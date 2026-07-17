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    Thống kê trận đấu Virtus 1-0 Dila: E. Ciacci tỏa sáng, Virtus giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân17/07/2026 03:56

    Virtus vượt qua Dila với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    90+3'
    E. Ciacci — kiến tạo A. Amati
    Virtus
    Thẻ phạt
    23'
    B. Anoff
    Dila
    24'
    N. Gori
    Virtus
    55'
    B. Anoff
    Dila
    55'
    B. Anoff
    Dila
    58'
    G. Jalaghonia
    Dila
    89'
    J. Muggeo
    Virtus
    90+4'
    E. Ciacci
    Virtus
    Đồ thị diễn biến
    VirtusHT 45'Dila

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Virtus
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luigi Bizzotto
    Dila
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Levan Korghalidze
    39
    Alex Passaniti
    23
    Emilio Di Pollina
    45
    Elia Ciacci
    34
    Umberto De Lucia
    15
    Nicola Gori
    17
    Alessandro Golinucci
    21
    Armando Amati
    10
    Ivan Buonocunto
    11
    Tommaso Lombardi
    90
    Stefano Scappini
    93
    Giammario Piscitella
    1
    Davit Kereselidze
    16
    Mamin Sanyang
    2
    Tedo Kikabidze
    13
    Joao Victor de Araujo Costa
    14
    Giorgi Jalaghonia
    17
    Blankson Anoff
    27
    Alioune Oumar Tall
    8
    Lasha Menteshashvili
    7
    Franklin Nyenetue
    22
    Shota Shekiladze
    10
    Otar Parulava
    Dự bị
    Virtus
    4 Ayoub Yahya20 Marco Gasperoni7 Simone Santi31 Samuele Guddo16 Jacopo Muggeo77 Vittorio Satalino
    Dila
    19 Badri Gogoberishvili9 Mohamed Kanté33 Ramaric Etou6 Claude Kouakou12 Luka Sanikidze5 Maik Poeketie25 Lamar Yarbrough15 Georgii Kobakhidze37 Nana Kofi Donkor

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 55: B. Anoff (Dila) nhận thẻ đỏ, Dila phải chơi thiếu người
    Phút 93: E. Ciacci lập công cho Virtus (kiến tạo: A. Amati)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Virtus · 0 thắng0 hòaDila · 1 thắng
    09/07/2026
    Dila
    3 - 1
    Virtus
    DIL

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Virtus
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    3
    Thủng lưới
    Dila
    5 trận gần nhất
    BTHBT
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Virtus 1-0 Dila: E. Ciacci tỏa sáng, Virtus giành trọn 3 điểm
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