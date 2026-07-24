Thống kê trận đấu Vojvodina 1-4 Ajax: Ajax thắng đậm thuyết phục

Ajax giành chiến thắng đậm 4-1 trước Vojvodina. Oscar Gloukh là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.