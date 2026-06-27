Thống nhất phương án bố trí ga đường sắt tại sân bay Long Thành Bộ Xây dựng thống nhất phương án kết nối Metro số 1 và đường sắt tốc độ cao tại sân bay Long Thành, đảm bảo tính độc lập trong vận hành và đồng bộ quy hoạch vùng.

Bộ Xây dựng vừa chính thức có văn bản gửi UBND TP. Đồng Nai thống nhất phương án bố trí các nhà ga đường sắt trong khuôn khổ Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó, hệ thống hạ tầng đường sắt tại đây sẽ bao gồm các tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Kết nối đa phương thức tại cửa ngõ hàng không quốc tế

Dựa trên đề xuất của UBND TP. Đồng Nai, Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất phương án kết nối tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài đến Trung tâm hành chính mới của TP. Đồng Nai và sân bay Long Thành. Việc tích hợp các tuyến đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia vào cảng hàng không được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm tăng cường năng lực giải tỏa hành khách và giảm áp lực cho hệ thống giao thông đường bộ.

Phương án bố trí ga đường sắt tại sân bay Long Thành vừa được Bộ Xây dựng thống nhất.

Đối với tổ chức không gian, Bộ Xây dựng đánh giá cao nguyên tắc bố trí các ga độc lập cho từng tuyến. Mô hình này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai đầu tư, vận hành mà còn giúp công tác bảo trì định kỳ theo từng dự án trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, Bộ lưu ý địa phương cần nghiên cứu bổ sung ga cho tuyến Thủ Thiêm - Long Thành tại nhà ga hành khách T2 để đảm bảo đúng quy hoạch đã phê duyệt, thay vì chỉ bố trí 1 ga như đề xuất hiện tại.

Giải pháp bố trí so le nhằm tối ưu không gian

Trước đó, UBND TP. Đồng Nai đã trình phương án bố trí các tuyến đường sắt và metro nằm trong hành lang đường tiếp cận nhà ga hành khách T1. Do không gian phía trước nhà ga T1 bị khống chế bởi hệ thống cầu cạn, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật hiện hữu, phương án bố trí so le trên mặt bằng đã được lựa chọn.

Vị trí các nhà ga được đề xuất bố trí so le để tối ưu hóa không gian kết nối.

Cụ thể, nhà ga đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ đóng vai trò trung tâm, đặt lệch về phía Đông Bắc so với trục nhà ga T1. Trong khi đó, hai ga metro (Bến Thành - Suối Tiên kéo dài và Thủ Thiêm - Long Thành) được bố trí song song, đối xứng qua tim tuyến đường sắt tốc độ cao và lệch về phía Tây Nam. Cách sắp xếp này đảm bảo đủ không gian cho các hạng mục kỹ thuật như hầm tuyến, ke ga, tầng phân phối hành khách và hệ thống thoát nạn.

Chi tiết các tuyến đường sắt trọng điểm

Metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài: Tuyến có chiều dài 44,6km, đi qua các khu vực: Biên Hòa, Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Long Thành thuộc TP. Đồng Nai. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 65.500 tỷ đồng, dự kiến sử dụng 192,5ha đất.

Tuyến có chiều dài 44,6km, đi qua các khu vực: Biên Hòa, Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Long Thành thuộc TP. Đồng Nai. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 65.500 tỷ đồng, dự kiến sử dụng 192,5ha đất. Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Đoạn qua TP. Đồng Nai dài khoảng 81km, đi qua 12 khu vực xã, phường như Xuân Hòa, Xuân Lộc, Hàng Gòn, An Phước... Dự kiến bố trí một nhà ga tại sân bay Long Thành và trạm bảo dưỡng tại xã Xuân Đường.

Đoạn qua TP. Đồng Nai dài khoảng 81km, đi qua 12 khu vực xã, phường như Xuân Hòa, Xuân Lộc, Hàng Gòn, An Phước... Dự kiến bố trí một nhà ga tại sân bay Long Thành và trạm bảo dưỡng tại xã Xuân Đường. Đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành: Dài 48km với 18 nhà ga (2 ga ngầm, 16 ga trên cao). Dự án dự kiến khởi công trong tháng 7/2026 theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành là mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông vùng.

Lộ trình triển khai và phối hợp liên ngành

Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP. Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với UBND TP.HCM, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các ban quản lý dự án để thống nhất tiêu chuẩn kỹ thuật. Đặc biệt, các bên cần làm rõ giải pháp thi công nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình hàng không đang khai thác.

Theo kế hoạch của TP. Đồng Nai, công tác đo đạc, cắm mốc và lập bản đồ thu hồi đất cho dự án metro kéo dài sẽ hoàn thành vào tháng 7/2026. Việc phê duyệt phương án bồi thường và chi trả tiền hỗ trợ tái định cư dự kiến thực hiện vào cuối năm 2026. Khi hoàn thành, cụm ga đường sắt - metro này sẽ biến sân bay Long Thành thành đầu mối giao thông chiến lược, thúc đẩy không gian phát triển mới cho toàn vùng Đông Nam Bộ.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch và tiến độ dự án có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan chức năng tại từng thời điểm triển khai thực tế.