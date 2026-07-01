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    Thống kê trận đấu Yelimay Semey 2-2 (pen 5-6) Alashkert: Alashkert thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu

    Tuệ Nhân17/07/2026 00:52

    Yelimay Semey và Alashkert hòa 2-2 sau 120 phút, Alashkert giành chiến thắng 5-6 ở loạt luân lưu. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    4'
    M. Toure
    Alashkert
    11'
    A. Bakhtiyarov — kiến tạo F. Placca
    Yelimay Semey
    96'
    H. Ilic(pen)
    Yelimay Semey
    120+1'
    Higor Gabriel(phản lưới)
    Alashkert
    Thẻ phạt
    37'
    A. Tulubay
    Yelimay Semey
    56'
    S. Tanasijevic
    Yelimay Semey
    73'
    Rafael Jesus
    Alashkert
    80'
    E. Piloyan
    Alashkert
    86'
    H. Ilic
    Yelimay Semey
    110'
    D. J. Massoumou
    Alashkert
    Đồ thị diễn biến
    Yelimay SemeyHT 45'Alashkert

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Yelimay Semey
    Sơ đồ 5-4-1 · HLV Andrey Karpovich
    Alashkert
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vahe Gevorgyan
    32
    Ivan Konovalov
    20
    Arsen Ashirbek
    26
    Strahinja Tanasijević
    3
    Higor Gabriel
    15
    Maj Mittendorfer
    17
    Akmal Bakhtiyarov
    77
    Euloge Fessou Placca
    23
    Hrvoje Ilić
    44
    Almas Tyulyubay
    27
    Evgeni Berezkin
    7
    Roman Murtazaev
    24
    Arsen Beglaryan
    5
    David Terteryan
    3
    Cézar Henrique
    4
    Yaroslav Matyukhin
    55
    Hakob Hakobyan
    10
    Olawale Farayola
    17
    Joseph Sabobo
    8
    Edgar Piloyan
    7
    Karen Nalbandyan
    11
    Momo Fanyé Touré
    88
    Rafael de Jesus Santana Ferreira
    Dự bị
    Yelimay Semey
    10 Zhan-Ali Payruz11 Ivan Sviridov14 Duván Palacios5 Marin Belančić9 Roger Murillo88 Asan Baygaliev1 Egor Tsuprikov2 Adi Adambaev
    Alashkert
    14 Domi Massoumou15 Arsen Sadoyan21 Jefferson Granado19 Philip Ejike20 Daouda Togola6 Hussein Muiz Adebayo23 Stepan Gigolyan18 Ifeany David Ndouka99 Ibrahim Sesay

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 4: M. Toure lập công cho Alashkert
    Phút 11: A. Bakhtiyarov lập công cho Yelimay Semey (kiến tạo: F. Placca)
    Phút 96: H. Ilic ghi bàn trên chấm phạt đền cho Yelimay Semey
    Phút 121: Higor Gabriel phản lưới nhà, Alashkert được hưởng bàn thắng

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Yelimay Semey
    5 trận gần nhất
    HHTT
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới
    Alashkert
    5 trận gần nhất
    HHBTT
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Yelimay Semey 2-2 (pen 5-6) Alashkert: Alashkert thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu
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