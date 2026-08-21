Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
21'
L. Juricic — kiến tạo S. Herrera
Borac Banja Luka
23'
M. Jojic — kiến tạo L. Juricic
Borac Banja Luka
75'
G. Sigurdsson(pen)
Vikingur Reykjavik
86'
L. Juricic — kiến tạo P. Djajic
Borac Banja Luka
Thẻ phạt
41'
N. Hansen
Vikingur Reykjavik
90+2'
V. Ingimundarson
Vikingur Reykjavik
Đồ thị diễn biến
Vikingur ReykjavikHT 45'Borac Banja Luka
Thống kê trận đấu
Vikingur ReykjavikThống kêBorac Banja Luka
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Vikingur Reykjavik
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Solvi Ottesen
Borac Banja Luka
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vinko Marinovic
22
Karl Friðleifur Gunnarsson
77
Stigur Diljan Thordarson
69
Armann Ingi Finnbogason
Dự bị
Vikingur Reykjavik
47 Ögmundur Kristinsson80 Pálmi Rafn Arinbjörnsson99 Uggi Johann Audunsson2 Sveinn Gísli Þorkelsson5 Sölvi Stefánsson15 Róbert Orri Þorkelsson24 Davíð Örn Atlason18 Dadi Jónsson70 Hrannar Snær Magnússon
Borac Banja Luka
1 Damjan Siskovski3 Abel Pascual6 Siniša Saničanin19 Viktor Rogan22 Ivan Kukavica23 Stojan Vranješ44 Ante Roguljić47 Amar Milak98 Sandi Ogrinec
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 21: L. Juricic lập công cho Borac Banja Luka (kiến tạo: S. Herrera)
Phút 23: M. Jojic lập công cho Borac Banja Luka (kiến tạo: L. Juricic)
Phút 75: G. Sigurdsson ghi bàn trên chấm phạt đền cho Vikingur Reykjavik
Phút 86: L. Juricic lập công cho Borac Banja Luka (kiến tạo: P. Djajic)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Vikingur Reykjavik · 1 thắng0 hòaBorac Banja Luka · 0 thắng
07/11/2024
Vikingur Reykjavik
2 - 0
Borac Banja Luka
VR
Phong độ & thống kê mùa giải
Vikingur Reykjavik
5 trận gần nhất
BTTHB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)