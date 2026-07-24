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    Thống kê trận đấu Zimbru 1-1 FC Noah: Hai đội chia điểm

    Tuệ Nhân24/07/2026 01:54

    Zimbru và FC Noah chia điểm với tỷ số 1-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    43'
    S. Bytca — kiến tạo Caio Dantas
    Zimbru
    89'
    V. Costache — kiến tạo G. Manvelyan
    FC Noah
    Thẻ phạt
    45'
    S. Mambo
    FC Noah
    87'
    T. Ceijas
    Zimbru
    Đồ thị diễn biến
    ZimbruHT 45'FC Noah

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Zimbru
    Sơ đồ 4-1-4-1
    FC Noah
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Sandro Perkovic
    88
    Ivan Dokić
    77
    Serafim Cojocari
    23
    Marcello
    4
    Cristian Gonta
    35
    Nikolay Zolotov
    7
    Tudor Butucel
    73
    Ștefan Bîtca
    14
    Rayvien Rosario
    8
    Matteo Amoroso
    7
    Caio Dantas
    98
    Victor Stina
    99
    Dani Figueira
    6
    Eric Boakye
    39
    Nathanaël Saintini
    4
    Stone Muzalimoja Mambo
    33
    David Sualehe
    23
    Aram Khamoyan
    14
    Takuto Oshima
    17
    Gustavo Sangaré
    7
    Hélder Ferreira
    44
    Marin Jakoliš
    9
    Mario González
    Dự bị
    Zimbru
    24 Thiago Ceijas12 Artem Odintsov92 Cristian Sîrghi2 Ilie Negru3 Kevin Berkeley18 Alexandru Gutium44 Sergiu Ungureanu10 Eugeniu Cociuc20 Vlad Raileanu
    FC Noah
    98 Brian Oddei20 Valentin Costache8 Marko Lazetić29 Arthur Luiz Coneglian77 Davit Davtyan3 Sergey Muradyan5 Mark Avetisyan19 Hovhannes Hambardzumyan21 Michael Pavlović

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 43: S. Bytca lập công cho Zimbru (kiến tạo: Caio Dantas)
    Phút 89: V. Costache lập công cho FC Noah (kiến tạo: G. Manvelyan)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Zimbru
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    FC Noah
    5 trận gần nhất
    HTTHH

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
    3D. ŠtefuljD. ŠtefuljGyori ETO FC1 kiến tạo
    4Y. SarıY. SarıBaşakşehir1 kiến tạo
    5L. CorreiaL. CorreiaAtert Bissen1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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