Thông tin quy hoạch nổi bật: TP.HCM công bố tầm nhìn 100 năm và loạt dự án hạ tầng trọng điểm Điểm tin quy hoạch tuần qua nổi bật với dự thảo quy hoạch 100 năm của TP.HCM, lộ trình 18 tuyến metro tại Hà Nội và các dự án hạ tầng giao thông nghìn tỷ tại Bắc Ninh, Hà Tĩnh.

Trong tuần qua, thị trường hạ tầng và quy hoạch ghi nhận nhiều chuyển động quan trọng, từ tầm nhìn chiến lược thế kỷ của các siêu đô thị đến việc phê duyệt các dự án giao thông trọng điểm tại nhiều địa phương trên cả nước.

TP.HCM định hướng trở thành siêu đô thị đa trung tâm trong 100 năm tới

UBND TP.HCM hiện đang lấy ý kiến về dự thảo Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn đến năm 2125. Với diện tích lập quy hoạch hơn 6.772 km², bao gồm 168 đơn vị hành chính cấp xã, thành phố đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và khoa học công nghệ hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo dự thảo, TP.HCM sẽ phát triển theo mô hình đa trung tâm bền vững, chú trọng vào các khu vực sáng tạo và khả năng thích ứng cao. Mục tiêu đến năm 2050, thành phố sẽ ghi tên vào nhóm 100 đô thị có chất lượng sống tốt nhất toàn cầu. Thời gian tiếp nhận ý kiến đóng góp cho dự thảo này kéo dài đến hết ngày 23/07.

Hà Nội phê duyệt lộ trình phát triển 18 tuyến đường sắt đô thị

UBND TP. Hà Nội đã trình HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung hệ thống đường sắt đô thị vào quy hoạch tổng thể. Theo đó, mạng lưới metro mới được quy hoạch có tổng chiều dài khoảng 1.200 km. Trong đó, hệ thống đường sắt nội vùng gồm 18 tuyến với tổng chiều dài gần 1.000 km.

Metro Nhổn - Ga Hà Nội. (Ảnh: UBND TP Hà Nội).

Lộ trình thực hiện được chia làm 3 giai đoạn, hướng tới mục tiêu hoàn thiện toàn bộ mạng lưới vào năm 2045. Đây là bước đi chiến lược nhằm giải quyết triệt để vấn đề ùn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị lấy định hướng giao thông công cộng làm cơ sở).

Dự án tu bổ đê sông Nhuệ quy mô 75.000 tỷ đồng

HĐND TP. Hà Nội đã thông qua dự án đầu tư xây dựng, tu bổ hệ thống đê điều và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT. Dự án do Tập đoàn Geleximco đề xuất thực hiện trên địa bàn 19 xã dọc sông Nhuệ, từ cống Liên Mạc đến hết địa phận Hà Nội.

Với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 75.115 tỷ đồng và nhu cầu sử dụng đất 855 ha, dự án không chỉ tập trung vào hạ tầng đê điều mà còn hướng tới mục tiêu cải thiện môi trường sinh thái. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến 2029.

Đẩy mạnh kết nối giao thông tại Hà Tĩnh và Bắc Ninh

Tại Hà Tĩnh, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương xây dựng tuyến đường kết nối từ nút giao cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng đến Quốc lộ 15B. Dự án dài 8,43 km, đi qua xã Cẩm Xuyên và xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh với tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, vận tốc 80 km/h, dự kiến hoàn thành vào năm 2030.

Hướng tuyến dự án. (Ảnh: Chủ đầu tư).

Tại Bắc Ninh, tỉnh đã phê duyệt hai dự án giao thông lớn với tổng vốn gần 3.600 tỷ đồng. Đáng chú ý nhất là tuyến đường nối ĐT.286 đến ĐT.295B đi qua xã Yên Phong, xã Tiên Du và xã Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh với kinh phí gần 3.000 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án cầu Hà Bắc 1 qua sông Cầu và đường dẫn cũng được phê duyệt đầu tư gần 2.800 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029.

Vị trí xây dựng cầu Hà Bắc 1. (Nguồn: Báo Xây dựng).

Nâng cấp hạ tầng phía Nam: Mở rộng cầu Phú Mỹ

Nhằm giảm áp lực giao thông cho khu vực cảng Cát Lái và đường Vành đai 2, TP.HCM đang xem xét đề xuất mở rộng cầu Phú Mỹ từ 6 lên ít nhất 8 làn xe. Dự án có kinh phí dự kiến hơn 5.300 tỷ đồng, nằm trong danh mục công trình ưu tiên triển khai từ nay đến năm 2030.

Cầu Phú Mỹ. (Ảnh: Báo Xây dựng).

Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cao tốc và đường sắt quốc gia

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ, bổ sung thêm 5 tuyến cao tốc mới tại khu vực phía Bắc bao gồm: Vành đai miền núi phía Bắc, Vành đai trung du phía Bắc, Hà Tĩnh - Cầu Treo, Huế - A Lưới và Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa - Bu Prăng.

Bộ Xây dựng điều chỉnh, điều chuyển nhiều tuyến cao tốc, quốc lộ. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Cục đường bộ Việt Nam).

Về đường sắt, tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được kiến nghị điều chỉnh chiều dài tuyến chính xuống còn 362 km (giảm 27 km) để tối ưu hóa kết nối. Đồng thời, bổ sung đoạn đường sắt Yên Viên - Gia Lâm dài 8,4 km và cải tạo ga Gia Lâm để đồng bộ hạ tầng vận tải.

*Lưu ý: Thông tin quy hoạch và các dự án hạ tầng có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh của cơ quan chức năng trong từng giai đoạn triển khai.