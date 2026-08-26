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    Thống kê trận đấu Walsall 0-0 (pen 5-6) Leyton Orient: Leyton Orient thắng luân lưu nghẹt thở, giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn26/08/2026 03:55

    Walsall và Leyton Orient hòa 0-0 sau 120 phút, Leyton Orient giành chiến thắng 5-6 ở loạt luân lưu. Jed Ward là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Thẻ phạt
    49'
    I. Hayden (Delay of game)
    Leyton Orient
    51'
    T. Sodje (Foul)
    Walsall
    90+5'
    I. Moore (Foul)
    Walsall

    Thống kê trận đấu

    WalsallThống kêLeyton Orient
    40%
    Kiểm soát bóng
    60%
    13
    Dứt điểm
    20
    4
    Trúng đích
    5
    2
    Phạt góc
    8
    18
    Phạm lỗi
    14
    1
    Việt vị
    1
    5
    Thủ môn cứu thua
    3
    Leyton Orient kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Jed Ward
    Jed Ward
    Walsall
    Điểm 8.7
    Charlie Wellens
    Charlie Wellens
    Leyton Orient
    Điểm 8.2
    William Forrester
    William Forrester
    Leyton Orient
    Điểm 7.9
    Theo Archibald
    Theo Archibald
    Leyton Orient
    Điểm 7.7
    James Morris
    James Morris
    Leyton Orient
    Điểm 7.6
    Rico Browne
    Rico Browne
    Walsall
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Walsall
    8.7
    Jed WardMOTM
    7.2
    Rico Browne
    7.2
    Harrison Burke
    7.2
    James Connolly
    7.2
    Charlie Crew
    7.2
    Courtney Clarke
    7
    James Furlong
    6.9
    Reece Smith
    6.9
    Declan Skura
    6.7
    Isaac Moore
    6.7
    Albert Adomah
    6.7
    Aaron Pressley
    6.6
    Mason Hancock
    6.3
    Tai Sodje
    6.2
    Andy Dallas
    5.9
    Lewis Simper
    Leyton Orient
    8.2
    Charlie Wellens
    7.9
    William Forrester
    7.7
    Theo Archibald
    7.6
    James Morris
    6.9
    Noah Phillips
    6.9
    Alfie Gilchrist
    6.9
    Phillip Chinedu
    6.9
    Zech Obiero
    6.9
    Joseph Olowu
    6.9
    Isaac Hayden
    6.9
    Idris El Mizouni
    6.9
    Fin Stevens
    6.6
    Dylan Levitt
    6.3
    Demetri Mitchell
    6.3
    Nicholas Oyekunle
    6.3
    Jaze Kabia

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Walsall
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Lee Grant
    Leyton Orient
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Richie Wellens
    1
    Jed Ward
    2
    Rico Browne
    5
    Harrison Burke
    4
    James Connolly
    29
    James Furlong
    15
    Isaac Moore
    8
    Charlie Crew
    37
    Albert Adomah
    9
    Andy Dallas
    11
    Reece Smith
    7
    Tai Sodje
    13
    Noah Phillips
    12
    Alfie Gilchrist
    6
    William Forrester
    34
    Phillip Chinedu
    44
    Theo Archibald
    29
    Zech Obiero
    24
    Dylan Levitt
    3
    James Morris
    11
    Demetri Mitchell
    25
    Charlie Wellens
    49
    Nicholas Oyekunle
    Dự bị
    Walsall
    17 Courtney Clarke19 Aaron Pressley3 Mason Hancock25 Declan Skura10 Lewis Simper31 Tom Wooster22 Elicha Ahui57 Ryan Sjoerdsma6 Sven Sprangler
    Leyton Orient
    5 Joseph Olowu14 Isaac Hayden8 Idris El Mizouni9 Jaze Kabia2 Fin Stevens33 Killian Cahill30 Alfie Wellens27 Tony Springett22 Yusuf Akhamrich

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Walsall · 0 thắng3 hòaLeyton Orient · 2 thắng
    11/02/2023
    Walsall
    1 - 1
    Leyton Orient
    Hòa
    17/09/2022
    Leyton Orient
    1 - 0
    Walsall
    LO
    02/04/2022
    Walsall
    0 - 2
    Leyton Orient
    LO
    16/10/2021
    Leyton Orient
    0 - 0
    Walsall
    Hòa
    05/04/2021
    Leyton Orient
    0 - 0
    Walsall
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Walsall
    5 trận gần nhất
    HHTTH
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới
    Leyton Orient
    5 trận gần nhất
    HTHBT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1V. CastellanosCastellanosWest Ham2 bàn
    2J. MorganJ. MorganWest Brom2 bàn
    3Y. SalechY. SalechCardiff2 bàn
    4Harry WhitwellHarry WhitwellWest Brom1 bàn
    5M. TouréM. TouréNorwich1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Y. SalechY. SalechCardiff1 kiến tạo
    2Harry WhitwellHarry WhitwellWest Brom1 kiến tạo
    3M. TouréM. TouréNorwich1 kiến tạo
    4A. BrooksA. BrooksNorwich1 kiến tạo
    5S. CareyS. CareyCharlton1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Walsall 0-0 (pen 5-6) Leyton Orient: Leyton Orient thắng luân lưu nghẹt thở, giành chiến thắng, đi tiếp
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