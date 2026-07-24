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    Thống kê trận đấu Žilina 2-1 GKS Katowice: Žilina ngược dòng ngoạn mục

    Tuệ Nhân24/07/2026 03:22

    Žilina đã ngược dòng đánh bại GKS Katowice 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    6'
    L. Klemenz — kiến tạo B. Nowak
    GKS Katowice
    29'
    M. Kacer(pen)
    Žilina
    47'
    T. Hranica — kiến tạo F. Kosa
    Žilina
    Thẻ phạt
    22'
    M. Roginic
    Žilina
    42'
    J. Minarik
    Žilina
    59'
    E. Markovic
    GKS Katowice
    62'
    P. Stano
    Žilina
    64'
    J. Badzgon
    Žilina
    64'
    A. Jedrych
    GKS Katowice
    90'
    K. Bari
    Žilina
    90+4'
    A. Czerwinski
    GKS Katowice
    90+4'
    A. Florea
    Žilina
    Đồ thị diễn biến
    ŽilinaHT 45'GKS Katowice

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Žilina
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Pavol Stano
    GKS Katowice
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Rafal Gorak
    1
    Jakub Badžgoń
    33
    Tobias Pališčák
    17
    Ján Minárik
    28
    Aleksandre Narimanidze
    21
    Timotej Hranica
    11
    Fabian Bzdyl
    66
    Miroslav Káčer
    20
    Krisztián Bari
    7
    František Kóša
    95
    Marko Roginić
    16
    Patrik Iľko
    87
    Gabriel Kobylak
    30
    Alan Czerwiński
    4
    Arkadiusz Jędrych
    6
    Lukas Klemenz
    23
    Marcin Wasielewski
    22
    Sebastian Milewski
    5
    Jesse Bosch
    8
    Borja Galán
    10
    Marcel Wedrychowski
    27
    Bartosz Nowak
    17
    Ilia Shkurin
    Dự bị
    Žilina
    26 Tamás Tarcsi31 Dávid Sípoš2 Marek Okal14 Michal Svoboda25 Filip Kaša6 Xavier Adang9 Patrik Baleja10 Andrei Florea24 Samuel Ďatko
    GKS Katowice
    1 Maciej Kikolski14 Marius Olsen25 Łukasz Trepka55 Pau Resta7 Mateusz Wdowiak19 Kacper Łukasiak31 Szymon Bartlewicz68 Bartosz Wolski97 Erik Jirka

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 6: L. Klemenz lập công cho GKS Katowice (kiến tạo: B. Nowak)
    Phút 29: M. Kacer ghi bàn trên chấm phạt đền cho Žilina
    Phút 47: T. Hranica lập công cho Žilina (kiến tạo: F. Kosa)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Žilina
    5 trận gần nhất
    TTBHH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    GKS Katowice
    5 trận gần nhất
    BHTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC1 bàn
    3K. BánátiK. BánátiGyori ETO FC1 bàn
    4C. BumbaC. BumbaGyori ETO FC1 bàn
    5E. BayramE. BayramBaşakşehir1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
    3D. ŠtefuljD. ŠtefuljGyori ETO FC1 kiến tạo
    4Y. SarıY. SarıBaşakşehir1 kiến tạo
    5L. CorreiaL. CorreiaAtert Bissen1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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