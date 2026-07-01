Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
44'
T. Haraldsson — kiến tạo P. Pedersen
Valur Reykjavik
45+2'
T. Haraldsson — kiến tạo P. Pedersen
Valur Reykjavik
Thẻ phạt
90+6'
M. Veldman
Valur Reykjavik
Đồ thị diễn biến
ZrinjskiHT 45'Valur Reykjavik
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 11: N. Bilbija ghi bàn trên chấm phạt đền cho Zrinjski
Phút 44: T. Haraldsson lập công cho Valur Reykjavik (kiến tạo: P. Pedersen)
Phút 47: T. Haraldsson lập công cho Valur Reykjavik (kiến tạo: P. Pedersen)
Phút 76: M. Sakota lập công cho Zrinjski
Phút 89: N. Bilbija (Zrinjski) sút hỏng phạt đền
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Zrinjski · 0 thắng0 hòaValur Reykjavik · 1 thắng
24/07/2026
Valur Reykjavik
1 - 0
Zrinjski
VR
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)