Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng6 bàn
10'
J. Clarridge(phản lưới)
Peterborough
51'
H. Leonard — kiến tạo B. Woods
Peterborough
64'
H. Jones — kiến tạo B. Woods
Peterborough
73'
M. Doumbia — kiến tạo A. Nabizada
Watford
Thẻ phạt
83'
G. Nevett (Foul)
Peterborough
Đồ thị diễn biến
WatfordHT 45'Peterborough
Thống kê trận đấu
WatfordThống kêPeterborough
Watford kiểm soát thế trận với 63% thời lượng cầm bóng; Peterborough vượt trội về số cú sút trúng đích (10), nhưng Watford lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Harry Leonard
Peterborough
2 bàn
Harrison Jones
Peterborough
1 bàn
Mamadou Doumbia
Watford
1 bàn
Bolu Shofowoke
Peterborough
1 bàn
Benjamin Woods
Peterborough
2 kiến tạo · điểm 7.9
Amin Nabizada
Watford
1 kiến tạo · điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Peterborough
7.9
Harrison JonesMOTM1 bàn
7.9
Benjamin WoodsMOTM2 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Watford
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Alessio Dionisi
Peterborough
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luke Williams
Dự bị
Watford
4 Kévin Keben Biakolo21 Amin Nabizada5 Hector Kyprianou8 Edoardo Bove7 Othmane Maamma24 Sam Walker6 Matthew Pollock33 Jordan Zemura17 Iker Bravo
Peterborough
10 Ethan Williams2 Carl Johnston18 Lucca Mendonça29 David Kamara20 Chris Conn-Clarke23 Collin Andeng-Ndi3 Evan Weir8 Brandon Khela11 Owura Edwards
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 10: J. Clarridge phản lưới nhà, Peterborough được hưởng bàn thắng
Phút 23: H. Leonard lập công cho Peterborough
Phút 51: H. Leonard lập công cho Peterborough (kiến tạo: B. Woods)
Phút 55: B. Shofowoke lập công cho Peterborough
Phút 64: H. Jones lập công cho Peterborough (kiến tạo: B. Woods)
Phút 73: M. Doumbia lập công cho Watford (kiến tạo: A. Nabizada)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Watford · 2 thắng1 hòaPeterborough · 1 thắng
13/04/2013
Peterborough
3 - 2
Watford
PET
20/10/2012
Watford
1 - 0
Peterborough
WAT
21/04/2012
Peterborough
2 - 2
Watford
Hòa
29/10/2011
Watford
3 - 2
Peterborough
WAT
Phong độ & thống kê mùa giải
Watford
5 trận gần nhất
BHTTB
Peterborough
5 trận gần nhất
TTBTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)