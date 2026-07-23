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    Thống kê trận đấu Železničar Pančevo 0-1 SC Braga: R. Horta tỏa sáng, SC Braga giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân23/07/2026 03:53

    SC Braga vượt qua Železničar Pančevo với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    67'
    R. Horta(pen)
    SC Braga
    Thẻ phạt
    19'
    J. Jevremovic (Roughing)
    Železničar Pančevo
    65'
    Z. Popovic (Roughing)
    Železničar Pančevo
    78'
    N. Vidojevic (Holding)
    Železničar Pančevo
    81'
    Gabriel Silva (Roughing)
    SC Braga
    90+1'
    F. Navarro (Tripping)
    SC Braga
    Đồ thị diễn biến
    Železničar PančevoHT 45'SC Braga

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Železničar Pančevo
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Radomir Kokovic
    SC Braga
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Carlos Vicens
    1
    Zoran Popović
    19
    Uroš Tegeltija
    6
    Mirko Milikić
    5
    Nemanja Vidojević
    33
    Nikola Đuričić
    88
    Clement Lhernault
    20
    Janko Jevremović
    77
    Kristian Šekularac
    11
    Nikola Jovanović
    10
    Simão Pedro
    27
    Sylvester Jasper
    1
    Lukáš Horníček
    2
    Victor Gómez
    22
    Sergio Barcia
    6
    Vítor Carvalho
    26
    Bright Arrey-Mbi
    29
    Jean-Baptiste Gorby
    8
    João Moutinho
    50
    Diego Rodrigues
    21
    Ricardo Horta
    10
    Pau Víctor
    77
    Gabriel Martínez
    Dự bị
    Železničar Pančevo
    26 Mamane Amadou Sabo21 David Ankeye66 Jovan Miladinović3 Christian Tchouante12 Abdul Yusif16 Abdoul Sawadogo47 Yassin Sbai14 Davorin Tošić17 Aleksa Kuljanin
    SC Braga
    11 Gabriel Silva34 Demir Ege Tıknaz9 Fran Navarro12 Tiago Sá31 Bernardo Fontes7 Diogo Travassos37 Adrian Leon Barišić44 Adrian Bajrami53 Jonatás Noro

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 67: R. Horta ghi bàn trên chấm phạt đền cho SC Braga

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Železničar Pančevo
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    SC Braga
    5 trận gần nhất
    THTTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Železničar Pančevo 0-1 SC Braga: R. Horta tỏa sáng, SC Braga giành trọn 3 điểm
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