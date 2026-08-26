Thống kê trận đấu Walsall 0-0 (pen 5-6) Leyton Orient: Leyton Orient thắng luân lưu nghẹt thở, giành chiến thắng, đi tiếp

Walsall và Leyton Orient hòa 0-0 sau 120 phút, Leyton Orient giành chiến thắng 5-6 ở loạt luân lưu. Jed Ward là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.