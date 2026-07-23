Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thẻ phạt
19'
J. Jevremovic (Roughing)
Železničar Pančevo
65'
Z. Popovic (Roughing)
Železničar Pančevo
78'
N. Vidojevic (Holding)
Železničar Pančevo
81'
Gabriel Silva (Roughing)
SC Braga
90+1'
F. Navarro (Tripping)
SC Braga
Đồ thị diễn biến
Železničar PančevoHT 45'SC Braga
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Železničar Pančevo
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Radomir Kokovic
SC Braga
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Carlos Vicens
Dự bị
Železničar Pančevo
26 Mamane Amadou Sabo21 David Ankeye66 Jovan Miladinović3 Christian Tchouante12 Abdul Yusif16 Abdoul Sawadogo47 Yassin Sbai14 Davorin Tošić17 Aleksa Kuljanin
SC Braga
11 Gabriel Silva34 Demir Ege Tıknaz9 Fran Navarro12 Tiago Sá31 Bernardo Fontes7 Diogo Travassos37 Adrian Leon Barišić44 Adrian Bajrami53 Jonatás Noro
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 67: R. Horta ghi bàn trên chấm phạt đền cho SC Braga
Phong độ & thống kê mùa giải
SC Braga
5 trận gần nhất
THTTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)