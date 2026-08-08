Thống kê trận đấu Wolves 3-0 Port Vale: F. Lopez tỏa sáng, Wolves giành chiến thắng, đi tiếp

Wolves giành chiến thắng đậm 3-0 trước Port Vale. André là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.