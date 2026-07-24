Thống kê trận đấu Vojvodina 1-4 Ajax: Ajax thắng đậm thuyết phục

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
28'
P. Sukacev — kiến tạo Lucas Barros
Vojvodina
52'
O. Gloukh — kiến tạo M. Godts
Ajax
90+3'
M. Abdalla — kiến tạo D. Konadu
Ajax
Thẻ phạt
19'
S. Tanjga (Roughing)
Vojvodina
64'
N. Mulahusejnovic (Roughing)
Vojvodina
84'
Lucas Barros (Holding)
Vojvodina
Đồ thị diễn biến
VojvodinaHT 45'Ajax
Thống kê trận đấu
Ajax kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng; Ajax vượt trội về số cú sút trúng đích (9).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Oscar Gloukh
Ajax
1 bàn
Davy Klaassen
Ajax
1 bàn
Petar Sukačev
Vojvodina
1 bàn
Steven Berghuis
Ajax
1 bàn
Mika Godts
Ajax
1 kiến tạo · điểm 7.3
Lucas Barros
Vojvodina
1 kiến tạo · điểm 6.3
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Vojvodina
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Miroslav Tanjga
Ajax
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Michel
Dự bị
Vojvodina
16 Mihai Butean55 Milutin Vidosavljević1 Matija Gočmanac44 Hamza Redžić4 Marko Poletanović11 Marko Mladenović20 Dragan Kokanović21 Milan Kolarević7 Stefan Mitrović
Ajax
12 Caio Henrique24 Jorthy Mokio22 Joeri Heerkens52 Paul Reverson3 Anton Gaaei15 Youri Baas7 Maher Carrizo67 Mohamed Abdalla68 Abdellah Ouazane
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 3: D. Klaassen lập công cho Ajax
Phút 28: P. Sukacev lập công cho Vojvodina (kiến tạo: Lucas Barros)
Phút 37: S. Berghuis lập công cho Ajax
Phút 52: O. Gloukh lập công cho Ajax (kiến tạo: M. Godts)
Phút 93: M. Abdalla lập công cho Ajax (kiến tạo: D. Konadu)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Vojvodina · 0 thắng0 hòaAjax · 2 thắng
02/08/2024
Vojvodina
1 - 3
Ajax
AJA
26/07/2024
Ajax
1 - 0
Vojvodina
AJA
Phong độ & thống kê mùa giải
Vojvodina
5 trận gần nhất
BTBBT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)