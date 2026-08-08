Thống kê trận đấu Watford 1-0 Crawley Town: M. Bola tỏa sáng, Watford giành chiến thắng, đi tiếp

Watford vượt qua Crawley Town với tỷ số 1-0. Vito Mannone là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.