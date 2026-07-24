Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
6'
L. Klemenz — kiến tạo B. Nowak
GKS Katowice
47'
T. Hranica — kiến tạo F. Kosa
Žilina
Thẻ phạt
90+4'
A. Czerwinski
GKS Katowice
Đồ thị diễn biến
ŽilinaHT 45'GKS Katowice
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Žilina
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Pavol Stano
GKS Katowice
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Rafal Gorak
Dự bị
Žilina
26 Tamás Tarcsi31 Dávid Sípoš2 Marek Okal14 Michal Svoboda25 Filip Kaša6 Xavier Adang9 Patrik Baleja10 Andrei Florea24 Samuel Ďatko
GKS Katowice
1 Maciej Kikolski14 Marius Olsen25 Łukasz Trepka55 Pau Resta7 Mateusz Wdowiak19 Kacper Łukasiak31 Szymon Bartlewicz68 Bartosz Wolski97 Erik Jirka
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 6: L. Klemenz lập công cho GKS Katowice (kiến tạo: B. Nowak)
Phút 29: M. Kacer ghi bàn trên chấm phạt đền cho Žilina
Phút 47: T. Hranica lập công cho Žilina (kiến tạo: F. Kosa)
Phong độ & thống kê mùa giải
Žilina
5 trận gần nhất
TTBHH
GKS Katowice
5 trận gần nhất
BHTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)