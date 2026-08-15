Thống kê trận đấu Willem II 1-4 NEC Nijmegen: NEC Nijmegen thắng đậm thuyết phục

NEC Nijmegen giành chiến thắng đậm 4-1 trước Willem II. Tjaronn Chery là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.