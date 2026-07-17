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    Thống kê trận đấu Žilina 2-1 HNK Hajduk Split: Žilina ngược dòng ngoạn mục

    Tuệ Nhân17/07/2026 03:26

    Žilina đã ngược dòng đánh bại HNK Hajduk Split 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    45+2'
    A. Van Hoorenbeeck — kiến tạo S. Hrgovic
    HNK Hajduk Split
    51'
    M. Roginic — kiến tạo F. Kosa
    Žilina
    90+1'
    D. Melnjak(phản lưới)
    Žilina
    Thẻ phạt
    20'
    S. Hrgovic (Tripping)
    HNK Hajduk Split
    30'
    A. Van Hoorenbeeck (Tripping)
    HNK Hajduk Split
    67'
    X. Adang (Roughing)
    Žilina
    90+2'
    A. Florea (Tripping)
    Žilina
    Đồ thị diễn biến
    ŽilinaHT 45'HNK Hajduk Split

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 47: A. Van Hoorenbeeck lập công cho HNK Hajduk Split (kiến tạo: S. Hrgovic)
    Phút 51: M. Roginic lập công cho Žilina (kiến tạo: F. Kosa)
    Phút 91: D. Melnjak phản lưới nhà, Žilina được hưởng bàn thắng

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Žilina · 0 thắng0 hòaHNK Hajduk Split · 1 thắng
    10/07/2026
    HNK Hajduk Split
    2 - 0
    Žilina
    HHS

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Žilina
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    2
    Thủng lưới
    HNK Hajduk Split
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    0
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Žilina 2-1 HNK Hajduk Split: Žilina ngược dòng ngoạn mục
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