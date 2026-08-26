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    Thống kê trận đấu Watford 1-5 Peterborough: H. Jones tỏa sáng, Peterborough giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn26/08/2026 03:41

    Peterborough giành chiến thắng đậm 5-1 trước Watford. Daniel Bachmann là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng6 bàn
    10'
    J. Clarridge(phản lưới)
    Peterborough
    23'
    H. Leonard
    Peterborough
    51'
    H. Leonard — kiến tạo B. Woods
    Peterborough
    55'
    B. Shofowoke
    Peterborough
    64'
    H. Jones — kiến tạo B. Woods
    Peterborough
    73'
    M. Doumbia — kiến tạo A. Nabizada
    Watford
    Thẻ phạt
    83'
    G. Nevett (Foul)
    Peterborough
    Đồ thị diễn biến
    WatfordHT 45'Peterborough

    Thống kê trận đấu

    WatfordThống kêPeterborough
    63%
    Kiểm soát bóng
    37%
    17
    Dứt điểm
    19
    5
    Trúng đích
    10
    2
    Phạt góc
    2
    7
    Phạm lỗi
    9
    2
    Việt vị
    0
    6
    Thủ môn cứu thua
    3
    Watford kiểm soát thế trận với 63% thời lượng cầm bóng; Peterborough vượt trội về số cú sút trúng đích (10), nhưng Watford lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Harry Leonard
    Harry Leonard
    Peterborough
    2 bàn
    Harrison Jones
    Harrison Jones
    Peterborough
    1 bàn
    Mamadou Doumbia
    Mamadou Doumbia
    Watford
    1 bàn
    Bolu Shofowoke
    Bolu Shofowoke
    Peterborough
    1 bàn
    Benjamin Woods
    Benjamin Woods
    Peterborough
    2 kiến tạo · điểm 7.9
    Amin Nabizada
    Amin Nabizada
    Watford
    1 kiến tạo · điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Watford
    7.9
    Daniel BachmannMOTM
    7.7
    Mamadou Doumbia1 bàn
    7.3
    Othmane Maamma
    7.2
    Rocco Vata
    7.2
    Amin Nabizada1 KT
    6.9
    Hector Kyprianou
    6.7
    Edoardo Bove
    6.6
    Edo Kayembe
    6.5
    Raphael London
    6.3
    Leo Ramirez-Espain
    6.3
    Michael Adu-Poku
    5.9
    Albert Eames
    5.9
    Kévin Keben Biakolo
    5.5
    James Clarridge
    5.5
    Martín Payero
    5.2
    Tomiwa Akinyimika
    Peterborough
    7.9
    Harrison JonesMOTM1 bàn
    7.9
    Benjamin WoodsMOTM2 KT
    7.7
    Ethan Williams
    7.5
    Liam Kelly
    7.5
    Harry Leonard2 bàn
    7.3
    James Dornelly
    7.3
    Harley Mills
    7.2
    David Okagbue
    7
    Bolu Shofowoke1 bàn
    6.9
    Vernon Masara
    6.9
    Chris Conn-Clarke
    6.5
    Carl Johnston
    6.3
    Alex Bass
    6.3
    David Kamara
    6.2
    George Nevett
    6.2
    Lucca Mendonça

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Watford
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Alessio Dionisi
    Peterborough
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luke Williams
    26
    Daniel Bachmann
    56
    Albert Eames
    53
    James Clarridge
    80
    Raphael London
    75
    Tomiwa Akinyimika
    39
    Edo Kayembe
    52
    Leo Ramirez-Espain
    48
    Michael Adu-Poku
    22
    Martín Payero
    11
    Rocco Vata
    20
    Mamadou Doumbia
    1
    Alex Bass
    33
    James Dornelly
    26
    David Okagbue
    15
    George Nevett
    14
    Harley Mills
    7
    Harrison Jones
    4
    Liam Kelly
    16
    Benjamin Woods
    19
    Bolu Shofowoke
    9
    Harry Leonard
    17
    Vernon Masara
    Dự bị
    Watford
    4 Kévin Keben Biakolo21 Amin Nabizada5 Hector Kyprianou8 Edoardo Bove7 Othmane Maamma24 Sam Walker6 Matthew Pollock33 Jordan Zemura17 Iker Bravo
    Peterborough
    10 Ethan Williams2 Carl Johnston18 Lucca Mendonça29 David Kamara20 Chris Conn-Clarke23 Collin Andeng-Ndi3 Evan Weir8 Brandon Khela11 Owura Edwards

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 10: J. Clarridge phản lưới nhà, Peterborough được hưởng bàn thắng
    Phút 23: H. Leonard lập công cho Peterborough
    Phút 51: H. Leonard lập công cho Peterborough (kiến tạo: B. Woods)
    Phút 55: B. Shofowoke lập công cho Peterborough
    Phút 64: H. Jones lập công cho Peterborough (kiến tạo: B. Woods)
    Phút 73: M. Doumbia lập công cho Watford (kiến tạo: A. Nabizada)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
    Watford · 2 thắng1 hòaPeterborough · 1 thắng
    13/04/2013
    Peterborough
    3 - 2
    Watford
    PET
    20/10/2012
    Watford
    1 - 0
    Peterborough
    WAT
    21/04/2012
    Peterborough
    2 - 2
    Watford
    Hòa
    29/10/2011
    Watford
    3 - 2
    Peterborough
    WAT

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Watford
    5 trận gần nhất
    BHTTB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới
    Peterborough
    5 trận gần nhất
    TTBTB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1V. CastellanosCastellanosWest Ham2 bàn
    2J. MorganJ. MorganWest Brom2 bàn
    3Y. SalechY. SalechCardiff2 bàn
    4Harry WhitwellHarry WhitwellWest Brom1 bàn
    5M. TouréM. TouréNorwich1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Y. SalechY. SalechCardiff1 kiến tạo
    2Harry WhitwellHarry WhitwellWest Brom1 kiến tạo
    3M. TouréM. TouréNorwich1 kiến tạo
    4A. BrooksA. BrooksNorwich1 kiến tạo
    5S. CareyS. CareyCharlton1 kiến tạo

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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