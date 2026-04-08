Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
24'
G. Di Biase — kiến tạo K. Gordon
Crawley Town
86'
D. Orsi-Dadomo(pen)
Crawley Town
Đồ thị diễn biến
YorkHT 45'Crawley Town
Thống kê trận đấu
York kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng; Crawley Town vượt trội về số cú sút trúng đích (5), nhưng York lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Gianmarco Di Biase
Crawley Town
1 bàn
Danilo Orsi-Dadomo
Crawley Town
1 bàn
Kellan Gordon
Crawley Town
1 kiến tạo · điểm 7
Alfie McNally
York
Điểm 7.3
Priestley Farquharson
Crawley Town
Điểm 7.3
Alex Hunt
York
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Crawley Town
7.3
Priestley FarquharsonMOTM
7.3
Gianmarco Di BiaseMOTM1 bàn
6.9
Danilo Orsi-Dadomo1 bàn
6.3
Pele Arganese-McDermott
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Crawley Town
Sơ đồ 4-2-3-1
Dự bị
York
31 George Sykes-Kenworthy33 Charlie McArthur23 Joe Felix2 Ryan Fallowfield19 Mark Shelton16 Arthur Read22 Greg Olley30 Alex Newby25 Ben Farrar
Crawley Town
31 Jackson Izquierdo4 Pele Arganese-McDermott24 Akin Odimayo16 Johnny Russell26 Jay Williams28 Nathan Tinsdale9 Danilo Orsi-Dadomo17 Osman Kamara11 Pemi Aderoju
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 24: G. Di Biase lập công cho Crawley Town (kiến tạo: K. Gordon)
Phút 86: D. Orsi-Dadomo ghi bàn trên chấm phạt đền cho Crawley Town
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
York · 0 thắng1 hòaCrawley Town · 1 thắng
25/03/2016
York
2 - 2
Crawley Town
Hòa
31/10/2015
Crawley Town
1 - 0
York
CT
Phong độ & thống kê mùa giải
Crawley Town
5 trận gần nhất
TBBTH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)