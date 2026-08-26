Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thẻ phạt
49'
I. Hayden (Delay of game)
Leyton Orient
Thống kê trận đấu
WalsallThống kêLeyton Orient
Leyton Orient kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Jed Ward
Walsall
Điểm 8.7
Charlie Wellens
Leyton Orient
Điểm 8.2
William Forrester
Leyton Orient
Điểm 7.9
Theo Archibald
Leyton Orient
Điểm 7.7
James Morris
Leyton Orient
Điểm 7.6
Rico Browne
Walsall
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Walsall
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Lee Grant
Leyton Orient
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Richie Wellens
Dự bị
Walsall
17 Courtney Clarke19 Aaron Pressley3 Mason Hancock25 Declan Skura10 Lewis Simper31 Tom Wooster22 Elicha Ahui57 Ryan Sjoerdsma6 Sven Sprangler
Leyton Orient
5 Joseph Olowu14 Isaac Hayden8 Idris El Mizouni9 Jaze Kabia2 Fin Stevens33 Killian Cahill30 Alfie Wellens27 Tony Springett22 Yusuf Akhamrich
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Walsall · 0 thắng3 hòaLeyton Orient · 2 thắng
11/02/2023
Walsall
1 - 1
Leyton Orient
Hòa
17/09/2022
Leyton Orient
1 - 0
Walsall
LO
02/04/2022
Walsall
0 - 2
Leyton Orient
LO
16/10/2021
Leyton Orient
0 - 0
Walsall
Hòa
05/04/2021
Leyton Orient
0 - 0
Walsall
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Walsall
5 trận gần nhất
HHTTH
Leyton Orient
5 trận gần nhất
HTHBT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)