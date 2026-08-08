Thống kê trận đấu West Ham 3-1 Portsmouth: West Ham ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng, đi tiếp

West Ham đã ngược dòng đánh bại Portsmouth 3-1. Jarrod Bowen là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.