Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
11'
A. Bakhtiyarov — kiến tạo F. Placca
Yelimay Semey
96'
H. Ilic(pen)
Yelimay Semey
120+1'
Higor Gabriel(phản lưới)
Alashkert
Thẻ phạt
56'
S. Tanasijevic
Yelimay Semey
Đồ thị diễn biến
Yelimay SemeyHT 45'Alashkert
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Yelimay Semey
Sơ đồ 5-4-1 · HLV Andrey Karpovich
Alashkert
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vahe Gevorgyan
88
Rafael de Jesus Santana Ferreira
Dự bị
Yelimay Semey
10 Zhan-Ali Payruz11 Ivan Sviridov14 Duván Palacios5 Marin Belančić9 Roger Murillo88 Asan Baygaliev1 Egor Tsuprikov2 Adi Adambaev
Alashkert
14 Domi Massoumou15 Arsen Sadoyan21 Jefferson Granado19 Philip Ejike20 Daouda Togola6 Hussein Muiz Adebayo23 Stepan Gigolyan18 Ifeany David Ndouka99 Ibrahim Sesay
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 4: M. Toure lập công cho Alashkert
Phút 11: A. Bakhtiyarov lập công cho Yelimay Semey (kiến tạo: F. Placca)
Phút 96: H. Ilic ghi bàn trên chấm phạt đền cho Yelimay Semey
Phút 121: Higor Gabriel phản lưới nhà, Alashkert được hưởng bàn thắng
Phong độ & thống kê mùa giải
Yelimay Semey
5 trận gần nhất
HHTT
Alashkert
5 trận gần nhất
HHBTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)