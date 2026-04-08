Thống kê trận đấu York 0-2 Crawley Town: D. Orsi-Dadomo tỏa sáng, Crawley Town giành trọn 3 điểm Crawley Town vượt qua York với tỷ số 2-0. Alfie McNally là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Diễn biến bàn thắng 2 bàn 24' G. Di Biase — kiến tạo K. Gordon Crawley Town 86' D. Orsi-Dadomo (pen) Crawley Town

Thẻ phạt 36' B. Brookes York 44' J. Arthurs Crawley Town 49' C. Barker Crawley Town 69' J. Russell Crawley Town 71' Z. Medley York 76' D. Akinyemi York 86' A. McNally York

Đồ thị diễn biến York HT 45' Crawley Town

Thống kê trận đấu

York Thống kê Crawley Town 61% Kiểm soát bóng 39% 11 Dứt điểm 8 2 Trúng đích 5 6 Phạt góc 3 10 Phạm lỗi 10 1 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 2

York kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng; Crawley Town vượt trội về số cú sút trúng đích (5), nhưng York lại là đội phải nhận thất bại.

Cầu thủ nổi bật

Cầu thủ nổi bật Gianmarco Di Biase Crawley Town 1 bàn Danilo Orsi-Dadomo Crawley Town 1 bàn Kellan Gordon Crawley Town 1 kiến tạo · điểm 7 Alfie McNally York Điểm 7.3 Priestley Farquharson Crawley Town Điểm 7.3 Alex Hunt York Điểm 7.2

Chấm điểm cầu thủ

Chấm điểm cầu thủ York 7.3 Alfie McNally MOTM 7.2 Alex Hunt 7.2 Ben Brooks 7.2 Joe Grey 7 Ollie Banks 6.7 Zech Medley 6.7 Jack Hunt 6.7 Joe Felix 6.6 Afolabi Akinyemi 6.5 Greg Olley 6.3 Morgan Williams 6.3 Ollie Pearce 6.2 Alex Newby 5.9 Zak Johnson Crawley Town 7.3 Priestley Farquharson MOTM 7.3 Gianmarco Di Biase MOTM 1 bàn 7.2 Charlie Barker 7.2 Ade Adeyemo 7 Kellan Gordon 1 KT 7 Malcolm Ebiowei 6.9 Klaudio Krasniqi 6.9 Louie Watson 6.9 Stephen Duke-McKenna 6.9 Osman Kamara 6.9 Danilo Orsi-Dadomo 1 bàn 6.7 Vito Mannone 6.7 Johnny Russell 6.3 Jude Arthurs 6.3 Jay Williams 6.3 Pele Arganese-McDermott

Đội hình ra sân

Đội hình ra sân York Sơ đồ 3-4-1-2 Crawley Town Sơ đồ 4-2-3-1 1 Alfie McNally 24 Morgan Williams 5 Zak Johnson 4 Zech Medley 32 Jack Hunt 8 Alex Hunt 28 Ollie Banks 14 Ben Brooks 10 Ollie Pearce 7 Joe Grey 20 Afolabi Akinyemi 1 Vito Mannone 2 Kellan Gordon 6 Priestley Farquharson 5 Charlie Barker 22 Ade Adeyemo 20 Jude Arthurs 25 Klaudio Krasniqi 7 Malcolm Ebiowei 8 Louie Watson 10 Stephen Duke-McKenna 14 Gianmarco Di Biase Dự bị York 31 George Sykes-Kenworthy 33 Charlie McArthur 23 Joe Felix 2 Ryan Fallowfield 19 Mark Shelton 16 Arthur Read 22 Greg Olley 30 Alex Newby 25 Ben Farrar Crawley Town 31 Jackson Izquierdo 4 Pele Arganese-McDermott 24 Akin Odimayo 16 Johnny Russell 26 Jay Williams 28 Nathan Tinsdale 9 Danilo Orsi-Dadomo 17 Osman Kamara 11 Pemi Aderoju

Những khoảnh khắc quyết định

Những khoảnh khắc quyết định Phút 24: G. Di Biase lập công cho Crawley Town (kiến tạo: K. Gordon) Phút 86: D. Orsi-Dadomo ghi bàn trên chấm phạt đền cho Crawley Town

Lịch sử đối đầu

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất York · 0 thắng 1 hòa Crawley Town · 1 thắng York 2 - 2 Crawley Town Hòa Crawley Town 1 - 0 York CT

Phong độ & thống kê mùa giải

York 5 trận gần nhất B B H B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Crawley Town 5 trận gần nhất T B B T H

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

Vua phá lưới 1 Silcott-Duberry Rochdale 1 bàn 2 R. East Rochdale 1 bàn 3 J. Davies Tranmere 1 bàn 4 Charlie Jay Whitaker Tranmere 1 bàn 5 T. Conlon Tranmere 0 bàn