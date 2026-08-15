Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
45+2'
A. Tahaui — kiến tạo C. Bischoff
NEC Nijmegen
67'
K. Sierhuis — kiến tạo T. Chery
NEC Nijmegen
77'
T. Verheydt — kiến tạo H. ter Avest
Willem II
Thẻ phạt
16'
N. Tjoe a On (Roughing)
Willem II
Đồ thị diễn biến
Willem IIHT 45'NEC Nijmegen
Thống kê trận đấu
Willem IIThống kêNEC Nijmegen
NEC Nijmegen kiểm soát thế trận với 69% thời lượng cầm bóng; NEC Nijmegen vượt trội về số cú sút trúng đích (9).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Tjaronn Chery
NEC Nijmegen
1 bàn · 1 kiến tạo
Thomas Verheydt
Willem II
1 bàn
Adam Tahaui
NEC Nijmegen
1 bàn
Kaj Sierhuis
NEC Nijmegen
1 bàn
Bryan Linssen
NEC Nijmegen
1 bàn
Clement Bischoff
NEC Nijmegen
1 kiến tạo · điểm 7.7
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
NEC Nijmegen
8.2
Tjaronn CheryMOTM1 bàn · 1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Willem II
Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV John Stegeman
NEC Nijmegen
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Dick Schreuder
Dự bị
Willem II
49 Ismael Mouhoul41 Tygo Kotte21 Wouter Van der Steen14 Jens Mathijsen83 Mats Lemmens15 Amine Et-Taibi5 Hidde ter Avest48 Julian van Esdonk40 Divano Fernandez Iglesias
NEC Nijmegen
12 Nikolas Polster36 Freek Entius73 Gabriel Brás5 Thomas Ouwejan66 Almugera Kabar17 Bram Nuytinck7 Emre Mor11 Willum Thor Willumsson8 Isak Hansen Aarøen
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 47: A. Tahaui lập công cho NEC Nijmegen (kiến tạo: C. Bischoff)
Phút 54: T. Chery lập công cho NEC Nijmegen
Phút 65: B. Linssen lập công cho NEC Nijmegen
Phút 67: K. Sierhuis lập công cho NEC Nijmegen (kiến tạo: T. Chery)
Phút 77: T. Verheydt lập công cho Willem II (kiến tạo: H. ter Avest)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Willem II · 1 thắng2 hòaNEC Nijmegen · 2 thắng
03/05/2025
NEC Nijmegen
1 - 1
Willem II
Hòa
22/12/2024
Willem II
4 - 1
NEC Nijmegen
WI
23/12/2021
Willem II
0 - 1
NEC Nijmegen
NN
12/09/2021
NEC Nijmegen
0 - 0
Willem II
Hòa
15/01/2017
Willem II
0 - 1
NEC Nijmegen
NN
Phong độ & thống kê mùa giải
Willem II
5 trận gần nhất
BBTT
NEC Nijmegen
5 trận gần nhất
TTBHB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Excelsior
|1
|1
|0
|0
|+4
|3
|T
|2
|GO Ahead Eagles
|1
|1
|0
|0
|+3
|3
|T
|3
|Ajax
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|…
|11
|PSV Eindhoven
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|12
|NEC Nijmegen
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|13
|Utrecht
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|…
|16
|ADO Den Haag
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|B
|17
|Willem II
|1
|0
|0
|1
|-3
|0
|B
|18
|Cambuur
|1
|0
|0
|1
|-4
|0
|B
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)