjarnason

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 59: A. Benjaminsen lập công cho Vikingur Gota
    Phút 61: S. Vatnhamar lập công cho Vikingur Gota (kiến tạo: I. Jonhardsson)
    Phút 67: B. Ingason lập công cho Stjarnan
    Phút 82: G. Nokkvason lập công cho Stjarnan

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Vikingur Gota
    5 trận gần nhất
    HBTHT
    Stjarnan
    5 trận gần nhất
    HTHTB
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Vikingur Gota 2-2 Stjarnan: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn
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