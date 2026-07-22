Tin mới

    Thống kê trận đấu Vikingur Reykjavik 2-1 Hapoel Beer Sheva: N. Hansen tỏa sáng, Vikingur Reykjavik giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân22/07/2026 03:57

    Vikingur Reykjavik vượt qua Hapoel Beer Sheva với tỷ số 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    48'
    N. Hansen — kiến tạo O. Ekroth
    Vikingur Reykjavik
    51'
    K. Kangwa — kiến tạo I. Zlatanovic
    Hapoel Beer Sheva
    86'
    N. Hansen — kiến tạo O. Borgthorsson
    Vikingur Reykjavik
    Thẻ phạt
    41'
    K. Kangwa (Roughing)
    Hapoel Beer Sheva
    63'
    Miguel Vitor (Holding)
    Hapoel Beer Sheva
    76'
    V. Ingimundarson (Roughing)
    Vikingur Reykjavik
    Đồ thị diễn biến
    Vikingur ReykjavikHT 45'Hapoel Beer Sheva

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Vikingur Reykjavik
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Solvi Ottesen
    Hapoel Beer Sheva
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ran Kozuch
    29
    Aron Snær Friðriksson
    22
    Karl Friðleifur Gunnarsson
    4
    Oliver Ekroth
    6
    Gunnar Vatnhamar
    9
    Helgi Guðjónsson
    21
    Aron Elís Þrándarson
    11
    Daniel Hafsteinsson
    10
    Gylfi Sigurðsson
    19
    Óskar Borgthórsson
    23
    Nikolaj Hansen
    25
    Valdimar Þór Ingimundarson
    1
    Ofir Marciano
    2
    Guy Mizrahi
    44
    Djibril Diop
    4
    Miguel Vítor
    13
    Ofir Davidzada
    28
    Niv Yehoshua
    25
    Lucas Ventura
    17
    Kings Kangwa
    45
    Mohamad Abu Rumi
    66
    Igor Zlatanović
    11
    Amir Chaim Ganah
    Dự bị
    Vikingur Reykjavik
    47 Ögmundur Kristinsson2 Sveinn Gísli Þorkelsson15 Róbert Orri Þorkelsson20 Tarik Ibrahimagić24 Davíð Örn Atlason7 Erlingur Agnarsson8 Viktor Örlygur Andrason18 Dadi Jónsson30 Sveinn Margeir Hauksson
    Hapoel Beer Sheva
    9 Zahi Ahmed7 Eliel Peretz20 Javon East34 Marco Wolff12 Itay Rotman18 Roy Levy27 Yoni Stoyanov23 Itay Hazut19 Amit Ohana

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 48: N. Hansen lập công cho Vikingur Reykjavik (kiến tạo: O. Ekroth)
    Phút 51: K. Kangwa lập công cho Hapoel Beer Sheva (kiến tạo: I. Zlatanovic)
    Phút 86: N. Hansen lập công cho Vikingur Reykjavik (kiến tạo: O. Borgthorsson)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Vikingur Reykjavik
    5 trận gần nhất
    TBHTT
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 1.5)
    2
    Thủng lưới
    Hapoel Beer Sheva
    5 trận gần nhất
    BBBH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1ReinaldoReinaldoLevski Sofia2 bàn
    2V. SlivkaV. SlivkaKauno Žalgiris2 bàn
    3D. WattsD. WattsShamrock Rovers1 bàn
    4D. HafsteinssonHafsteinssonVikingur Reykjavik1 bàn
    5J. ByrneJ. ByrneShamrock Rovers1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1D. WattsD. WattsShamrock Rovers2 kiến tạo
    2L. BalajL. BalajDrita2 kiến tạo
    3D. HafsteinssonHafsteinssonVikingur Reykjavik1 kiến tạo
    4J. ByrneJ. ByrneShamrock Rovers1 kiến tạo
    5G. SigurðssonG. SigurðssonVikingur Reykjavik1 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Vikingur Reykjavik 2-1 Hapoel Beer Sheva: N. Hansen tỏa sáng, Vikingur Reykjavik giành trọn 3 điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO