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    Thống kê trận đấu Wehen Wiesbaden 2-1 FC Bayern München: Lukas Schleimer tỏa sáng, Wehen Wiesbaden giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân25/07/2026 22:26

    Wehen Wiesbaden vượt qua FC Bayern München với tỷ số 2-1. Tom Bischof là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.75. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    10'
    Ibrahim Ati Allah — kiến tạo Moritz Flotho
    Wehen Wiesbaden
    57'
    Tom Bischof(pen)
    FC Bayern München
    83'
    Lukas Schleimer
    Wehen Wiesbaden
    Thẻ phạt
    19'
    Richard Ajayi
    FC Bayern München
    Đồ thị diễn biến
    Wehen WiesbadenHT 45'FC Bayern München

    Thống kê trận đấu

    Wehen WiesbadenThống kêFC Bayern München
    47%
    Kiểm soát bóng
    53%
    8
    Dứt điểm
    11
    3
    Trúng đích
    4
    3
    Phạt góc
    9
    12
    Phạm lỗi
    15
    3
    Việt vị
    2
    3
    Thủ môn cứu thua
    1

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Tom Bischof
    Tom Bischof
    FC Bayern München
    1 bàn
    Ibrahim Ati Allah
    Ibrahim Ati Allah
    Wehen Wiesbaden
    1 bàn
    Lukas Schleimer
    Lukas Schleimer
    Wehen Wiesbaden
    1 bàn
    Moritz Flotho
    Moritz Flotho
    Wehen Wiesbaden
    1 kiến tạo · điểm 6.64

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Wehen Wiesbaden
    7.3
    Ibrahim Ati Allah1 bàn
    7.18
    Lukas Schleimer1 bàn
    7.11
    Florian Stritzel
    6.76
    Nikolas Agrafiotis
    6.69
    Ben Nink
    6.64
    Moritz Flotho1 KT
    6.64
    David Suárez
    6.63
    Jordy Gillekens
    6.59
    Robin Kalem
    6.59
    Fabian Greilinger
    6.59
    Tim Neubert
    6.56
    Donny Bogicevic
    6.53
    Sinan Karweina
    6.52
    Niklas May
    6.52
    Tarik Gözüsirin
    6.51
    Simon Stehle
    6.5
    Gino Fechner
    6.47
    Jakob Lewald
    6.44
    Max Brandt
    6.43
    Philipp Hercher
    6.39
    Justin Janitzek
    6.19
    Noah Brdar
    FC Bayern München
    7.75
    Tom BischofMOTM1 bàn
    7.11
    Tim Binder
    6.76
    Filip Pavic
    6.75
    João Palhinha
    6.7
    Felipe Chávez
    6.55
    Vincent Manuba
    6.52
    Armindo Sieb
    6.5
    Arijon Ibrahimovic
    6.49
    Maycon Cardozo
    6.47
    Sacha Boey
    6.45
    Michael Matosevic
    6.29
    Roko Mijatovic
    6.26
    Guido Della Rovere
    6.22
    Bastian Assomo
    6.16
    Sven Ulreich
    6
    Raphael Pavlic

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Wehen Wiesbaden
    Sơ đồ 3-4-2-1
    FC Bayern München
    Sơ đồ 4-2-3-1
    31
    Noah Brdar
    27
    Jordy Gillekens
    26
    Jakob Lewald
    15
    Justin Janitzek
    29
    Philipp Hercher
    37
    Max Brandt
    11
    Tarik Gözüsirin
    18
    Fabian Greilinger
    45
    Ibrahim Ati Allah
    30
    Sinan Karweina
    28
    Moritz Flotho
    38
    David Podar-Stiube
    29
    Adam El-Chaar
    37
    Roko Mijatovic
    51
    Raphael Pavlic
    43
    Richard Ajayi
    46
    Michael Matosevic
    28
    Simon Schaff
    33
    Skender Nuraj
    47
    Guido Della Rovere
    32
    Oluwaseyi Wilson
    48
    Bastian Assomo
    Dự bị
    Wehen Wiesbaden
    5 Niklas May6 Gino Fechner7 Lukas Schleimer8 Donny Bogicevic9 Simon Stehle10 Robin Kalem16 Florian Stritzel17 Ben Nink24 Tim Neubert
    FC Bayern München
    8 Tom Bischof16 João Palhinha22 Arijon Ibrahimovic23 Sacha Boey26 Sven Ulreich30 Felipe Chávez31 Tim Binder35 Maycon Cardozo36 Armindo Sieb

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 10: Ibrahim Ati Allah lập công cho Wehen Wiesbaden (kiến tạo: Moritz Flotho)
    Phút 57: Tom Bischof ghi bàn trên chấm phạt đền cho FC Bayern München
    Phút 83: Lukas Schleimer lập công cho Wehen Wiesbaden

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Wehen Wiesbaden
    5 trận gần nhất
    TBTTT
    FC Bayern München
    5 trận gần nhất
    BTTHH
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Wehen Wiesbaden 2-1 FC Bayern München: Lukas Schleimer tỏa sáng, Wehen Wiesbaden giành trọn 3 điểm
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