Tin mới

    Thống kê trận đấu Vikingur Reykjavik 1-3 Borac Banja Luka: L. Juricic tỏa sáng, Borac Banja Luka giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn21/08/2026 03:07

    Borac Banja Luka vượt qua Vikingur Reykjavik với tỷ số 3-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    21'
    L. Juricic — kiến tạo S. Herrera
    Borac Banja Luka
    23'
    M. Jojic — kiến tạo L. Juricic
    Borac Banja Luka
    75'
    G. Sigurdsson(pen)
    Vikingur Reykjavik
    86'
    L. Juricic — kiến tạo P. Djajic
    Borac Banja Luka
    Thẻ phạt
    41'
    N. Hansen
    Vikingur Reykjavik
    73'
    A. Esiti
    Borac Banja Luka
    79'
    A. Hiros
    Borac Banja Luka
    90+2'
    V. Ingimundarson
    Vikingur Reykjavik
    Đồ thị diễn biến
    Vikingur ReykjavikHT 45'Borac Banja Luka

    Thống kê trận đấu

    Vikingur ReykjavikThống kêBorac Banja Luka
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    3
    Trúng đích
    3
    5
    Phạt góc
    1
    8
    Phạm lỗi
    7
    2
    Việt vị
    1

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Vikingur Reykjavik
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Solvi Ottesen
    Borac Banja Luka
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vinko Marinovic
    29
    Aron Snær Friðriksson
    22
    Karl Friðleifur Gunnarsson
    4
    Oliver Ekroth
    6
    Gunnar Vatnhamar
    9
    Helgi Guðjónsson
    8
    Viktor Örlygur Andrason
    10
    Gylfi Sigurðsson
    77
    Stigur Diljan Thordarson
    69
    Armann Ingi Finnbogason
    21
    Aron Elís Þrándarson
    23
    Nikolaj Hansen
    72
    Mladen Jurkas
    30
    Nemanja Jakšić
    24
    Jurich Carolina
    2
    Bart Meijers
    16
    Sebastian Herrera
    13
    Anderson Esiti
    12
    Amer Hiroš
    18
    Miloš Jojić
    11
    Damir Hrelja
    7
    Luka Juričić
    77
    Stefan Savić
    Dự bị
    Vikingur Reykjavik
    47 Ögmundur Kristinsson80 Pálmi Rafn Arinbjörnsson99 Uggi Johann Audunsson2 Sveinn Gísli Þorkelsson5 Sölvi Stefánsson15 Róbert Orri Þorkelsson24 Davíð Örn Atlason18 Dadi Jónsson70 Hrannar Snær Magnússon
    Borac Banja Luka
    1 Damjan Siskovski3 Abel Pascual6 Siniša Saničanin19 Viktor Rogan22 Ivan Kukavica23 Stojan Vranješ44 Ante Roguljić47 Amar Milak98 Sandi Ogrinec

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 21: L. Juricic lập công cho Borac Banja Luka (kiến tạo: S. Herrera)
    Phút 23: M. Jojic lập công cho Borac Banja Luka (kiến tạo: L. Juricic)
    Phút 75: G. Sigurdsson ghi bàn trên chấm phạt đền cho Vikingur Reykjavik
    Phút 86: L. Juricic lập công cho Borac Banja Luka (kiến tạo: P. Djajic)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Vikingur Reykjavik · 1 thắng0 hòaBorac Banja Luka · 0 thắng
    07/11/2024
    Vikingur Reykjavik
    2 - 0
    Borac Banja Luka
    VR

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Vikingur Reykjavik
    5 trận gần nhất
    BTTHB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Borac Banja Luka
    4
    Trận
    2-2-0
    T-H-B
    9
    Ghi (TB 2.3)
    5
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano5 bàn
    2Winsley Boteli MokangoWinsley Boteli MokangoFC Sion4 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen4 bàn
    4O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    5Ricardo HortaRicardo HortaSC Braga3 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1R. NivokaziR. NivokaziFC Sion3 kiến tạo
    2S. BerghuisS. BerghuisAjax3 kiến tạo
    3B. BollaB. BollaRapid Vienna3 kiến tạo
    4M. ZanottiM. ZanottiFC Lugano3 kiến tạo
    5S. ØrjasæterS. ØrjasæterTwente3 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Vikingur Reykjavik 1-3 Borac Banja Luka: L. Juricic tỏa sáng, Borac Banja Luka giành chiến thắng, đi tiếp
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO