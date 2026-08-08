Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
34'
Andre — kiến tạo Y. Mosquera
Wolves
43'
F. Lopez — kiến tạo R. Gomes
Wolves
Thẻ phạt
26'
J. Lawrence-Gabriel
Port Vale
Đồ thị diễn biến
WolvesHT 45'Port Vale
Thống kê trận đấu
Wolves kiểm soát thế trận với 68% thời lượng cầm bóng; Wolves vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
André
Wolves
1 bàn
Fer López
Wolves
1 bàn
Adam Armstrong
Wolves
1 bàn
Yerson Mosquera
Wolves
1 kiến tạo · điểm 7.6
Rodrigo Gomes
Wolves
1 kiến tạo · điểm 6.9
Daniel Bentley
Wolves
Điểm 8
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Port Vale
5.2
Jordan Lawrence-Gabriel
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Wolves
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Cesar Peixoto
Port Vale
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jon Brady
Dự bị
Wolves
20 Tommy Doyle34 Nasser Djiga9 Raúl Jiménez37 Ladislav Krejčí38 Jackson Tchatchoua1 José Sá17 Pedro Lima23 Tawanda Chirewa50 Jerome Abbey
Port Vale
11 Onel Hernández2 Kyle John14 Oliver Lynch18 Ryan Croasdale19 Ben Waine13 Mason Terry5 Connor Hall42 Charlie Bussel17 Tyreece Simpson
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 14: A. Armstrong lập công cho Wolves
Phút 34: Andre lập công cho Wolves (kiến tạo: Y. Mosquera)
Phút 43: F. Lopez lập công cho Wolves (kiến tạo: R. Gomes)
Phút 56: M. Faal (Port Vale) sút hỏng phạt đền
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Wolves · 2 thắng0 hòaPort Vale · 0 thắng
01/03/2014
Wolves
3 - 0
Port Vale
WOL
31/08/2013
Port Vale
1 - 3
Wolves
WOL
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)