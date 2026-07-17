Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
90+3'
E. Ciacci — kiến tạo A. Amati
Virtus
Đồ thị diễn biến
VirtusHT 45'Dila
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Virtus
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luigi Bizzotto
Dila
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Levan Korghalidze
13
Joao Victor de Araujo Costa
Dự bị
Virtus
4 Ayoub Yahya20 Marco Gasperoni7 Simone Santi31 Samuele Guddo16 Jacopo Muggeo77 Vittorio Satalino
Dila
19 Badri Gogoberishvili9 Mohamed Kanté33 Ramaric Etou6 Claude Kouakou12 Luka Sanikidze5 Maik Poeketie25 Lamar Yarbrough15 Georgii Kobakhidze37 Nana Kofi Donkor
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 55: B. Anoff (Dila) nhận thẻ đỏ, Dila phải chơi thiếu người
Phút 93: E. Ciacci lập công cho Virtus (kiến tạo: A. Amati)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Virtus · 0 thắng0 hòaDila · 1 thắng
09/07/2026
Dila
3 - 1
Virtus
DIL
Phong độ & thống kê mùa giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)