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    Thống kê trận đấu West Ham 3-1 Portsmouth: West Ham ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn08/08/2026 23:05

    West Ham đã ngược dòng đánh bại Portsmouth 3-1. Jarrod Bowen là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    33'
    A. Segecic
    Portsmouth
    43'
    T. Castellanos — kiến tạo M. Kante
    West Ham
    45'
    J. Bowen — kiến tạo Pablo
    West Ham
    50'
    T. Castellanos — kiến tạo J. Bowen
    West Ham
    Thẻ phạt
    54'
    E. Alvarez
    West Ham
    86'
    A. Segecic
    Portsmouth
    88'
    E. Adams
    Portsmouth
    Đồ thị diễn biến
    West HamHT 45'Portsmouth

    Thống kê trận đấu

    West HamThống kêPortsmouth
    46%
    Kiểm soát bóng
    54%
    12
    Dứt điểm
    12
    8
    Trúng đích
    4
    3
    Phạt góc
    7
    12
    Phạm lỗi
    18
    5
    Việt vị
    0
    3
    Thủ môn cứu thua
    5
    West Ham vượt trội về số cú sút trúng đích (8).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Valentín Castellanos
    Valentín Castellanos
    West Ham
    2 bàn
    Jarrod Bowen
    Jarrod Bowen
    West Ham
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Adrian Segečić
    Adrian Segečić
    Portsmouth
    1 bàn
    Pablo Felipe
    Pablo Felipe
    West Ham
    1 kiến tạo · điểm 7.6
    Mohamadou Kanté
    Mohamadou Kanté
    West Ham
    1 kiến tạo · điểm 6.3
    Max Kilman
    Max Kilman
    West Ham
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    West Ham
    8.2
    Jarrod BowenMOTM1 bàn · 1 KT
    8
    Valentín Castellanos2 bàn
    7.6
    Pablo Felipe1 KT
    7.3
    Max Kilman
    7.2
    Kyle Walker-Peters
    7.2
    Konstantinos Mavropanos
    7.2
    Lewis Orford
    7
    Mads Hermansen
    6.9
    Oliver Scarles
    6.7
    Joël Veltman
    6.6
    El Hadji Malick Diouf
    6.6
    James Ward-Prowse
    6.5
    Edson Álvarez
    6.3
    Mohamadou Kanté1 KT
    Portsmouth
    7.3
    Adrian Segečić1 bàn
    7
    Terry Devlin
    6.7
    Ebou Adams
    6.5
    Nicolas Schmid
    6.5
    Luke Brooke-Smith
    6.5
    Thomas Waddingham
    6.5
    Eoin Kenny
    6.5
    Odin Bailey
    6.5
    Marko Milovanović
    6.3
    Rocco Robert Shein
    6.3
    John Swift
    6.2
    Regan Poole
    6.2
    Zak Swanson
    6.2
    Luke Le Roux
    6.2
    Colby Bishop
    5.9
    Conor Shaughnessy

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    West Ham
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Nuno Espirito Santo
    Portsmouth
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV John Mousinho
    1
    Mads Hermansen
    2
    Kyle Walker-Peters
    15
    Konstantinos Mavropanos
    3
    Max Kilman
    30
    Oliver Scarles
    20
    Jarrod Bowen
    61
    Lewis Orford
    4
    Edson Álvarez
    17
    Mohamadou Kanté
    19
    Pablo Felipe
    11
    Valentín Castellanos
    1
    Nicolas Schmid
    24
    Terry Devlin
    5
    Regan Poole
    6
    Conor Shaughnessy
    22
    Zak Swanson
    16
    Luke Le Roux
    19
    Rocco Robert Shein
    10
    Adrian Segečić
    38
    Ebou Adams
    28
    Luke Brooke-Smith
    9
    Colby Bishop
    Dự bị
    West Ham
    23 Alphonse Aréola63 Ezra Mayers34 Joël Veltman12 El Hadji Malick Diouf42 Kaelan Casey58 Airidas Golambeckis40 George Earthy8 James Ward-Prowse66 Joshua Ajala
    Portsmouth
    20 Thomas Waddingham32 Eoin Kenny27 Odin Bailey29 Marko Milovanović31 Daniel Bielica4 Josh Knight55 Madiodio Dia14 Hayden Matthews8 John Swift

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 33: A. Segecic lập công cho Portsmouth
    Phút 43: T. Castellanos lập công cho West Ham (kiến tạo: M. Kante)
    Phút 45: J. Bowen lập công cho West Ham (kiến tạo: Pablo)
    Phút 50: T. Castellanos lập công cho West Ham (kiến tạo: J. Bowen)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    West Ham · 2 thắng0 hòaPortsmouth · 0 thắng
    14/01/2012
    Portsmouth
    0 - 1
    West Ham
    WH
    10/09/2011
    West Ham
    4 - 3
    Portsmouth
    WH

    Phong độ & thống kê mùa giải

    West Ham
    5 trận gần nhất
    THHTH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Portsmouth
    5 trận gần nhất
    BHHBH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1J. MagennisJ. MagennisStevenage1 bàn
    2Z. Silcott-DuberrySilcott-DuberryRochdale1 bàn
    3G. Di BiaseG. Di BiaseCrawley Town1 bàn
    4W. LankshearW. LankshearMiddlesbrough1 bàn
    5R. EastR. EastRochdale1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1K. GordonK. GordonCrawley Town1 kiến tạo
    2T. ConlonT. ConlonTranmere1 kiến tạo
    3R. SmithR. SmithWalsall1 kiến tạo
    4J. TurnbullJ. TurnbullTranmere1 kiến tạo
    5Silko Amari Otieno ThomasSilko Amari Otieno ThomasWycombe1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu West Ham 3-1 Portsmouth: West Ham ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng, đi tiếp
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