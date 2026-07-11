Chính trị Thống nhất nhận thức về tư duy an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới Sáng 11/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026) và đón nhận Huân chương Sao vàng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Sao Vàng tặng lực lượng An ninh nhân dân. (Ảnh: Duy Linh)

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ. (Ảnh: Duy Linh)

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra nhấn mạnh, ra đời trong những ngày đầu sục sôi khí thế đấu tranh giành chính quyền và bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ, trong thế vận nước “ngàn cân treo sợi tóc”, phải đối phó với “thù trong-giặc ngoài”, lực lượng An ninh nhân dân đã mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đấu tranh, trấn áp phản cách mạng, bảo vệ vững chắc chính quyền mới thành lập. Chiến công khám phá, trấn áp tổ chức phản cách mạng tại số 7 phố Ôn Như Hầu vào ngày 12/7/1946, đã phá thế liên kết giữa thế lực nội gián và giặc ngoại xâm, đập tan âm mưu đảo chính phản cách mạng của Quốc dân Đảng. Đây là mốc son chói lọi, đi vào lịch sử dân tộc và truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân.

80 năm qua là hành trình được viết nên bằng lòng trung thành tuyệt đối, bản lĩnh kiên cường, trí tuệ sắc bén và biết bao sự hi sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân. Tự hào, kế thừa truyền thống anh hùng, mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ Quốc và nhân dân, xứng đáng là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép vững chắc”, sẵn sàng đi trước góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia và giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, giữ trọn lời thề “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Sao vàng tặng Lực lượng An ninh nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Duy Linh)

Chúc mừng thành tích xuất sắc của lực lượng An ninh nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, 80 năm đồng hành cùng đất nước, trong các giai đoạn cách mạng, trước muôn vàn khó khăn, thử thách, lực lượng An ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành, lập nên nhiều chiến công hiển hách, khẳng định vai trò chỗ dựa vững chắc, “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên.

Nhấn mạnh bảo vệ an ninh quốc gia đang đứng trước những vấn đề rất mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, các yếu tố tác động an ninh không chỉ từ bên trong, bên ngoài như trước đây, mà từ các không gian mới với nhiều hình thái mới, các mối đe doạ tổng hợp ngày càng hiện hữu. Để hoàn thành trọng trách trong giai đoạn cách mạng mới, lực lượng An ninh nhân dân cần thống nhất nhận thức về tư duy an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay, phát huy vai trò trọng yếu, nòng cốt, tuyến đầu trong tham mưu và tổ chức thực hiện Chiến lược An ninh quốc gia trong tình hình mới; khẩn trương đổi mới biện pháp công tác, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, điều chỉnh các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chủ động trong mọi tình huống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng, an ninh trong kỷ nguyên mới phải hết sức chủ động, tỉnh táo, tuyệt đối không được mất cảnh giác; không chỉ là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia trước các mối đe dọa, mà phải mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn bộ hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ. Mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh theo nguyên tắc “phát triển đến đâu, an ninh đến đó”, bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới. Tổ chức lực lượng, biện pháp phù hợp, bảo đảm vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển, nâng cao năng lực chống chịu của đất nước, đồng thời đẩy lùi mọi nguy cơ, thách thức.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Duy Linh)

Lưu ý khi đất nước càng phát triển, thách thức đối với an ninh càng lớn, yêu cầu bảo vệ an ninh, củng cố ý thức hệ càng cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chú trọng bảo vệ an ninh văn hoá tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ, an ninh kinh tế… ; làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu xử lý từ sớm, từ xa các yếu tố tiềm ẩn phức tạp, đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn lực và các điều kiện, phương án, sẵn sàng ứng phó hiệu quả. lực lượng An ninh nhân dân cần đặc biệt coi trọng công tác phòng chống gián điệp, phản động; đồng thời đi đầu trong công tác an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ người yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để giải quyết tận gốc vấn đề tiềm ẩn phức tạp, tạo nền tảng cho an ninh bền vững.

An ninh đối ngoại, an ninh nội địa phải luôn quán xuyến trên thực địa, trên không gian mạng, không gian số và không gian đối ngoại; nắm chắc tình hình, ngăn chặn từ nơi xuất phát. Xây dựng, triển khai chiến lược hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới; chủ động kiến tạo, gia tăng đóng góp duy trì hoà bình, ổn định khu vực cũng như toàn cầu, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng, phát triển đất nước.

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: Duy Linh)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị xây dựng lực lượng An ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, “Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất”, là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Cán bộ an ninh phải là điển hình về bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tinh thông pháp luật, sắc bén nghiệp vụ, có khả năng dẫn dắt, lan toả tinh thần hành động thực hiện các chủ trương của Đảng, có năng lực số, tư duy sáng tạo, khả năng học tập suốt đời. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện công tác của cán bộ, chiến sĩ; phát huy vai trò cựu Công an nhân dân nguyên là lãnh đạo, cán bộ an ninh trong bảo vệ an ninh Tổ quốc ở giai đoạn cách mạng mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng với bề dày truyền thống cùng ý chí, quyết tâm và tiềm năng to lớn, lực lượng An ninh nhân dân sẽ lập thêm nhiều chiến công, thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mãi mãi là lực lượng anh hùng của Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.