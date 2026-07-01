Tin mới

    Thống kê trận đấu Zrinjski 2-2 Valur Reykjavik: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn31/07/2026 03:27

    Zrinjski và Valur Reykjavik chia điểm với tỷ số 2-2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    11'
    N. Bilbija(pen)
    Zrinjski
    44'
    T. Haraldsson — kiến tạo P. Pedersen
    Valur Reykjavik
    45+2'
    T. Haraldsson — kiến tạo P. Pedersen
    Valur Reykjavik
    76'
    M. Sakota
    Zrinjski
    Thẻ phạt
    65'
    K. Abramovic
    Zrinjski
    90+6'
    M. Veldman
    Valur Reykjavik
    Đồ thị diễn biến
    ZrinjskiHT 45'Valur Reykjavik

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 11: N. Bilbija ghi bàn trên chấm phạt đền cho Zrinjski
    Phút 44: T. Haraldsson lập công cho Valur Reykjavik (kiến tạo: P. Pedersen)
    Phút 47: T. Haraldsson lập công cho Valur Reykjavik (kiến tạo: P. Pedersen)
    Phút 76: M. Sakota lập công cho Zrinjski
    Phút 89: N. Bilbija (Zrinjski) sút hỏng phạt đền

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Zrinjski · 0 thắng0 hòaValur Reykjavik · 1 thắng
    24/07/2026
    Valur Reykjavik
    1 - 0
    Zrinjski
    VR

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Zrinjski
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    1
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
    3Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    4K. BehrensK. BehrensFC Lugano1 kiến tạo
    5E. KaraE. KaraRapid Vienna1 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Zrinjski 2-2 Valur Reykjavik: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO