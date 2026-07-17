Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
45+2'
A. Van Hoorenbeeck — kiến tạo S. Hrgovic
HNK Hajduk Split
51'
M. Roginic — kiến tạo F. Kosa
Žilina
90+1'
D. Melnjak(phản lưới)
Žilina
Thẻ phạt
20'
S. Hrgovic (Tripping)
HNK Hajduk Split
30'
A. Van Hoorenbeeck (Tripping)
HNK Hajduk Split
67'
X. Adang (Roughing)
Žilina
90+2'
A. Florea (Tripping)
Žilina
Đồ thị diễn biến
ŽilinaHT 45'HNK Hajduk Split
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 47: A. Van Hoorenbeeck lập công cho HNK Hajduk Split (kiến tạo: S. Hrgovic)
Phút 51: M. Roginic lập công cho Žilina (kiến tạo: F. Kosa)
Phút 91: D. Melnjak phản lưới nhà, Žilina được hưởng bàn thắng
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Žilina · 0 thắng0 hòaHNK Hajduk Split · 1 thắng
10/07/2026
HNK Hajduk Split
2 - 0
Žilina
HHS
Phong độ & thống kê mùa giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)