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    Thống kê trận đấu Vojvodina 1-4 Ajax: Ajax thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân24/07/2026 02:54

    Ajax giành chiến thắng đậm 4-1 trước Vojvodina. Oscar Gloukh là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    3'
    D. Klaassen
    Ajax
    28'
    P. Sukacev — kiến tạo Lucas Barros
    Vojvodina
    37'
    S. Berghuis
    Ajax
    52'
    O. Gloukh — kiến tạo M. Godts
    Ajax
    90+3'
    M. Abdalla — kiến tạo D. Konadu
    Ajax
    Thẻ phạt
    19'
    S. Tanjga (Roughing)
    Vojvodina
    64'
    N. Mulahusejnovic (Roughing)
    Vojvodina
    84'
    Lucas Barros (Holding)
    Vojvodina
    Đồ thị diễn biến
    VojvodinaHT 45'Ajax

    Thống kê trận đấu

    VojvodinaThống kêAjax
    34%
    Kiểm soát bóng
    66%
    9
    Dứt điểm
    17
    4
    Trúng đích
    9
    1
    Phạt góc
    10
    17
    Phạm lỗi
    7
    0
    Việt vị
    1
    6
    Thủ môn cứu thua
    3
    Ajax kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng; Ajax vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Oscar Gloukh
    Oscar Gloukh
    Ajax
    1 bàn
    Davy Klaassen
    Davy Klaassen
    Ajax
    1 bàn
    Petar Sukačev
    Petar Sukačev
    Vojvodina
    1 bàn
    Steven Berghuis
    Steven Berghuis
    Ajax
    1 bàn
    Mika Godts
    Mika Godts
    Ajax
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Lucas Barros
    Lucas Barros
    Vojvodina
    1 kiến tạo · điểm 6.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Vojvodina
    8
    Dragan Rosić
    7
    Lazar Ranđelović
    7
    Petar Sukačev1 bàn
    6.7
    Stefan Mitrović
    6.6
    Dejan Zukić
    6.6
    Dragan Kokanović
    6.5
    Milutin Vidosavljević
    6.3
    Lazar Nikolić
    6.3
    Lucas Barros1 KT
    6.3
    Ifet Đakovac
    6.3
    Nardin Mulahusejnović
    6.3
    Mihai Butean
    6.3
    Marko Poletanović
    6.2
    Đorđe Crnomarković
    6.2
    Njegoš Petrović
    5.9
    Siniša Tanjga
    Ajax
    8.2
    Oscar GloukhMOTM1 bàn
    7.6
    Youri Regeer
    7.3
    Maarten Paes
    7.3
    Mika Godts1 KT
    7.2
    Lucas Rosa
    7.2
    Aaron Bouwman
    7.2
    Daley Blind
    7.2
    Davy Klaassen1 bàn
    7
    Steven Berghuis1 bàn
    6.9
    Kasper Dolberg
    6.7
    Abdellah Ouazane
    6.6
    Don-Angelo Konadu
    6.3
    Caio Henrique
    6.3
    Jorthy Mokio
    5.9
    Owen Wijndal

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Vojvodina
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Miroslav Tanjga
    Ajax
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Michel
    12
    Dragan Rosić
    22
    Lazar Nikolić
    6
    Siniša Tanjga
    5
    Đorđe Crnomarković
    23
    Lucas Barros
    18
    Njegoš Petrović
    35
    Ifet Đakovac
    77
    Lazar Ranđelović
    10
    Dejan Zukić
    27
    Petar Sukačev
    99
    Nardin Mulahusejnović
    26
    Maarten Paes
    2
    Lucas Rosa
    30
    Aaron Bouwman
    17
    Daley Blind
    5
    Owen Wijndal
    18
    Davy Klaassen
    6
    Youri Regeer
    10
    Oscar Gloukh
    23
    Steven Berghuis
    9
    Kasper Dolberg
    11
    Mika Godts
    Dự bị
    Vojvodina
    16 Mihai Butean55 Milutin Vidosavljević1 Matija Gočmanac44 Hamza Redžić4 Marko Poletanović11 Marko Mladenović20 Dragan Kokanović21 Milan Kolarević7 Stefan Mitrović
    Ajax
    12 Caio Henrique24 Jorthy Mokio22 Joeri Heerkens52 Paul Reverson3 Anton Gaaei15 Youri Baas7 Maher Carrizo67 Mohamed Abdalla68 Abdellah Ouazane

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 3: D. Klaassen lập công cho Ajax
    Phút 28: P. Sukacev lập công cho Vojvodina (kiến tạo: Lucas Barros)
    Phút 37: S. Berghuis lập công cho Ajax
    Phút 52: O. Gloukh lập công cho Ajax (kiến tạo: M. Godts)
    Phút 93: M. Abdalla lập công cho Ajax (kiến tạo: D. Konadu)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Vojvodina · 0 thắng0 hòaAjax · 2 thắng
    02/08/2024
    Vojvodina
    1 - 3
    Ajax
    AJA
    26/07/2024
    Ajax
    1 - 0
    Vojvodina
    AJA

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Vojvodina
    5 trận gần nhất
    BTBBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Ajax
    5 trận gần nhất
    TTHTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC1 bàn
    3K. BánátiK. BánátiGyori ETO FC1 bàn
    4C. BumbaC. BumbaGyori ETO FC1 bàn
    5E. BayramE. BayramBaşakşehir1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
    3D. ŠtefuljD. ŠtefuljGyori ETO FC1 kiến tạo
    4Y. SarıY. SarıBaşakşehir1 kiến tạo
    5L. CorreiaL. CorreiaAtert Bissen1 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Vojvodina 1-4 Ajax: Ajax thắng đậm thuyết phục
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