Thống kê trận đấu Virtus 1-0 Dila: E. Ciacci tỏa sáng, Virtus giành trọn 3 điểm

Virtus vượt qua Dila với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.