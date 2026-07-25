Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
10'
Ibrahim Ati Allah — kiến tạo Moritz Flotho
Wehen Wiesbaden
57'
Tom Bischof(pen)
FC Bayern München
83'
Lukas Schleimer
Wehen Wiesbaden
Thẻ phạt
19'
Richard Ajayi
FC Bayern München
Đồ thị diễn biến
Wehen WiesbadenHT 45'FC Bayern München
Thống kê trận đấu
Wehen WiesbadenThống kêFC Bayern München
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Tom Bischof
FC Bayern München
1 bàn
Ibrahim Ati Allah
Wehen Wiesbaden
1 bàn
Lukas Schleimer
Wehen Wiesbaden
1 bàn
Moritz Flotho
Wehen Wiesbaden
1 kiến tạo · điểm 6.64
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Wehen Wiesbaden
7.3
Ibrahim Ati Allah1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Wehen Wiesbaden
Sơ đồ 3-4-2-1
FC Bayern München
Sơ đồ 4-2-3-1
Dự bị
Wehen Wiesbaden
5 Niklas May6 Gino Fechner7 Lukas Schleimer8 Donny Bogicevic9 Simon Stehle10 Robin Kalem16 Florian Stritzel17 Ben Nink24 Tim Neubert
FC Bayern München
8 Tom Bischof16 João Palhinha22 Arijon Ibrahimovic23 Sacha Boey26 Sven Ulreich30 Felipe Chávez31 Tim Binder35 Maycon Cardozo36 Armindo Sieb
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 10: Ibrahim Ati Allah lập công cho Wehen Wiesbaden (kiến tạo: Moritz Flotho)
Phút 57: Tom Bischof ghi bàn trên chấm phạt đền cho FC Bayern München
Phút 83: Lukas Schleimer lập công cho Wehen Wiesbaden
Phong độ & thống kê mùa giải
Wehen Wiesbaden
5 trận gần nhất
TBTTT
FC Bayern München
5 trận gần nhất
BTTHH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)