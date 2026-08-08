Kết quả & diễn biến bàn thắng
Đồ thị diễn biến
WatfordHT 45'Crawley Town
Thống kê trận đấu
WatfordThống kêCrawley Town
Watford kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng; Watford vượt trội về số cú sút trúng đích (11).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Marc Bola
Watford
1 bàn
Vito Mannone
Crawley Town
Điểm 8.9
Ade Adeyemo
Crawley Town
Điểm 8.2
Othmane Maamma
Watford
Điểm 7.9
Charlie Barker
Crawley Town
Điểm 7.9
Hector Kyprianou
Watford
Điểm 7.7
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Crawley Town
6.3
Pele Arganese-McDermott
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Crawley Town
Sơ đồ 4-2-3-1
Dự bị
Watford
21 Amin Nabizada39 Edo Kayembe20 Mamadou Doumbia22 Martín Payero26 Daniel Bachmann53 James Clarridge33 Jordan Zemura10 Imrân Louza11 Rocco Vata
Crawley Town
11 Pemi Aderoju17 Osman Kamara13 Nicholas Michalski4 Pele Arganese-McDermott16 Johnny Russell33 Omari Mrisho56 Jude Robertson28 Nathan Tinsdale9 Danilo Orsi-Dadomo
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 99: M. Bola lập công cho Watford
Phong độ & thống kê mùa giải
Watford
5 trận gần nhất
TBTHB
Crawley Town
5 trận gần nhất
BTBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)