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    Thống kê trận đấu Willem II 1-4 NEC Nijmegen: NEC Nijmegen thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn15/08/2026 23:27

    NEC Nijmegen giành chiến thắng đậm 4-1 trước Willem II. Tjaronn Chery là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    45+2'
    A. Tahaui — kiến tạo C. Bischoff
    NEC Nijmegen
    54'
    T. Chery
    NEC Nijmegen
    65'
    B. Linssen
    NEC Nijmegen
    67'
    K. Sierhuis — kiến tạo T. Chery
    NEC Nijmegen
    77'
    T. Verheydt — kiến tạo H. ter Avest
    Willem II
    Thẻ phạt
    16'
    N. Tjoe a On (Roughing)
    Willem II
    Đồ thị diễn biến
    Willem IIHT 45'NEC Nijmegen

    Thống kê trận đấu

    Willem IIThống kêNEC Nijmegen
    31%
    Kiểm soát bóng
    69%
    8
    Dứt điểm
    19
    2
    Trúng đích
    9
    1
    Phạt góc
    1
    10
    Phạm lỗi
    12
    0
    Việt vị
    3
    5
    Thủ môn cứu thua
    1
    NEC Nijmegen kiểm soát thế trận với 69% thời lượng cầm bóng; NEC Nijmegen vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Tjaronn Chery
    Tjaronn Chery
    NEC Nijmegen
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Thomas Verheydt
    Thomas Verheydt
    Willem II
    1 bàn
    Adam Tahaui
    Adam Tahaui
    NEC Nijmegen
    1 bàn
    Kaj Sierhuis
    Kaj Sierhuis
    NEC Nijmegen
    1 bàn
    Bryan Linssen
    Bryan Linssen
    NEC Nijmegen
    1 bàn
    Clement Bischoff
    Clement Bischoff
    NEC Nijmegen
    1 kiến tạo · điểm 7.7

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Willem II
    7.6
    Thomas Verheydt1 bàn
    7
    Hidde ter Avest1 KT
    6.9
    Jaden Slory
    6.7
    Karst de Leeuw
    6.6
    Alessandro Ciranni
    6.6
    Devin Haen
    6.3
    Eser Gürbüz
    6.3
    Kasper Boogaard
    6.3
    Uriel van Aalst
    6.3
    Mats Lemmens
    6
    Nathan Tjoe-A-On
    5.9
    Justin Hoogma
    5.6
    Per van Loon
    5.6
    Finn Stam
    NEC Nijmegen
    8.2
    Tjaronn CheryMOTM1 bàn · 1 KT
    7.7
    Darko Nejašmić
    7.7
    Clement Bischoff1 KT
    7.5
    Adam Tahaui1 bàn
    7.3
    Deveron Fonville
    7.3
    Kaj Sierhuis1 bàn
    7.2
    Tobias Storm
    6.6
    Gonzalo Crettaz
    6.6
    Jamiro Monteiro
    6.6
    Emre Mor
    6.3
    Brayann Pereira
    6.3
    Bryan Linssen1 bàn
    6.3
    Noe Lebreton
    6.2
    Almugera Kabar
    6
    Dušan Tadić

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Willem II
    Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV John Stegeman
    NEC Nijmegen
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Dick Schreuder
    31
    Karst de Leeuw
    22
    Per van Loon
    3
    Finn Stam
    4
    Justin Hoogma
    24
    Nathan Tjoe-A-On
    50
    Eser Gürbüz
    2
    Alessandro Ciranni
    8
    Kasper Boogaard
    7
    Jaden Slory
    19
    Uriel van Aalst
    9
    Devin Haen
    1
    Gonzalo Crettaz
    2
    Brayann Pereira
    21
    Tobias Storm
    24
    Deveron Fonville
    19
    Adam Tahaui
    6
    Darko Nejašmić
    35
    Jamiro Monteiro
    99
    Clement Bischoff
    9
    Tjaronn Chery
    10
    Dušan Tadić
    30
    Bryan Linssen
    Dự bị
    Willem II
    49 Ismael Mouhoul41 Tygo Kotte21 Wouter Van der Steen14 Jens Mathijsen83 Mats Lemmens15 Amine Et-Taibi5 Hidde ter Avest48 Julian van Esdonk40 Divano Fernandez Iglesias
    NEC Nijmegen
    12 Nikolas Polster36 Freek Entius73 Gabriel Brás5 Thomas Ouwejan66 Almugera Kabar17 Bram Nuytinck7 Emre Mor11 Willum Thor Willumsson8 Isak Hansen Aarøen

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 47: A. Tahaui lập công cho NEC Nijmegen (kiến tạo: C. Bischoff)
    Phút 54: T. Chery lập công cho NEC Nijmegen
    Phút 65: B. Linssen lập công cho NEC Nijmegen
    Phút 67: K. Sierhuis lập công cho NEC Nijmegen (kiến tạo: T. Chery)
    Phút 77: T. Verheydt lập công cho Willem II (kiến tạo: H. ter Avest)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Willem II · 1 thắng2 hòaNEC Nijmegen · 2 thắng
    03/05/2025
    NEC Nijmegen
    1 - 1
    Willem II
    Hòa
    22/12/2024
    Willem II
    4 - 1
    NEC Nijmegen
    WI
    23/12/2021
    Willem II
    0 - 1
    NEC Nijmegen
    NN
    12/09/2021
    NEC Nijmegen
    0 - 0
    Willem II
    Hòa
    15/01/2017
    Willem II
    0 - 1
    NEC Nijmegen
    NN

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Willem II
    5 trận gần nhất
    BBTT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    4
    Thủng lưới
    NEC Nijmegen
    5 trận gần nhất
    TTBHB
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    2
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Excelsior1100+43T
    2GO Ahead Eagles1100+33T
    3Ajax1100+23T
    11PSV Eindhoven101001H
    12NEC Nijmegen1001-10B
    13Utrecht1001-10B
    16ADO Den Haag1001-20B
    17Willem II1001-30B
    18Cambuur1001-40B

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NaujoksN. NaujoksExcelsior2 bàn
    2K. SierhuisK. SierhuisNEC Nijmegen2 bàn
    3N. ÞórissonN. ÞórissonSparta Rotterdam1 bàn
    4P. BrouwerP. BrouwerTelstar1 bàn
    5A. SoualhiaA. SoualhiaTelstar1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1S. JanssenS. JanssenExcelsior2 kiến tạo
    2M. SurayM. SurayGO Ahead Eagles2 kiến tạo
    3N. ÞórissonN. ÞórissonSparta Rotterdam1 kiến tạo
    4P. BrouwerP. BrouwerTelstar1 kiến tạo
    5A. SoualhiaA. SoualhiaTelstar1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Willem II 1-4 NEC Nijmegen: NEC Nijmegen thắng đậm thuyết phục
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