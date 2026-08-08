Tin mới

    Thống kê trận đấu Wolves 3-0 Port Vale: F. Lopez tỏa sáng, Wolves giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn08/08/2026 03:38

    Wolves giành chiến thắng đậm 3-0 trước Port Vale. André là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    14'
    A. Armstrong
    Wolves
    34'
    Andre — kiến tạo Y. Mosquera
    Wolves
    43'
    F. Lopez — kiến tạo R. Gomes
    Wolves
    Thẻ phạt
    26'
    J. Lawrence-Gabriel
    Port Vale
    64'
    K. Trippier
    Wolves
    Đồ thị diễn biến
    WolvesHT 45'Port Vale

    Thống kê trận đấu

    WolvesThống kêPort Vale
    68%
    Kiểm soát bóng
    32%
    16
    Dứt điểm
    11
    7
    Trúng đích
    3
    8
    Phạt góc
    5
    9
    Phạm lỗi
    6
    7
    Việt vị
    1
    3
    Thủ môn cứu thua
    4
    Wolves kiểm soát thế trận với 68% thời lượng cầm bóng; Wolves vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    André
    André
    Wolves
    1 bàn
    Fer López
    Fer López
    Wolves
    1 bàn
    Adam Armstrong
    Adam Armstrong
    Wolves
    1 bàn
    Yerson Mosquera
    Yerson Mosquera
    Wolves
    1 kiến tạo · điểm 7.6
    Rodrigo Gomes
    Rodrigo Gomes
    Wolves
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Daniel Bentley
    Daniel Bentley
    Wolves
    Điểm 8

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Wolves
    8.2
    AndréMOTM1 bàn
    8
    Daniel Bentley
    7.9
    Fer López1 bàn
    7.7
    Adam Armstrong1 bàn
    7.6
    Yerson Mosquera1 KT
    7.5
    Toti Gomes
    7.2
    Hugo Bueno
    7
    Kieran Trippier
    6.9
    Rodrigo Gomes1 KT
    6.7
    Mateus Mané
    6.7
    Nasser Djiga
    6.6
    Raúl Jiménez
    6.3
    Ladislav Krejčí
    6.3
    Jackson Tchatchoua
    6.2
    Marshall Munetsi
    6.2
    Tommy Doyle
    Port Vale
    7.3
    Mo Faal
    7.2
    George Byers
    6.9
    Jaheim Headley
    6.7
    Lewis Montsma
    6.7
    Kyle John
    6.6
    Kyle Dempsey
    6.6
    Rhys Walters
    6.6
    Oliver Lynch
    6.5
    Jackson Smith
    6.5
    Onel Hernández
    6.3
    George Hall
    6.3
    Ryan Croasdale
    6.3
    Ben Waine
    6.2
    Cameron Humphreys
    5.9
    Liam Gordon
    5.2
    Jordan Lawrence-Gabriel

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Wolves
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Cesar Peixoto
    Port Vale
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jon Brady
    25
    Daniel Bentley
    2
    Kieran Trippier
    15
    Yerson Mosquera
    24
    Toti Gomes
    21
    Rodrigo Gomes
    28
    Fer López
    7
    André
    3
    Hugo Bueno
    5
    Marshall Munetsi
    36
    Mateus Mané
    10
    Adam Armstrong
    1
    Jackson Smith
    6
    Jordan Lawrence-Gabriel
    25
    Cameron Humphreys
    22
    Lewis Montsma
    15
    Liam Gordon
    10
    Kyle Dempsey
    7
    George Byers
    3
    Jaheim Headley
    38
    Rhys Walters
    33
    George Hall
    9
    Mo Faal
    Dự bị
    Wolves
    20 Tommy Doyle34 Nasser Djiga9 Raúl Jiménez37 Ladislav Krejčí38 Jackson Tchatchoua1 José Sá17 Pedro Lima23 Tawanda Chirewa50 Jerome Abbey
    Port Vale
    11 Onel Hernández2 Kyle John14 Oliver Lynch18 Ryan Croasdale19 Ben Waine13 Mason Terry5 Connor Hall42 Charlie Bussel17 Tyreece Simpson

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 14: A. Armstrong lập công cho Wolves
    Phút 34: Andre lập công cho Wolves (kiến tạo: Y. Mosquera)
    Phút 43: F. Lopez lập công cho Wolves (kiến tạo: R. Gomes)
    Phút 56: M. Faal (Port Vale) sút hỏng phạt đền

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Wolves · 2 thắng0 hòaPort Vale · 0 thắng
    01/03/2014
    Wolves
    3 - 0
    Port Vale
    WOL
    31/08/2013
    Port Vale
    1 - 3
    Wolves
    WOL

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Wolves
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Z. Silcott-DuberrySilcott-DuberryRochdale1 bàn
    2G. Di BiaseG. Di BiaseCrawley Town1 bàn
    3R. EastR. EastRochdale1 bàn
    4J. DaviesJ. DaviesTranmere1 bàn
    5Charlie Jay WhitakerCharlie Jay WhitakerTranmere1 bàn
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Wolves 3-0 Port Vale: F. Lopez tỏa sáng, Wolves giành chiến thắng, đi tiếp
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO