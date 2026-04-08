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    Thống kê trận đấu York 0-2 Crawley Town: D. Orsi-Dadomo tỏa sáng, Crawley Town giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn04/08/2026 03:25

    Crawley Town vượt qua York với tỷ số 2-0. Alfie McNally là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    24'
    G. Di Biase — kiến tạo K. Gordon
    Crawley Town
    86'
    D. Orsi-Dadomo(pen)
    Crawley Town
    Thẻ phạt
    36'
    B. Brookes
    York
    44'
    J. Arthurs
    Crawley Town
    49'
    C. Barker
    Crawley Town
    69'
    J. Russell
    Crawley Town
    71'
    Z. Medley
    York
    76'
    D. Akinyemi
    York
    86'
    A. McNally
    York
    Đồ thị diễn biến
    YorkHT 45'Crawley Town

    Thống kê trận đấu

    YorkThống kêCrawley Town
    61%
    Kiểm soát bóng
    39%
    11
    Dứt điểm
    8
    2
    Trúng đích
    5
    6
    Phạt góc
    3
    10
    Phạm lỗi
    10
    1
    Việt vị
    1
    3
    Thủ môn cứu thua
    2
    York kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng; Crawley Town vượt trội về số cú sút trúng đích (5), nhưng York lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Gianmarco Di Biase
    Gianmarco Di Biase
    Crawley Town
    1 bàn
    Danilo Orsi-Dadomo
    Danilo Orsi-Dadomo
    Crawley Town
    1 bàn
    Kellan Gordon
    Kellan Gordon
    Crawley Town
    1 kiến tạo · điểm 7
    Alfie McNally
    Alfie McNally
    York
    Điểm 7.3
    Priestley Farquharson
    Priestley Farquharson
    Crawley Town
    Điểm 7.3
    Alex Hunt
    Alex Hunt
    York
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    York
    7.3
    Alfie McNallyMOTM
    7.2
    Alex Hunt
    7.2
    Ben Brooks
    7.2
    Joe Grey
    7
    Ollie Banks
    6.7
    Zech Medley
    6.7
    Jack Hunt
    6.7
    Joe Felix
    6.6
    Afolabi Akinyemi
    6.5
    Greg Olley
    6.3
    Morgan Williams
    6.3
    Ollie Pearce
    6.2
    Alex Newby
    5.9
    Zak Johnson
    Crawley Town
    7.3
    Priestley FarquharsonMOTM
    7.3
    Gianmarco Di BiaseMOTM1 bàn
    7.2
    Charlie Barker
    7.2
    Ade Adeyemo
    7
    Kellan Gordon1 KT
    7
    Malcolm Ebiowei
    6.9
    Klaudio Krasniqi
    6.9
    Louie Watson
    6.9
    Stephen Duke-McKenna
    6.9
    Osman Kamara
    6.9
    Danilo Orsi-Dadomo1 bàn
    6.7
    Vito Mannone
    6.7
    Johnny Russell
    6.3
    Jude Arthurs
    6.3
    Jay Williams
    6.3
    Pele Arganese-McDermott

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    York
    Sơ đồ 3-4-1-2
    Crawley Town
    Sơ đồ 4-2-3-1
    1
    Alfie McNally
    24
    Morgan Williams
    5
    Zak Johnson
    4
    Zech Medley
    32
    Jack Hunt
    8
    Alex Hunt
    28
    Ollie Banks
    14
    Ben Brooks
    10
    Ollie Pearce
    7
    Joe Grey
    20
    Afolabi Akinyemi
    1
    Vito Mannone
    2
    Kellan Gordon
    6
    Priestley Farquharson
    5
    Charlie Barker
    22
    Ade Adeyemo
    20
    Jude Arthurs
    25
    Klaudio Krasniqi
    7
    Malcolm Ebiowei
    8
    Louie Watson
    10
    Stephen Duke-McKenna
    14
    Gianmarco Di Biase
    Dự bị
    York
    31 George Sykes-Kenworthy33 Charlie McArthur23 Joe Felix2 Ryan Fallowfield19 Mark Shelton16 Arthur Read22 Greg Olley30 Alex Newby25 Ben Farrar
    Crawley Town
    31 Jackson Izquierdo4 Pele Arganese-McDermott24 Akin Odimayo16 Johnny Russell26 Jay Williams28 Nathan Tinsdale9 Danilo Orsi-Dadomo17 Osman Kamara11 Pemi Aderoju

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 24: G. Di Biase lập công cho Crawley Town (kiến tạo: K. Gordon)
    Phút 86: D. Orsi-Dadomo ghi bàn trên chấm phạt đền cho Crawley Town

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    York · 0 thắng1 hòaCrawley Town · 1 thắng
    25/03/2016
    York
    2 - 2
    Crawley Town
    Hòa
    31/10/2015
    Crawley Town
    1 - 0
    York
    CT

    Phong độ & thống kê mùa giải

    York
    5 trận gần nhất
    BBHBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Crawley Town
    5 trận gần nhất
    TBBTH

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Z. Silcott-DuberrySilcott-DuberryRochdale1 bàn
    2R. EastR. EastRochdale1 bàn
    3J. DaviesJ. DaviesTranmere1 bàn
    4Charlie Jay WhitakerCharlie Jay WhitakerTranmere1 bàn
    5T. ConlonT. ConlonTranmere0 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu York 0-2 Crawley Town: D. Orsi-Dadomo tỏa sáng, Crawley Town giành trọn 3 điểm
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