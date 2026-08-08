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    Thống kê trận đấu Watford 1-0 Crawley Town: M. Bola tỏa sáng, Watford giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn08/08/2026 23:06

    Watford vượt qua Crawley Town với tỷ số 1-0. Vito Mannone là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    90+9'
    M. Bola
    Watford
    Thẻ phạt
    24'
    E. Bove
    Watford
    62'
    C. Barker
    Crawley Town
    63'
    I. Bravo
    Watford
    67'
    K. Gordon
    Crawley Town
    90+7'
    O. Aderoju
    Crawley Town
    Đồ thị diễn biến
    WatfordHT 45'Crawley Town

    Thống kê trận đấu

    WatfordThống kêCrawley Town
    61%
    Kiểm soát bóng
    39%
    35
    Dứt điểm
    9
    11
    Trúng đích
    3
    12
    Phạt góc
    1
    11
    Phạm lỗi
    12
    2
    Việt vị
    2
    3
    Thủ môn cứu thua
    10
    Watford kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng; Watford vượt trội về số cú sút trúng đích (11).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Marc Bola
    Marc Bola
    Watford
    1 bàn
    Vito Mannone
    Vito Mannone
    Crawley Town
    Điểm 8.9
    Ade Adeyemo
    Ade Adeyemo
    Crawley Town
    Điểm 8.2
    Othmane Maamma
    Othmane Maamma
    Watford
    Điểm 7.9
    Charlie Barker
    Charlie Barker
    Crawley Town
    Điểm 7.9
    Hector Kyprianou
    Hector Kyprianou
    Watford
    Điểm 7.7

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Watford
    8.6
    Marc Bola1 bàn
    7.9
    Othmane Maamma
    7.7
    Hector Kyprianou
    7.3
    Federico Ravaglia
    7.3
    Matthew Pollock
    7.2
    Amin Nabizada
    7
    Omar Haktab Traore
    7
    Kévin Keben Biakolo
    6.9
    Edo Kayembe
    6.9
    Martín Payero
    6.9
    Rocco Vata
    6.6
    Iker Bravo
    6.5
    Mamadou Doumbia
    6.3
    Edoardo Bove
    6.3
    Luca Kjerrumgaard
    6.2
    Kwadwo Baah
    Crawley Town
    8.9
    Vito MannoneMOTM
    8.2
    Ade Adeyemo
    7.9
    Charlie Barker
    7.2
    Jude Arthurs
    7
    Akin Odimayo
    6.9
    Klaudio Krasniqi
    6.9
    Gianmarco Di Biase
    6.7
    Pemi Aderoju
    6.6
    Stephen Duke-McKenna
    6.6
    Johnny Russell
    6.3
    Kellan Gordon
    6.3
    Malcolm Ebiowei
    6.3
    Osman Kamara
    6.3
    Pele Arganese-McDermott
    6.2
    Louie Watson
    6.2
    Omari Mrisho

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Watford
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Crawley Town
    Sơ đồ 4-2-3-1
    1
    Federico Ravaglia
    23
    Omar Haktab Traore
    6
    Matthew Pollock
    4
    Kévin Keben Biakolo
    16
    Marc Bola
    8
    Edoardo Bove
    5
    Hector Kyprianou
    14
    Kwadwo Baah
    17
    Iker Bravo
    7
    Othmane Maamma
    9
    Luca Kjerrumgaard
    1
    Vito Mannone
    2
    Kellan Gordon
    24
    Akin Odimayo
    5
    Charlie Barker
    22
    Ade Adeyemo
    20
    Jude Arthurs
    25
    Klaudio Krasniqi
    7
    Malcolm Ebiowei
    8
    Louie Watson
    10
    Stephen Duke-McKenna
    14
    Gianmarco Di Biase
    Dự bị
    Watford
    21 Amin Nabizada39 Edo Kayembe20 Mamadou Doumbia22 Martín Payero26 Daniel Bachmann53 James Clarridge33 Jordan Zemura10 Imrân Louza11 Rocco Vata
    Crawley Town
    11 Pemi Aderoju17 Osman Kamara13 Nicholas Michalski4 Pele Arganese-McDermott16 Johnny Russell33 Omari Mrisho56 Jude Robertson28 Nathan Tinsdale9 Danilo Orsi-Dadomo

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 99: M. Bola lập công cho Watford

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Watford
    5 trận gần nhất
    TBTHB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Crawley Town
    5 trận gần nhất
    BTBB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1J. MagennisJ. MagennisStevenage1 bàn
    2Z. Silcott-DuberrySilcott-DuberryRochdale1 bàn
    3G. Di BiaseG. Di BiaseCrawley Town1 bàn
    4W. LankshearW. LankshearMiddlesbrough1 bàn
    5R. EastR. EastRochdale1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1K. GordonK. GordonCrawley Town1 kiến tạo
    2T. ConlonT. ConlonTranmere1 kiến tạo
    3R. SmithR. SmithWalsall1 kiến tạo
    4J. TurnbullJ. TurnbullTranmere1 kiến tạo
    5Silko Amari Otieno ThomasSilko Amari Otieno ThomasWycombe1 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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