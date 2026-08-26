Thống kê trận đấu Watford 1-5 Peterborough: H. Jones tỏa sáng, Peterborough giành chiến thắng, đi tiếp Peterborough giành chiến thắng đậm 5-1 trước Watford. Daniel Bachmann là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Diễn biến bàn thắng 6 bàn 10' J. Clarridge (phản lưới) Peterborough 23' H. Leonard Peterborough 51' H. Leonard — kiến tạo B. Woods Peterborough 55' B. Shofowoke Peterborough 64' H. Jones — kiến tạo B. Woods Peterborough 73' M. Doumbia — kiến tạo A. Nabizada Watford

Thẻ phạt 83' G. Nevett (Foul) Peterborough

Đồ thị diễn biến Watford HT 45' Peterborough

Thống kê trận đấu

Watford Thống kê Peterborough 63% Kiểm soát bóng 37% 17 Dứt điểm 19 5 Trúng đích 10 2 Phạt góc 2 7 Phạm lỗi 9 2 Việt vị 0 6 Thủ môn cứu thua 3

Watford kiểm soát thế trận với 63% thời lượng cầm bóng; Peterborough vượt trội về số cú sút trúng đích (10), nhưng Watford lại là đội phải nhận thất bại.

Cầu thủ nổi bật

Cầu thủ nổi bật Harry Leonard Peterborough 2 bàn Harrison Jones Peterborough 1 bàn Mamadou Doumbia Watford 1 bàn Bolu Shofowoke Peterborough 1 bàn Benjamin Woods Peterborough 2 kiến tạo · điểm 7.9 Amin Nabizada Watford 1 kiến tạo · điểm 7.2

Chấm điểm cầu thủ

Chấm điểm cầu thủ Watford 7.9 Daniel Bachmann MOTM 7.7 Mamadou Doumbia 1 bàn 7.3 Othmane Maamma 7.2 Rocco Vata 7.2 Amin Nabizada 1 KT 6.9 Hector Kyprianou 6.7 Edoardo Bove 6.6 Edo Kayembe 6.5 Raphael London 6.3 Leo Ramirez-Espain 6.3 Michael Adu-Poku 5.9 Albert Eames 5.9 Kévin Keben Biakolo 5.5 James Clarridge 5.5 Martín Payero 5.2 Tomiwa Akinyimika Peterborough 7.9 Harrison Jones MOTM 1 bàn 7.9 Benjamin Woods MOTM 2 KT 7.7 Ethan Williams 7.5 Liam Kelly 7.5 Harry Leonard 2 bàn 7.3 James Dornelly 7.3 Harley Mills 7.2 David Okagbue 7 Bolu Shofowoke 1 bàn 6.9 Vernon Masara 6.9 Chris Conn-Clarke 6.5 Carl Johnston 6.3 Alex Bass 6.3 David Kamara 6.2 George Nevett 6.2 Lucca Mendonça

Đội hình ra sân

Đội hình ra sân Watford Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Alessio Dionisi Peterborough Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luke Williams 26 Daniel Bachmann 56 Albert Eames 53 James Clarridge 80 Raphael London 75 Tomiwa Akinyimika 39 Edo Kayembe 52 Leo Ramirez-Espain 48 Michael Adu-Poku 22 Martín Payero 11 Rocco Vata 20 Mamadou Doumbia 1 Alex Bass 33 James Dornelly 26 David Okagbue 15 George Nevett 14 Harley Mills 7 Harrison Jones 4 Liam Kelly 16 Benjamin Woods 19 Bolu Shofowoke 9 Harry Leonard 17 Vernon Masara Dự bị Watford 4 Kévin Keben Biakolo 21 Amin Nabizada 5 Hector Kyprianou 8 Edoardo Bove 7 Othmane Maamma 24 Sam Walker 6 Matthew Pollock 33 Jordan Zemura 17 Iker Bravo Peterborough 10 Ethan Williams 2 Carl Johnston 18 Lucca Mendonça 29 David Kamara 20 Chris Conn-Clarke 23 Collin Andeng-Ndi 3 Evan Weir 8 Brandon Khela 11 Owura Edwards

Những khoảnh khắc quyết định

Những khoảnh khắc quyết định Phút 10: J. Clarridge phản lưới nhà, Peterborough được hưởng bàn thắng Phút 23: H. Leonard lập công cho Peterborough Phút 51: H. Leonard lập công cho Peterborough (kiến tạo: B. Woods) Phút 55: B. Shofowoke lập công cho Peterborough Phút 64: H. Jones lập công cho Peterborough (kiến tạo: B. Woods) Phút 73: M. Doumbia lập công cho Watford (kiến tạo: A. Nabizada)

Lịch sử đối đầu

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Watford · 2 thắng 1 hòa Peterborough · 1 thắng Peterborough 3 - 2 Watford PET Watford 1 - 0 Peterborough WAT Peterborough 2 - 2 Watford Hòa Watford 3 - 2 Peterborough WAT

Phong độ & thống kê mùa giải

Watford 5 trận gần nhất B H T T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới Peterborough 5 trận gần nhất T T B T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

Vua phá lưới 1 Castellanos West Ham 2 bàn 2 J. Morgan West Brom 2 bàn 3 Y. Salech Cardiff 2 bàn 4 Harry Whitwell West Brom 1 bàn 5 M. Touré Norwich 1 bàn Kiến tạo hàng đầu 1 Y. Salech Cardiff 1 kiến tạo 2 Harry Whitwell West Brom 1 kiến tạo 3 M. Touré Norwich 1 kiến tạo 4 A. Brooks Norwich 1 kiến tạo 5 S. Carey Charlton 1 kiến tạo