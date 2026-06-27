Toàn văn Thông tư 48/2026/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục (trường phổ thông tư thục). Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 08/8/2026.

Thông tư 48/2026/TT-BGDĐT ngày 22/6/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục (trường phổ thông tư thục) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2026.

Riêng điểm d khoản 6 Điều 5 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục ban hành kèm theo Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2027.

Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2026.

Riêng điểm b khoản 3 Điều 7 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT hết hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2027.

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục, bao gồm tổ chức và quản lý nhà trường; giáo viên, học sinh, nhân sự hỗ trợ giáo dục; cơ sở vật chất, tài chính và tài sản; khen thưởng và xử lý vi phạm.

Quy chế này áp dụng đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục (sau đây gọi chung là trường phổ thông tư thục), cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Vị trí của trường phổ thông tư thục trong hệ thống giáo dục quốc dân

Trường phổ thông tư thục là cơ sở giáo dục phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư, bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập và cấp phép hoạt động giáo dục.

Nguồn tài chính của trường được hình thành từ vốn đầu tư của nhà đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật; trường hợp được Nhà nước hỗ trợ kinh phí thì việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trường phổ thông tư thục có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của trường phổ thông tư thục

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của trường phổ thông theo quy định của Điều lệ trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (gọi chung là Điều lệ trường phổ thông), Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường; tổ chức bộ máy; xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục; huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông phù hợp với loại hình và điều kiện hoạt động của nhà trường.

Được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước theo quy định của pháp luật; được Nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ giáo dục theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm chất lượng giáo dục nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục.

Tham gia thực hiện phổ cập giáo dục và giáo dục bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thầm quyền.