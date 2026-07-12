Thông số kỹ thuật Galaxy Z Flip8: Tối ưu độ mỏng và nâng cấp dung lượng pin Samsung dự kiến ra mắt Galaxy Z Flip8 vào ngày 22/7 với thiết kế mỏng 6.1mm và pin 4,300mAh. Thế hệ mới tập trung vào tinh chỉnh phần cứng và trải nghiệm sử dụng thực tế.

Dòng điện thoại gập vỏ sò tiếp theo của Samsung, Galaxy Z Flip8, đang trở thành tâm điểm chú ý khi những thông số kỹ thuật chi tiết dần được hé lộ trước thềm sự kiện ra mắt. Thay vì một cuộc cách mạng về ngoại hình, thiết bị này được cho là sẽ tập trung vào việc tinh chỉnh các chỉ số vật lý để mang lại cảm giác cầm nắm tối ưu hơn.

Cấu trúc thân máy siêu mỏng và trọng lượng nhẹ

Theo dữ liệu rò rỉ từ các chuyên gia công nghệ, Galaxy Z Flip8 sẽ duy trì trọng lượng ở mức 180 gram, tương đương với thế hệ tiền nhiệm nhưng có sự thay đổi đáng kể về độ dày. Cụ thể, thiết bị đạt độ mỏng 6.1 mm tại phần khung khi mở hoàn toàn. Nếu tính cả cụm camera, độ dày này sẽ ở mức 6.6 mm.

Galaxy Z Flip8 sẽ có thân máy siêu mỏng, hứa hẹn cho trải nghiệm cầm nắm tuyệt vời

Khi gập lại, Galaxy Z Flip8 có độ dày khoảng 13.2 mm. So với Galaxy Z Flip7 (dày 13.7 mm khi gập), phiên bản mới đã được thu gọn khoảng 0.5 mm. Dù con số này không quá lớn, nhưng đây là minh chứng cho nỗ lực của Samsung trong việc tối ưu hóa bản lề và không gian linh kiện bên trong để tăng tính thẩm mỹ và sự linh động.

Nâng cấp màn hình và khả năng hiển thị

Galaxy Z Flip8 dự kiến sẽ sở hữu màn hình chính có kích thước lên tới 6.9 inch, cung cấp không gian hiển thị rộng rãi cho các tác vụ giải trí và đa nhiệm. Điểm nhấn đáng chú ý khác nằm ở màn hình phụ bên ngoài với kích thước 4.1 inch, cho phép người dùng tương tác với nhiều thông báo và ứng dụng hơn mà không cần mở máy.

Galaxy Z Flip8 sẽ có cấu hình khá mạnh mẽ

Việc mở rộng màn hình phụ không chỉ tăng tính tiện dụng mà còn giúp giảm tần suất mở màn hình chính, từ đó góp phần kéo dài tuổi thọ cho tấm nền gập và bản lề của thiết bị.

Cải tiến hệ thống camera và dung lượng pin

Về khả năng nhiếp ảnh, Samsung được cho là sẽ trang bị camera chính có độ phân giải 50MP cho Galaxy Z Flip8. Đây là một bước tiến quan trọng so với các thế hệ trước, hứa hẹn cải thiện độ chi tiết và khả năng chụp thiếu sáng. Bên cạnh đó, dung lượng pin cũng được nâng lên mức 4,300mAh, một con số ấn tượng đối với dòng điện thoại gập vỏ sò vốn bị giới hạn về không gian vật lý.

Thông số Galaxy Z Flip8 (Dự kiến) Trọng lượng 180 gram Độ mỏng (khi mở) 6.1 mm (khung) / 6.6 mm (camera) Độ dày (khi gập) 13.2 mm Màn hình chính 6.9 inch Màn hình phụ 4.1 inch Camera chính 50 MP Dung lượng pin 4,300 mAh

Thời điểm ra mắt và các tùy chọn màu sắc

Sự kiện Galaxy Unpacked dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22/7 tại London, nơi Samsung chính thức giới thiệu Galaxy Z Flip8 cùng với biến thể cao cấp Galaxy Z Fold8 Ultra. Thiết bị sẽ có các tùy chọn màu sắc đa dạng bao gồm Kem, Than chì, Hồng và có thể là màu Xanh bạc hà đang trong quá trình phát triển.

Galaxy Z Flip8 sẽ ra mắt vào ngày 22/7 tới

Nhìn chung, Galaxy Z Flip8 không phải là một bước nhảy vọt về thiết kế nhưng lại là bản cập nhật quan trọng về hiệu suất và tính công thái học. Những tinh chỉnh về độ mỏng, màn hình phụ lớn hơn và viên pin dung lượng cao hơn sẽ là những yếu tố then chốt giúp Samsung duy trì vị thế dẫn đầu trong phân khúc điện thoại màn hình gập.