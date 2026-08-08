Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
43'
T. Castellanos — kiến tạo M. Kante
West Ham
45'
J. Bowen — kiến tạo Pablo
West Ham
50'
T. Castellanos — kiến tạo J. Bowen
West Ham
Đồ thị diễn biến
West HamHT 45'Portsmouth
Thống kê trận đấu
West HamThống kêPortsmouth
West Ham vượt trội về số cú sút trúng đích (8).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Valentín Castellanos
West Ham
2 bàn
Jarrod Bowen
West Ham
1 bàn · 1 kiến tạo
Adrian Segečić
Portsmouth
1 bàn
Pablo Felipe
West Ham
1 kiến tạo · điểm 7.6
Mohamadou Kanté
West Ham
1 kiến tạo · điểm 6.3
Max Kilman
West Ham
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
West Ham
8.2
Jarrod BowenMOTM1 bàn · 1 KT
8
Valentín Castellanos2 bàn
7.2
Konstantinos Mavropanos
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
West Ham
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Nuno Espirito Santo
Portsmouth
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV John Mousinho
15
Konstantinos Mavropanos
Dự bị
West Ham
23 Alphonse Aréola63 Ezra Mayers34 Joël Veltman12 El Hadji Malick Diouf42 Kaelan Casey58 Airidas Golambeckis40 George Earthy8 James Ward-Prowse66 Joshua Ajala
Portsmouth
20 Thomas Waddingham32 Eoin Kenny27 Odin Bailey29 Marko Milovanović31 Daniel Bielica4 Josh Knight55 Madiodio Dia14 Hayden Matthews8 John Swift
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 33: A. Segecic lập công cho Portsmouth
Phút 43: T. Castellanos lập công cho West Ham (kiến tạo: M. Kante)
Phút 45: J. Bowen lập công cho West Ham (kiến tạo: Pablo)
Phút 50: T. Castellanos lập công cho West Ham (kiến tạo: J. Bowen)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
West Ham · 2 thắng0 hòaPortsmouth · 0 thắng
14/01/2012
Portsmouth
0 - 1
West Ham
WH
10/09/2011
West Ham
4 - 3
Portsmouth
WH
Phong độ & thống kê mùa giải
West Ham
5 trận gần nhất
THHTH
Portsmouth
5 trận gần nhất
BHHBH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)