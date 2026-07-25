Thống kê trận đấu Wehen Wiesbaden 2-1 FC Bayern München: Lukas Schleimer tỏa sáng, Wehen Wiesbaden giành trọn 3 điểm

Wehen Wiesbaden vượt qua FC Bayern München với tỷ số 2-1. Tom Bischof là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.75. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.