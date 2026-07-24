Thống kê trận đấu Zimbru 1-1 FC Noah: Hai đội chia điểm

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
43'
S. Bytca — kiến tạo Caio Dantas
Zimbru
89'
V. Costache — kiến tạo G. Manvelyan
FC Noah
Đồ thị diễn biến
ZimbruHT 45'FC Noah
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
FC Noah
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Sandro Perkovic
Dự bị
Zimbru
24 Thiago Ceijas12 Artem Odintsov92 Cristian Sîrghi2 Ilie Negru3 Kevin Berkeley18 Alexandru Gutium44 Sergiu Ungureanu10 Eugeniu Cociuc20 Vlad Raileanu
FC Noah
98 Brian Oddei20 Valentin Costache8 Marko Lazetić29 Arthur Luiz Coneglian77 Davit Davtyan3 Sergey Muradyan5 Mark Avetisyan19 Hovhannes Hambardzumyan21 Michael Pavlović
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 43: S. Bytca lập công cho Zimbru (kiến tạo: Caio Dantas)
Phút 89: V. Costache lập công cho FC Noah (kiến tạo: G. Manvelyan)
Phong độ & thống kê mùa giải
FC Noah
5 trận gần nhất
HTTHH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)