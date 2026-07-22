Nghị quyết và cuộc sống Thông tin đối ngoại góp phần lan tỏa giá trị Lâm Đồng trong dòng chảy hội nhập Trong tiến trình hội nhập quốc tế, công tác thông tin đối ngoại đang trở thành cầu nối quan trọng đưa hình ảnh Lâm Đồng đến gần hơn với bạn bè trong và ngoài nước, góp phần quảng bá tiềm năng, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và lan tỏa những giá trị đặc sắc về thiên nhiên, văn hóa, con người của địa phương.

Khẳng định thương hiệu Lâm Đồng

Trong dòng chảy hội nhập, thông tin đối ngoại ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối đưa hình ảnh địa phương đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Một góc trung tâm Đà Lạt (Ảnh: Nguyễn Nghĩa)

Không chỉ truyền tải chủ trương, chính sách, công tác này còn góp phần lan tỏa những câu chuyện về vùng đất, con người, bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển, qua đó xây dựng hình ảnh một Lâm Đồng năng động, giàu tiềm năng phát triển.

Thời gian qua, công tác thông tin đối ngoại được tỉnh ta triển khai đồng bộ trên cả 3 trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân. Các hoạt động tiếp xúc, hợp tác với nhiều địa phương, đối tác quốc tế, các diễn đàn xúc tiến đầu tư, giao lưu văn hóa, giáo dục... đã góp phần mở rộng quan hệ hợp tác, đồng thời quảng bá hiệu quả hình ảnh và thế mạnh của tỉnh.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, Lâm Đồng đón 103 đoàn với 406 lượt khách quốc tế đến từ hơn 10 quốc gia, tổ chức 19 hội nghị, hội thảo quốc tế. Hiện toàn tỉnh có 236 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 8,95 tỷ USD từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đoàn nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng dẫn đầu cùng các đội nghệ nhân khác trình diễn quanh hồ Xuân Hương. Ảnh: Chính Thành

Đây không chỉ là minh chứng cho sức hấp dẫn của môi trường đầu tư mà còn cho thấy hiệu quả của việc gắn thông tin đối ngoại với xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Bên cạnh đó, đối ngoại Nhân dân tiếp tục tạo dấu ấn thông qua các hoạt động giao lưu hữu nghị, gặp gỡ kiều bào, lưu học sinh Lào, Campuchia, các chương trình an sinh xã hội... góp phần vun đắp tình hữu nghị, lan tỏa hình ảnh Lâm Đồng nghĩa tình, cởi mở và giàu bản sắc.

Để Lâm Đồng đến gần hơn với bạn bè quốc tế

Tại Lâm Đồng, thông tin đối ngoại được truyền tải mạnh mẽ thông qua báo chí và các nền tảng số của các ngành, địa phương, qua đó mở ra nhiều phương thức quảng bá mới, nhanh chóng, trực quan và có sức lan tỏa rộng lớn.

Trang tiếng Anh trên Báo Lâm Đồng điện tử góp phần quan trọng đưa thông tin của tỉnh đến với bạn bè quốc tế

Nhiều đơn vị cũng chủ động xây dựng hệ sinh thái truyền thông số phục vụ công tác thông tin đối ngoại. Sở Ngoại vụ nâng cấp trang thông tin điện tử song ngữ Việt - Anh và vận hành Fanpage “Lâm Đồng hội nhập quốc tế”; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch duy trì Cổng thông tin song ngữ, kênh TikTok “Đà Lạt - Thiên đường du lịch”, bản đồ du lịch điện tử VR360 và trang lamdongconnection.vn - nơi đã đăng tải 350 tin, bài song ngữ giới thiệu về du lịch, đầu tư và môi trường kinh doanh của tỉnh.

Carnival cồng chiêng diễu hành đường phố là ngày hội của các dân tộc tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Chính Thành

Trên thực tế, những nền tảng số ấy đã và đang góp phần kể những câu chuyện hấp dẫn về Lâm Đồng bằng nhiều hình thức mới. Đó có thể là một video ngắn về mùa hoa Đà Lạt, một infographic giới thiệu nông nghiệp công nghệ cao, một bộ ảnh về văn hóa các dân tộc hay một hành trình khám phá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Thông tin đối ngoại vì thế trở nên gần gũi, sinh động và dễ tiếp cận hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Mùa Mai anh đào nở thu hút hàng ngàn người dân, du khách tới vui chơi, chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Chính Thành)

Hiệu quả của việc quảng bá hình ảnh địa phương cũng được phản ánh qua sự tăng trưởng của ngành du lịch. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng ước đạt gần 12 triệu lượt, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 825.000 lượt, tăng 18,6% so với cùng kỳ.

Những con số trên cho thấy sức hút ngày càng lớn của vùng đất Lâm Đồng, đồng thời phản ánh hiệu quả của việc gắn thông tin đối ngoại với xúc tiến du lịch, đầu tư và quảng bá thương hiệu địa phương.

Biển Phan Thiết vào mùa du lịch hè (Ảnh tư liệu)

Hiện nay, tỉnh đang triển khai đề án Truyền thông, quảng bá hình ảnh Lâm Đồng giai đoạn 2026 - 2030 và xây dựng Bộ nhận diện thương hiệu tỉnh. Chắc chắn, công tác thông tin đối ngoại sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối với các địa phương trong và ngoài nước. Khi đó, những giá trị về thiên nhiên, văn hóa, con người và khát vọng phát triển của tỉnh tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng hình ảnh Lâm Đồng hội nhập, năng động, nghĩa tình và phát triển.