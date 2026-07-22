Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
48'
N. Hansen — kiến tạo O. Ekroth
Vikingur Reykjavik
51'
K. Kangwa — kiến tạo I. Zlatanovic
Hapoel Beer Sheva
86'
N. Hansen — kiến tạo O. Borgthorsson
Vikingur Reykjavik
Thẻ phạt
41'
K. Kangwa (Roughing)
Hapoel Beer Sheva
63'
Miguel Vitor (Holding)
Hapoel Beer Sheva
76'
V. Ingimundarson (Roughing)
Vikingur Reykjavik
Đồ thị diễn biến
Vikingur ReykjavikHT 45'Hapoel Beer Sheva
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Vikingur Reykjavik
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Solvi Ottesen
Hapoel Beer Sheva
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ran Kozuch
22
Karl Friðleifur Gunnarsson
25
Valdimar Þór Ingimundarson
Dự bị
Vikingur Reykjavik
47 Ögmundur Kristinsson2 Sveinn Gísli Þorkelsson15 Róbert Orri Þorkelsson20 Tarik Ibrahimagić24 Davíð Örn Atlason7 Erlingur Agnarsson8 Viktor Örlygur Andrason18 Dadi Jónsson30 Sveinn Margeir Hauksson
Hapoel Beer Sheva
9 Zahi Ahmed7 Eliel Peretz20 Javon East34 Marco Wolff12 Itay Rotman18 Roy Levy27 Yoni Stoyanov23 Itay Hazut19 Amit Ohana
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 48: N. Hansen lập công cho Vikingur Reykjavik (kiến tạo: O. Ekroth)
Phút 51: K. Kangwa lập công cho Hapoel Beer Sheva (kiến tạo: I. Zlatanovic)
Phút 86: N. Hansen lập công cho Vikingur Reykjavik (kiến tạo: O. Borgthorsson)
Phong độ & thống kê mùa giải
Vikingur Reykjavik
5 trận gần nhất
TBHTT
Hapoel Beer Sheva
5 trận gần nhất
BBBH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)